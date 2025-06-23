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Международный олимпийский комитет возглавила женщина: первое заявление о конфликтах

Киев • УНН

 • 426 просмотра

Кирсти Ковентри возглавила Международный олимпийский комитет, став первой женщиной и африканкой на этом посту. Она критикует автоматическое отстранение стран от Олимпиады из-за конфликтов, предлагая создавать целевые группы для оценки конкретных ситуаций.

Международный олимпийский комитет возглавила женщина: первое заявление о конфликтах

Кирсти Ковентри стала новым президентом Международного олимпийского комитета (МОК), сменив на этом посту Томаса Баха, который руководил организацией на протяжении последних 12 лет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

Подробности

В швейцарской Лозанне состоялась церемония передачи полномочий. Во время торжеств действующий президент МОК Томас Бах символически передал Ковентри ключ от штаб-квартиры организации.

Дополнительно

Новая глава МОК – двукратная олимпийская чемпионка по плаванию и министр спорта, отдыха, искусства и культуры Зимбабве Кирсти Ковентри. Она была избрана президентом МОК 20 марта на 144-й сессии комитета в Греции, набрав 49 из 97 голосов уже в первом туре.

Ковентри стала первой женщиной и одновременно первой африканкой, возглавившей МОК.

В комментарии телеканалу Sky News Ковентри раскритиковала автоматическое отстранение государств от Олимпиады из-за международных конфликтов.

Думаю, что нужно оценивать каждую конкретную ситуацию. Что я хотела бы сделать, так это создать целевую группу, которая разработает определенные правила и принципы, которыми мы, как движение, могли бы пользоваться для принятия решений, когда сталкиваемся с внутренними конфликтами

– заявила она.

Напомним

На фоне продолжающейся войны в Украине МОК отстранил сборную россии от участия в Олимпиаде-2024 в Париже. В то же время, некоторые российские спортсмены, публично не поддержавшие войну, могут выступать в нейтральном статусе без флага и гимна.

Кроме того, с 2022 года Федерация хоккея (IIHF) отстранила команды россии и беларуси от участия в международных турнирах. В феврале 2025 года санкции были продлены: россияне не будут участвовать в соревнованиях до 2026 года включительно.

Как подчеркивает Politico, заявления Ковентри не означают, что российская сборная гарантированно выступит на Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе.

Дополнительно

МОК находится под давлением из-за необходимости принятия четкой позиции в отношении агрессоров и авторитарных режимов. Участие или отстранение россии на будущих Играх будет оставаться тестом на принципиальность нового президента.

Как сообщал УНН, в апреле этого года в правительстве Украины осудили слова будущей главы МОК, Кирсти Ковентри, которая выступила за возвращение россиян на Олимпийские игры. Украина призывает к недопущению россиян к международным соревнованиям.

МОК утвердил программу соревнований и квоты спортсменов для участия в Олимпийских играх-202810.04.25, 17:53 • 11242 просмотра

Андрей Кулик

Андрей Кулик

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