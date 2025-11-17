Украина первой получит новое поколение ПВО SAMP/T с усиленными характеристиками - Макрон

Эммануэль Макрон заявил, что Украина станет первой страной, где будет развернута новая система противовоздушной обороны SAMP/T с улучшенными возможностями.

Об этом президент Франции Эммануэль Макрон сказал во время совместной конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Подробности

Макрон сообщил, что Франция и Украина начали двустороннее партнерство, рассчитанное на следующие десять лет. Оно касается приобретения, разработки и производства беспилотников, перехватчиков БПЛА и управляемых бомб.

Мы начали двустороннее сотрудничество, которое рассчитано на 10 следующих лет по приобретению, разработке и производству БПЛА, перехватчиков БПЛА, управляемых бомб. И это речь идет о поставках, которые мы планируем в двухлетней перспективе и на 10 лет вперед - сообщил Макрон.

Президент Франции отдельно подчеркнул, что Украина получит новейшую систему ПВО SAMP/T последнего поколения, которая сейчас еще находится на стадии разработки.

Мы согласились, что именно эта разработка сможет быть первой развернутой в Украине. Характеристики этой системы Украина уже знает, но теперь это будут новые усиленные характеристики – сказал Макрон.

Напомним

Президенты Украины и Франции подписали декларацию о намерениях по сотрудничеству в сфере приобретения Украиной оборонного оборудования. Это соглашение направлено на усиление Украины.