Україна першою отримає нове покоління ППО SAMP/T з посиленими характеристиками - Макрон

Ексклюзив
14:33 • 840 перегляди
Цілком вірогідно, що не на найближчому засіданні: нардеп про те, коли Рада ухвалить Держбюджет-2026
14:15 • 3230 перегляди
У РНБО спростували інформацію, що Умєров відмовляється повертатись в Україну
12:46 • 8892 перегляди
Україна може отримати від Франції 8 систем SAMP/T - Зеленський
Ексклюзив
12:28 • 12820 перегляди
Рада у вівторок розгляне звільнення міністра юстиції Галущенка та міністра енергетики Гринчук
09:59 • 15202 перегляди
Зеленський і Макрон підписали угоду для посилення України: ідеться про придбання оборонного обладнання
Ексклюзив
17 листопада, 07:00 • 36367 перегляди
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
17 листопада, 06:58 • 24029 перегляди
рф атакувала портову інфраструктуру на Одещині, енергетику і залізницю - віцепрем'єр
17 листопада, 06:27 • 19001 перегляди
Місія МВФ розпочала роботу у Києві: обговорює з Україною нову програму
17 листопада, 05:28 • 21272 перегляди
Трамп: республіканці розглядають законопроєкт про санкції проти країн, що торгують з росією - Bloomberg
17 листопада, 04:30 • 16410 перегляди
Україна стикається з безпрецедентною житловою кризою через війну: в ООН озвучили цифри
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
ISW: США повинні вміти перехопювати ініціативу, якщо хочуть перемагати у можливих майбутніх війнах17 листопада, 05:44
росія атакувала Україну балістичними "Іскандерами", 91 зі 128 дронів знешкоджено17 листопада, 07:16
Том Круз отримав свій перший "Оскар" за багаторічну кар'єру17 листопада, 08:31
"Ілюзія обману 3" лідирує у світовому прокаті, тоді як "Людина, що біжить" провалився - Variety09:03
У рф заявили про повторну атаку на підстанцію "Вешкайма": у ЦПД роз'яснили, у чому її важливість09:49
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
Ексклюзив
17 листопада, 07:00 • 36361 перегляди
Тиждень ретроградної мудрості, глибинного оновлення та містичного Новолуння: астропрогноз на 17–23 листопада
Ексклюзив
16 листопада, 08:19 • 74071 перегляди
Або пан, або пропав: Україна проведе заключний матч у відборі до ЧС-2026 проти Ісландії 16 листопада, 07:00
П'ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихідними14 листопада, 13:27
Міністр освіти і науки Лісовий звільнив екснардепа-хабарника Одарченка з посади ректора Державного біотехнологічного університету, але є нюанс
Ексклюзив
14 листопада, 13:14 • 103606 перегляди
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Герман Галущенко
Дональд Трамп
Андрюс Кубілюс
Україна
Франція
Європа
Одеська область
Польща
Браян Мей назвав перенесений інсульт "дзвінком тривоги" та розповів фанатам про одужання13:40
"Ілюзія обману 3" лідирує у світовому прокаті, тоді як "Людина, що біжить" провалився - Variety09:03
Том Круз отримав свій перший "Оскар" за багаторічну кар'єру17 листопада, 08:31
Легендарний кіт-блогер Степан святкує 17-річчя16 листопада, 21:02
Зірка "Все скрізь і одразу" Мішель Йео отримає премію Берлінале за внесок у кіномистецтво14 листопада, 16:53
Техніка
Dassault Rafale
ChatGPT
Іскандер (ОТРК)
Financial Times

Україна першою отримає нове покоління ППО SAMP/T з посиленими характеристиками - Макрон

Київ • УНН

 • 1330 перегляди

Емманюель Макрон заявив, що Україна стане першою країною, де буде розгорнута нова система протиповітряної оборони SAMP/T з покращеними можливостями. Франція та Україна розпочали двостороннє партнерство на десять років щодо придбання, розробки та виробництва безпілотників, перехоплювачів БПЛА та керованих бомб.

Україна першою отримає нове покоління ППО SAMP/T з посиленими характеристиками - Макрон

Емманюель Макрон заявив, що Україна стане першою країною, де буде розгорнута нова система протиповітряної оборони SAMP/T із покращеними можливостями.

Про це президент Франції Еммануель Макрон сказав під час спільної конференції з президентом України Володимиром Зеленським.

Деталі

Макрон повідомив, що Франція та Україна розпочали двостороннє партнерство, розраховане на наступні десять років. Воно стосується придбання, розробки та виробництва безпілотників, перехоплювачів БПЛА та керованих бомб.

Ми розпочали двостороннє співробітництво, яке розраховано на 10 наступних років щодо придбання, розробки і виробництва БПЛА, перехоплювачів БПЛА, керованих бомб. І це йдеться про поставки, які ми плануємо у дворічній перспективі і на 10 років вперед

- повідомив Макрон.

Президент Франції окремо підкреслив, що Україна отримає новітню систему ППО SAMP/T останнього покоління, яка наразі ще перебуває на стадії розробки.

Ми погодилися, що ця саме розробка зможе бути першою розгорнутою в Україні. Характеристики цієї системи Україна вже знає, але тепер це будуть нові посилені характеристики

– сказав Макрон.

Нагадаємо

Президенти України та Франції підписали декларацію про наміри щодо співробітництва у сфері придбання Україною оборонного обладнання. Ця угода спрямована на посилення України. 

Алла Кіосак

ПолітикаНовини Світу
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
Емманюель Макрон
Франція
Володимир Зеленський
Україна