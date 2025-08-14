Украина пополнила копилку на Всемирных играх-2025 еще одним золотом

$41.510.09
48.650.57
ukenru
09:32 • 11029 просмотра
Верховный Суд самоустранился от выполнения конституционных обязанностей по делу банка "Конкорд" - судья в отставке
Эксклюзив
08:11 • 36191 просмотра
Повлияли ли погодные условия на урожай картофеля в Украине: в Ассоциации производителей дали ответ
07:55 • 25248 просмотра
В Украине подтверждены новые субварианты коронавируса "Nimbus" и "Stratus" - Минздрав
07:51 • 24590 просмотра
КНДР может перебросить в россию еще 6000 военных и до сотни единиц техники - Буданов
Эксклюзив
06:07 • 25018 просмотра
Есть дефицит и ситуация ухудшается каждый месяц: эксперт о водителях частных маршруток
13 августа, 19:25 • 29804 просмотра
Кабмин предлагает усилить ответственность за нарушение комендантского часа
13 августа, 16:57 • 40155 просмотра
Трамп назвал условие встречи с путиным и Зеленским
13 августа, 15:45 • 42058 просмотра
Мы согласовали 5 общих принципов по завершению войны: Зеленский о переговорах с президентом США и европейскими лидерами
Эксклюзив
13 августа, 14:07 • 40791 просмотра
Defence City – возможность не потерять авиацию: в Верховной Раде работают над поддержкой отрасли
13 августа, 13:29 • 42858 просмотра
Число жертв среди гражданских в Украине в июле достигло трехлетнего максимума, больше было только в начале вторжения рф - ООН
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+26°
3.5м/с
35%
756мм
Популярные новости
Массовые протесты в Сербии: известно о десятках раненыхVideo14 августа, 01:04 • 28299 просмотра
Трамп давно прагнул встречи с путиным, но рискует "попасть в ловушку" - The Atlantic14 августа, 01:32 • 26506 просмотра
Россия отказывается идти на территориальные уступки Украине и сохраняет старые цели войны14 августа, 04:22 • 28692 просмотра
Зеленский прибыл на Даунинг-стрит для встречи со СтармеромVideo08:48 • 23612 просмотра
В мире есть только три страны, имеющие опыт ведения современной войны - Буданов08:55 • 9274 просмотра
публикации
Повлияли ли погодные условия на урожай картофеля в Украине: в Ассоциации производителей дали ответ
Эксклюзив
08:11 • 36213 просмотра
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
Эксклюзив
13 августа, 09:48 • 166992 просмотра
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияниеPhoto
Эксклюзив
13 августа, 08:39 • 141409 просмотра
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"PhotoVideo13 августа, 06:18 • 131232 просмотра
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты12 августа, 17:43 • 141471 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Руслан Кравченко
Кир Стармер
Дональд Трамп
Кирилл Буданов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Нидерланды
Великобритания
Северная Корея
Реклама
УНН Lite
Присциллу Пресли обвинили в «отключении» дочери от аппарата жизнеобеспечения: вдова музыканта отвергла иск на 50 млн долларов09:44 • 6628 просмотра
Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов13 августа, 14:38 • 31237 просмотра
Дочь экс-президента США Джо Байдена Эшли подает на развод после 13 лет брака13 августа, 12:40 • 53307 просмотра
Автомобиль Тони Старка из "Мстителей" впервые появится на публикеPhotoVideo13 августа, 06:39 • 106335 просмотра
Леонардо Ди Каприо не узнала и обыскала полиция на ИбицеVideo13 августа, 05:47 • 122523 просмотра
Актуальное
Таймс
Вторая мировая война
Дія (сервис)
WhatsApp
Signal

Украина пополнила копилку на Всемирных играх-2025 еще одним золотом

Киев • УНН

 • 338 просмотра

Украинец Глеб Мазур стал чемпионом по кикбоксингу WAKO на Всемирных играх-2025, завоевав золотую медаль. Украина также завоевала три бронзовые награды, увеличив общее количество медалей до 28.

Украина пополнила копилку на Всемирных играх-2025 еще одним золотом

Украина пополнила копилку на Всемирных играх-2025 в Чэнду еще одной золотой медалью - чемпионом по кикбоксингу WAKO стал украинец Глеб Мазур, сообщили в Минмолодежьспорта в четверг, пишет УНН.

Глеб Мазур - чемпион Всемирных игр-2025 по кикбоксингу WAKO

- сообщили в министерстве.

В финале весовой категории 63,5 кг в тяжелой конкурентной борьбе 22-летний украинец на последних секундах вырвал победу у Амина Гулиева из Азербайджана - 3:0.

Также Украина завоевала на соревнованиях сегодня еще три бронзы.

Перед этим Алина Мартынюк стала бронзовым призером в весовой категории 60 кг в кикбоксинге WAKO на Всемирных играх в Чэнду, одолев в трех раундах Сусанти Ндапатаку из Индонезии - 3:0. Алина также повторила бронзовый успех Бирмингема-2022 и теперь является обладательницей двух бронзовых наград Всемирных игр.

А еще раньше первую медаль в кикбоксингу WAKO на Играх в Чэнду сегодня принесла Украине Дарья Иванова. Она завоевала бронзу в кикбоксингу WAKO на Всемирных играх-2025. В поединке за бронзовую медаль весовой категории 52 кг 36-летняя спортсменка победила Фейзанур Азизоглу из Турции - 3:0 и во второй раз в карьере стала бронзовым призером Всемирных игр.

А Александр Воропаев завоевал бронзу Всемирных игр-2025 в боевом самбо. В поединке за бронзовую награду в весовой категории до 64 кг 35-летний спортсмен победил Саяка Бакаранова из Киргизии.

Всего в активе Украины на Всемирных играх в Чэнду уже 28 медалей - 12 золотых, 9 серебряных и 7 бронз - и 3-е общекомандное место.

Украина призвала отстранить российских силовиков от участия в ХII Всемирных играх26.06.25, 14:33 • 1891 просмотр

Юлия Шрамко

спорт
Кыргызстан
Индонезия
Азербайджан
Турция
Украина