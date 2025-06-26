Украина призвала отстранить российских силовиков от участия в ХII Всемирных играх
Киев • УНН
Украина призывает отстранить российских самбистов от ХII Всемирных игр из-за их причастности к военным структурам и поддержке агрессии. Среди нейтральных участников выявлены нарушения, противоречащие рекомендациям МОК.
В объединенном заявлении Минмолодежьспорта, Спортивного комитета и Национальной Федерации самбо говорится о том, что Украина призывает Международную ассоциацию Всемирных игр и Международную федерацию самбо пересмотреть возможность участия в ХII Всемирных играх спортсменов, причастных к военным структурам государств-агрессоров и открыто поддерживающих войну против Украины. Передает УНН со ссылкой на страницу Минмолодежьспорта в сети Telegram.
Детали
Среди атлетов, фигурирующих в списке так называемых нейтральных участников (AIN), обнародованном на официальном сайте организации, выявлены многочисленные нарушения принципов нейтральности:
- россиянка вера лоткова, самбистка из рф, публично посвятила победу отцу-оккупанту;
- ролан зиннатов, сотрудник структуры мвд рф, капитан полиции;
- еще семеро спортсменов участвовали в мероприятиях, прославляющих военную агрессию против Украины, или являются членами вооруженных структур рф.
Их участие в международных соревнованиях противоречит рекомендациям МОК. Международный олимпийский комитет не допускает к участию в международных соревнованиях лиц, связанных с военными и силовыми структурами рф и беларуси, или публично поддерживающих российскую агрессию.
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В Минмолодежьспорта подчеркнули, что Украина подтверждает свою неизменную позицию: пока российские войска при поддержке белорусского режима продолжают преступную войну против украинского народа, российские и белорусские атлеты должны быть отстранены от участия в международном спортивном движении в любом статусе.
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