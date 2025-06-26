Україна закликала відсторонити російських силовиків від участі у ХІІ Всесвітніх іграх

$41.660.13
48.320.18
ukenru
Меджліс намагається залучити Туреччину для повернення кримських політв'язнів - Чубаров
Ексклюзив
10:24 • 10703 перегляди
Меджліс намагається залучити Туреччину для повернення кримських політв'язнів - Чубаров
Ексклюзив
09:58 • 31471 перегляди
Покриває чи не бачить? Голова АРМА Дума ігнорує скандал зі своїм заступником і “Укрбудом”
08:26 • 27982 перегляди
Літній наступ росіян: Сирський розповів про ситуацію на фронті
Ексклюзив
08:12 • 76223 перегляди
Саміт НАТО в Гаазі: головні рішення та на що тепер сподіватися Україні
Ексклюзив
07:30 • 47918 перегляди
Що відбувається з авіаційною технікою після того, як вона "відпрацювала своє" – коментарі експертів
06:55 • 50064 перегляди
Масштабний збій "Резерв+" 26 червня: у Міноборони розповіли, коли ситуація стабілізується
25 червня, 19:38 • 60637 перегляди
Україна та Рада Європи підписали угоду про створення Спецтрибуналу
25 червня, 16:35 • 90686 перегляди
Обговорили закупівлю американських систем ППО та співвиробництво дронів: Зеленський розкрив деталі зустрічі з Трампом
25 червня, 15:23 • 93790 перегляди
путін не поїде на саміт БРІКС через ордер МКС - ЗМІ
25 червня, 14:34 • 91541 перегляди
Трамп вважає, що путін хотів би вийти з війни
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+23°
5.6м/с
42%
750мм
Популярнi новини
росіяни створили фейк про мародерство, щоб зірвати евакуацію на Сумщині - ЦПД26 червня, 02:17 • 77650 перегляди
Атака рф на Дніпро 24 червня забрала життя вже 20 людей26 червня, 05:44 • 61946 перегляди
Вільньов переходить від "Дюни" до "007": стане режисером наступного фільму про Бонда07:00 • 31501 перегляди
"Референдум" VOKS2025 Віктора Орбана: стало відомо, скільки угорців проти членства України в ЄС08:18 • 47606 перегляди
Саміт ЄС стартує у Брюсселі: Україна та оборона у центрі уваги09:38 • 8264 перегляди
Публікації
Покриває чи не бачить? Голова АРМА Дума ігнорує скандал зі своїм заступником і “Укрбудом”
Ексклюзив
09:58 • 31471 перегляди
Саміт НАТО в Гаазі: головні рішення та на що тепер сподіватися Україні
Ексклюзив
08:12 • 76223 перегляди
Знову за старе? Кузьміних зацікавився 10 мільйонами гривень, що мають виділити лікарням Житомира25 червня, 17:45 • 97218 перегляди
Основа гвинтокрилої авіації України: сімейство вертольотів Ми залишаються незамінними у військових операціях25 червня, 17:24 • 103675 перегляди
Фармацевтична інфляція і прорахунок уряду: маркетинг заборонили, а ціни на ліки так і не знизились25 червня, 16:14 • 111390 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Стів Віткофф
Володимир Зеленський
Антоніу Кошта
Роберт Фіцо
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Гаага
Дніпропетровська область
Реклама
УНН Lite
Вільньов переходить від "Дюни" до "007": стане режисером наступного фільму про Бонда07:00 • 32397 перегляди
Фанати обурені: у фіналі сезону "Сімпсонів" натякнули на смерть Мардж25 червня, 17:48 • 43161 перегляди
Найдорожче весілля року розпочалось: глава Amazon Джефф Безос і його наречена прибули до Венеції, попри протести25 червня, 16:39 • 51169 перегляди
Я зараз піду й "вріжу" йому: Трамп про Генсека НАТО, який назвав його татком 25 червня, 15:21 • 45893 перегляди
Протестувальники у Венеції відсвяткували "перемогу": Безос переніс весілля з центру міста24 червня, 18:18 • 80806 перегляди
Актуальне
Нью-Йорк таймс
Файненшл таймс
BFM TV
Fox News Channel
Вашингтон пост

Україна закликала відсторонити російських силовиків від участі у ХІІ Всесвітніх іграх

Київ • УНН

 • 348 перегляди

Україна закликає відсторонити російських самбістів від ХІІ Всесвітніх ігор через їхню причетність до військових структур та підтримку агресії. Серед нейтральних учасників виявлено порушення, що суперечать рекомендаціям МОК.

Україна закликала відсторонити російських силовиків від участі у ХІІ Всесвітніх іграх

В об'єднанній заяві Мінмолодьспорту, Спортивного комітету та Національної Федерації самбо ідеться про те, що Україна закликає Міжнародну асоціацію Всесвітніх ігор та Міжнародну федерацію cамбо переглянути можливість участі у ХІІ Всесвітніх іграх спортсменів, які мають причетність до військових структур держав-агресорок та відкрито підтримують війну проти України. Передає УНН із посиланням на сторінку Мінмолодьспорту у мережі Telegram.

Деталі

Серед атлетів, які фігурують у списку так званих нейтральних учасників (AIN), оприлюдненому на офіційному сайті організації, виявлено численні порушення принципів нейтральності:

  • росіянка віра лоткова, самбістка з рф, публічно присвятила перемогу батькові-окупанту;
    • ролан зіннатов, співробітник структури мвс рф, капітан поліції;
      • ще семеро спортсменів брали участь у заходах, що прославляють військову агресію проти України, або є членами збройних структур рф.

        Їхня участь у міжнародних змаганнях суперечить рекомендаціям МОК. Міжнародний олімпійський комітет не допускає до участі у міжнародних змаганнях осіб, які пов’язані із військовими та силовими структурами рф та білорусі, або які публічно підтримують російську агресію.

        - йдеться у повідомленні.

        Україна закликала відсторонити "нейтральних" російських атлетів з Муей Тай від участі у ХІІ Всесвітніх іграх16.06.25, 15:42 • 2262 перегляди

        У Мінмолодьспорту наголосили, що Україна підтверджує свою незмінну позицію: допоки російські війська за підтримки білоруського режиму продовжують злочинну війну проти українського народу, російські та білоруські атлети мають бути відсторонені від участі у міжнародному спортивному русі у будь-якому статусі.

        Міжнародний олімпійський комітет очолила жінка: перша заява щодо конфліктів23.06.25, 15:09 • 2546 переглядiв

        Лілія Набока

        Лілія Набока

        СпортПолітика
        Білорусь
        Україна
        Tesla
        $
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        .
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        S&P 500
        $
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        ,
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        Brent Oil
        $
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        .
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        Gold
        $
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        ,
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        Gas TTF
        $
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        .
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9