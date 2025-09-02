Воздушная атака на Украину 2 сентября: 120 БПЛА сбиты Силами обороны
Киев • УНН
В ночь на 2 сентября россияне атаковали Украину 150 ударными БПЛА и дронами-имитаторами. Силы обороны сбили 120 летательных аппаратов, зафиксировано попадание 30 БПЛА.
В ночь с 1 на 2 сентября россияне атаковали Украину 150 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. Силы обороны сбили 120 летательных аппаратов, сообщает УНН со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Детали
Враг запускал БПЛА из курска, брянска, миллерово, приморско-ахтарска, а также с мыса Чауда в оккупированном Крыму.
Противовоздушной обороной сбито/подавлено 120 вражеских БПЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов на севере, юге, востоке и в центре страны. Зафиксировано попадание 30 ударных БПЛА на 9 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 5 локациях, сообщили Воздушные силы.
Напомним
Генеральный штаб ВСУ сообщал, что за сутки 1 сентября российские войска потеряли 800 солдат и 53 артсистемы. Общие потери противника с 24 февраля 2022 года составляют 1083790 человек.