Воздушная атака на Украину 2 сентября: 120 БПЛА сбиты Силами обороны

В оккупированном Крыму нарастает гуманитарный кризис - постоянный представитель ПрезидентаPhoto
05:30 • 2254 просмотра
"Создается впечатление, что бизнес приравнен к преступной деятельности": адвокат о неотложности принятия изменений в УПК, которые облегчат жизнь предпринимателям
1 сентября, 18:36 • 18742 просмотра
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить этой осенью: что посмотретьVideo
1 сентября, 15:53 • 32064 просмотра
Украинские военные освободили поселок Новоэкономическое в Донецкой области
1 сентября, 14:20 • 41901 просмотра
Есть риск утечки данных: «Укроборонпром» выступил против передачи Бильчуком документации компании AAL Group Ltd, которая может быть связана с ОПК России
1 сентября, 11:39 • 42339 просмотра
Без восстановления налоговых льгот украинская авиация может потерять накопленный десятилетиями опыт и шанс на восстановление в будущем
1 сентября, 09:15 • 187199 просмотра
Убийство Парубия во Львове: озвучены три основные версии
1 сентября, 08:38 • 106279 просмотра
Убийство Парубия во Львове: задержанному сообщили о подозрении
1 сентября, 07:50 • 193502 просмотра
Комитет ВР готовит ко второму чтению законопроект относительно ФГВФЛ: депутаты подают поправки, но есть риск, что их не учтут
1 сентября, 06:45 • 200806 просмотра
Напряженная первая неделя осени: какие изменения ожидаются для каждого знака зодиакаPhoto
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International31 августа, 02:29
Эрдоган прибыл в Китай на саммит ШОС для переговоров с лидерами: ожидается встреча с путиным30 августа, 23:45
Нардеп Безугла предупредила о возможных блэкаутах и тяжелой зиме31 августа, 18:14
Металлургия рф переживает глубочайший кризис с начала вторжения в Украину: производство обвалилось до худших показателей - ЦПД31 августа, 19:40
«Понимания, достигнутые на Аляске, открывают дорогу к миру»: путин на саммите ШОС сделал ряд заявлений по Украине1 сентября, 04:35
В оккупированном Крыму нарастает гуманитарный кризис - постоянный представитель ПрезидентаPhoto
06:00 • 810 просмотра
Есть риск утечки данных: «Укроборонпром» выступил против передачи Бильчуком документации компании AAL Group Ltd, которая может быть связана с ОПК России
1 сентября, 14:20 • 41902 просмотра
Для настоящих гурманов: топ рецептов приготовления домашнего майонезаPhoto1 сентября, 09:46 • 76760 просмотра
Комитет ВР готовит ко второму чтению законопроект относительно ФГВФЛ: депутаты подают поправки, но есть риск, что их не учтут
1 сентября, 07:50 • 193502 просмотра
Напряженная первая неделя осени: какие изменения ожидаются для каждого знака зодиакаPhoto
1 сентября, 06:45 • 200806 просмотра
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить этой осенью: что посмотретьVideo1 сентября, 18:36
Брэд Питт купил особняк в Голливуд-Хиллз за $12 миллионов1 сентября, 10:27
Создатель популярной игрушки Labubu вошел в топ-100 самых богатых людей мира, заняв 86 местоPhoto29 августа, 13:11
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36
Воздушная атака на Украину 2 сентября: 120 БПЛА сбиты Силами обороны

Киев • УНН

 • 906 просмотра

В ночь на 2 сентября россияне атаковали Украину 150 ударными БПЛА и дронами-имитаторами. Силы обороны сбили 120 летательных аппаратов, зафиксировано попадание 30 БПЛА.

Воздушная атака на Украину 2 сентября: 120 БПЛА сбиты Силами обороны

В ночь с 1 на 2 сентября россияне атаковали Украину 150 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. Силы обороны сбили 120 летательных аппаратов, сообщает УНН со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Детали

Враг запускал БПЛА из курска, брянска, миллерово, приморско-ахтарска, а также с мыса Чауда в оккупированном Крыму.

Противовоздушной обороной сбито/подавлено 120 вражеских БПЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов на севере, юге, востоке и в центре страны. Зафиксировано попадание 30 ударных БПЛА на 9 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 5 локациях, сообщили Воздушные силы.

Напомним

Генеральный штаб ВСУ сообщал, что за сутки 1 сентября российские войска потеряли 800 солдат и 53 артсистемы. Общие потери противника с 24 февраля 2022 года составляют 1083790 человек.

Евгений Устименко

Война в Украине
Курск
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Военно-воздушные силы Украины
Шахед-136
Крым
Украина