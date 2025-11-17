Україна першою отримає нове покоління ППО SAMP/T з посиленими характеристиками - Макрон

Емманюель Макрон заявив, що Україна стане першою країною, де буде розгорнута нова система протиповітряної оборони SAMP/T із покращеними можливостями.

Про це президент Франції Еммануель Макрон сказав під час спільної конференції з президентом України Володимиром Зеленським.

Деталі

Макрон повідомив, що Франція та Україна розпочали двостороннє партнерство, розраховане на наступні десять років. Воно стосується придбання, розробки та виробництва безпілотників, перехоплювачів БПЛА та керованих бомб.

Ми розпочали двостороннє співробітництво, яке розраховано на 10 наступних років щодо придбання, розробки і виробництва БПЛА, перехоплювачів БПЛА, керованих бомб. І це йдеться про поставки, які ми плануємо у дворічній перспективі і на 10 років вперед - повідомив Макрон.

Президент Франції окремо підкреслив, що Україна отримає новітню систему ППО SAMP/T останнього покоління, яка наразі ще перебуває на стадії розробки.

Ми погодилися, що ця саме розробка зможе бути першою розгорнутою в Україні. Характеристики цієї системи Україна вже знає, але тепер це будуть нові посилені характеристики – сказав Макрон.

Нагадаємо

Президенти України та Франції підписали декларацію про наміри щодо співробітництва у сфері придбання Україною оборонного обладнання. Ця угода спрямована на посилення України.