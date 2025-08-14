Україна поповнила скарбничку на Всесвітніх іграх-2025 ще одним золотом

Україна поповнила скарбничку на Всесвітніх іграх-2025 у Ченду ще одною золотою медаллю - чемпіоном з кікбоксингу WAKO став українець Гліб Мазур, повідомили у Мінмолодьспорту у четвер, пише УНН.

Гліб Мазур - чемпіон Всесвітніх ігор-2025 з кікбоксингу WAKO - повідомили у міністерстві.

У фіналі вагової категорії 63,5 кг у важкій конкурентній боротьбі 22-річний українець на останніх секундах вирвав перемогу у Аміна Гулієва з Азербайджану - 3:0.

Також Україна здобула на змаганнях сьогодні ще три бронзи.

Перед цим Аліна Мартинюк стала бронзовою призеркою у ваговій категорії 60 кг у кікбоксингу WAKO на Всесвітніх іграх у Ченду, здолавши у трьох раундах Сусанті Ндапатаку з Індонезії - 3:0. Аліна також повторила бронзовий успіх Бірмінгема-2022 і тепер є володаркою двох бронзових нагород Всесвітніх ігор.

А ще раніше першу медаль у кікбоксингу WAKO на Іграх в Ченду сьогодні принесла Україні Дарина Іванова. Вона здобула бронзу у кікбоксингу WAKO на Всесвітніх іграх-2025. У поєдинку за бронзову медаль вагової категорії 52 кг 36-річна спортсменка перемогла Фейзанур Азізоглу з Туреччини - 3:0 і вдруге в кар'єрі стала бронзовою призеркою Всесвітніх ігор.

А Олександр Воропаєв здобув бронзу Всесвітніх ігор-2025 у бойовому самбо. У поєдинку за бронзову нагороду у ваговій категорії до 64 кг 35-річний спортсмен переміг Саяка Бакаранова з Киргизії.

Загалом в активі України на Всесвітніх іграх у Ченду уже 28 медалей - 12 золотих, 9 срібних та 7 бронз - і 3-тє загальнокомандне місце.

