Украина пополнила копилку на Всемирных играх-2025 еще одним золотом

Украина пополнила копилку на Всемирных играх-2025 в Чэнду еще одной золотой медалью - чемпионом по кикбоксингу WAKO стал украинец Глеб Мазур, сообщили в Минмолодежьспорта в четверг, пишет УНН.

Глеб Мазур - чемпион Всемирных игр-2025 по кикбоксингу WAKO - сообщили в министерстве.

В финале весовой категории 63,5 кг в тяжелой конкурентной борьбе 22-летний украинец на последних секундах вырвал победу у Амина Гулиева из Азербайджана - 3:0.

Также Украина завоевала на соревнованиях сегодня еще три бронзы.

Перед этим Алина Мартынюк стала бронзовым призером в весовой категории 60 кг в кикбоксинге WAKO на Всемирных играх в Чэнду, одолев в трех раундах Сусанти Ндапатаку из Индонезии - 3:0. Алина также повторила бронзовый успех Бирмингема-2022 и теперь является обладательницей двух бронзовых наград Всемирных игр.

А еще раньше первую медаль в кикбоксингу WAKO на Играх в Чэнду сегодня принесла Украине Дарья Иванова. Она завоевала бронзу в кикбоксингу WAKO на Всемирных играх-2025. В поединке за бронзовую медаль весовой категории 52 кг 36-летняя спортсменка победила Фейзанур Азизоглу из Турции - 3:0 и во второй раз в карьере стала бронзовым призером Всемирных игр.

А Александр Воропаев завоевал бронзу Всемирных игр-2025 в боевом самбо. В поединке за бронзовую награду в весовой категории до 64 кг 35-летний спортсмен победил Саяка Бакаранова из Киргизии.

Всего в активе Украины на Всемирных играх в Чэнду уже 28 медалей - 12 золотых, 9 серебряных и 7 бронз - и 3-е общекомандное место.

Украина призвала отстранить российских силовиков от участия в ХII Всемирных играх