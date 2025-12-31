Україна передала Європі список компаній, що забезпечували компонентами російський "орєшнік" - експерт

Україна вже передала Європі список усіх компаній, які давали запчастини для російського комплексу "орєшнік". Про це розповів голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, тепер за західними партнерами - прийняття адміністративних рішень.

Україна передала весь перелік фірм, які забезпечували компонентами виготовлення цієї ракети. Якщо ми говоримо про послідовність у санкційній політиці, то очікуємо накладення санкцій проти цих фірм - сказав Кузан.

Нагадаємо

