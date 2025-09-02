Повітряна атака на Україну 2 вересня: 120 БПЛА збито Силами оборони

$41.320.06
48.200.06
ukenru
Ексклюзив
06:00 • 1034 перегляди
В окупованому Криму наростає гуманітарна криза - постійна представниця ПрезидентаPhoto
Ексклюзив
05:30 • 2414 перегляди
"Складається враження, що бізнес прирівняний до злочинної діяльності": адвокат про нагальність ухвалення змін до КПК, що полегшать життя підприємцям
1 вересня, 18:36 • 18885 перегляди
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитисьVideo
1 вересня, 15:53 • 32226 перегляди
Українські військові звільнили селище Новоекономічне на Донеччині
Ексклюзив
1 вересня, 14:20 • 42147 перегляди
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
Ексклюзив
1 вересня, 11:39 • 42440 перегляди
Без відновлення податкових пільг українська авіація може втратити здобутий десятиліттями досвід та шанс на відновлення в майбутньому
Ексклюзив
1 вересня, 09:15 • 187289 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: озвучено три основні версії
1 вересня, 08:38 • 106330 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: затриманому повідомили про підозру
Ексклюзив
1 вересня, 07:50 • 193645 перегляди
Комітет ВР готує до другого читання законопроєкт щодо ФГВФО: депутати подають поправки, але є ризик, що їх не врахують
Ексклюзив
1 вересня, 06:45 • 200933 перегляди
Напружений перший тиждень осені: які зміни очікуються для кожного знаку зодіакуPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+19°
3.6м/с
66%
748мм
Популярнi новини
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International31 серпня, 02:29 • 139414 перегляди
Ердоган прибув до Китаю на саміт ШОС для перемовин з лідерами: очікується зустріч з путіним30 серпня, 23:45 • 138377 перегляди
Нардепка Безугла попередила про можливі блекаути та важку зиму 31 серпня, 18:14 • 125903 перегляди
Металургія рф зазнала найглибшої кризи з початку вторгнення в Україну: виробництво обвалилося до найгірших показників - ЦПД31 серпня, 19:40 • 123273 перегляди
"Порозуміння, досягнуті на Алясці, відкривають дорогу до миру": путін на саміті ШОС зробив низку заяв щодо України1 вересня, 04:35 • 115998 перегляди
Публікації
В окупованому Криму наростає гуманітарна криза - постійна представниця ПрезидентаPhoto
Ексклюзив
06:00 • 1034 перегляди
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
Ексклюзив
1 вересня, 14:20 • 42145 перегляди
Для справжніх гурманів: топ рецептів приготування домашнього майонезу Photo1 вересня, 09:46 • 76881 перегляди
Комітет ВР готує до другого читання законопроєкт щодо ФГВФО: депутати подають поправки, але є ризик, що їх не врахують
Ексклюзив
1 вересня, 07:50 • 193644 перегляди
Напружений перший тиждень осені: які зміни очікуються для кожного знаку зодіакуPhoto
Ексклюзив
1 вересня, 06:45 • 200932 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Кір Стармер
Марк Рютте
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Індія
Суми
Реклама
УНН Lite
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитисьVideo1 вересня, 18:36 • 18884 перегляди
Бред Пітт придбав маєток у Голлівуд-Гіллз за $12 мільйонів1 вересня, 10:27 • 37044 перегляди
Творець популярної іграшки Labubu увійшов до топ-100 найбагатших людей світу, посівши 86 місцеPhoto29 серпня, 13:11 • 166626 перегляди
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 294731 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 313914 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Шахед-136
Фейкові новини
Су-57
Lockheed Martin F-35 Lightning II

Повітряна атака на Україну 2 вересня: 120 БПЛА збито Силами оборони

Київ • УНН

 • 960 перегляди

В ніч на 2 вересня росіяни атакували Україну 150 ударними БПЛА та дронами-імітаторами. Сили оборони збили 120 літальних апаратів, зафіксовано влучання 30 БПЛА.

Повітряна атака на Україну 2 вересня: 120 БПЛА збито Силами оборони

У ніч з 1 на 2 вересня росіяни атакували Україну 150-ма ударними БПЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Сили оборони збили 120 літальних апаратів, повідомляє УНН з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Деталі

Ворог запускав БПЛА з курська, брянська, міллєрово, приморсько-ахтарська, а також з миса Чауда в окупованому Криму.

Протиповітряною обороною збито/подавлено 120 ворожих БПЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни. Зафіксовано влучання 30 ударних БПЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях, повідомили Повітряні сили.

Нагадаємо

Генеральний штаб ЗСУ повідомляв, що за добу 1 вересня російські війська втратили 800 солдатів та 53 артсистеми. Загальні втрати противника з 24 лютого 2022 року становлять 1083790 осіб.

Євген Устименко

Війна в Україні
Курськ
Генеральний штаб Збройних сил України
Повітряні сили Збройних сил України
Шахед-136
Крим
Україна