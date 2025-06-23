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Міжнародний олімпійський комітет очолила жінка: перша заява щодо конфліктів

Київ • УНН

 • 712 перегляди

Кірсті Ковентрі очолила Міжнародний олімпійський комітет, ставши першою жінкою та африканкою на цій посаді. Вона критикує автоматичне відсторонення країн від Олімпіади через конфлікти, пропонуючи створювати цільові групи для оцінки конкретних ситуацій.

Міжнародний олімпійський комітет очолила жінка: перша заява щодо конфліктів

Кирсті Ковентрі стала новою президенткою Міжнародного олімпійського комітету (МОК), змінивши на цій посаді Томаса Баха, який керував організацією протягом останніх 12 років. Про це повідомляє УНН з посиланням на Deutsche Welle.

Деталі

У швейцарській Лозанні відбулася церемонія передачі повноважень. Під час урочистостей чинний президент МОК Томас Бах символічно передав Ковентрі ключ від штаб-квартири організації.

Додатково

Нова очільниця МОК – дворазова олімпійська чемпіонка з плавання та міністерка спорту, відпочинку, мистецтва й культури Зімбабве Кирсті Ковентрі. Вона була обрана президенткою МОК 20 березня на 144-й сесії комітету в Греції, здобувши 49 із 97 голосів уже в першому турі.

Ковентрі стала першою жінкою й одночасно першою африканкою, яка очолила МОК.

У коментарі телеканалу Sky News Ковентрі розкритикувала автоматичне відсторонення держав від Олімпіади через міжнародні конфлікти.

Думаю, що потрібно оцінювати кожну конкретну ситуацію. Що я хотіла б зробити, так це створити цільову групу, яка розробить певні правила та принципи, якими ми, як рух, могли б користуватися для ухвалення рішень, коли стикаємось із внутрішніми конфліктами

– заявила вона.

Нагадаємо

На тлі війни що триває в Україні, МОК усунув збірну росії від участі в Олімпіаді-2024 у Парижі. Водночас деякі російські спортсмени, які публічно не підтримали війну, можуть виступати в нейтральному статусі без прапора й гімну.

Крім того, з 2022 року Федерація хокею (IIHF) відсторонила команди росії та білорусі від участі в міжнародних турнірах. У лютому 2025 року санкції були продовжені: росіяни не братимуть участі у змаганнях до 2026 року включно.

Як підкреслює Politico, заяви Ковентрі не означають, що російська збірна гарантовано виступить на Олімпіаді-2028 в Лос-Анджелесі.

Додатково

МОК перебуває під тиском через потребу ухвалення чіткої позиції щодо агресорів і авторитарних режимів. Участь або відсторонення росії на майбутніх Іграх залишатиметься тестом на принциповість нової президентки.

Як повідомляв УНН, у квітні цього року в уряді України засудили слова майбутньої очільниці МОК, Кірсті Ковентрі, яка виступила за повернення росіян на Олімпійські ігри. Україна закликає до недопущення росіян до міжнародних змагань.

МОК затвердив програму змагань та квоти спортсменів для участі в Олімпійських іграх-2028 10.04.25, 17:53 • 11245 переглядiв

Андрій Кулик

Андрій Кулик

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