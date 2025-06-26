Україна закликала відсторонити російських силовиків від участі у ХІІ Всесвітніх іграх

В об'єднанній заяві Мінмолодьспорту, Спортивного комітету та Національної Федерації самбо ідеться про те, що Україна закликає Міжнародну асоціацію Всесвітніх ігор та Міжнародну федерацію cамбо переглянути можливість участі у ХІІ Всесвітніх іграх спортсменів, які мають причетність до військових структур держав-агресорок та відкрито підтримують війну проти України. Передає УНН із посиланням на сторінку Мінмолодьспорту у мережі Telegram.

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Серед атлетів, які фігурують у списку так званих нейтральних учасників (AIN), оприлюдненому на офіційному сайті організації, виявлено численні порушення принципів нейтральності:

росіянка віра лоткова, самбістка з рф, публічно присвятила перемогу батькові-окупанту;

ролан зіннатов, співробітник структури мвс рф, капітан поліції;

ще семеро спортсменів брали участь у заходах, що прославляють військову агресію проти України, або є членами збройних структур рф.

Їхня участь у міжнародних змаганнях суперечить рекомендаціям МОК. Міжнародний олімпійський комітет не допускає до участі у міжнародних змаганнях осіб, які пов’язані із військовими та силовими структурами рф та білорусі, або які публічно підтримують російську агресію. - йдеться у повідомленні.

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У Мінмолодьспорту наголосили, що Україна підтверджує свою незмінну позицію: допоки російські війська за підтримки білоруського режиму продовжують злочинну війну проти українського народу, російські та білоруські атлети мають бути відсторонені від участі у міжнародному спортивному русі у будь-якому статусі.

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