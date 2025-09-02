Повітряна атака на Україну 2 вересня: 120 БПЛА збито Силами оборони
Київ • УНН
В ніч на 2 вересня росіяни атакували Україну 150 ударними БПЛА та дронами-імітаторами. Сили оборони збили 120 літальних апаратів, зафіксовано влучання 30 БПЛА.
У ніч з 1 на 2 вересня росіяни атакували Україну 150-ма ударними БПЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Сили оборони збили 120 літальних апаратів, повідомляє УНН з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Деталі
Ворог запускав БПЛА з курська, брянська, міллєрово, приморсько-ахтарська, а також з миса Чауда в окупованому Криму.
Протиповітряною обороною збито/подавлено 120 ворожих БПЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни. Зафіксовано влучання 30 ударних БПЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях, повідомили Повітряні сили.
Нагадаємо
Генеральний штаб ЗСУ повідомляв, що за добу 1 вересня російські війська втратили 800 солдатів та 53 артсистеми. Загальні втрати противника з 24 лютого 2022 року становлять 1083790 осіб.