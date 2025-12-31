$42.220.15
30 грудня, 18:06 • 11627 перегляди
Санта перетнув кордон України з подарунками та "гарантіями безпеки" - прикордонникиPhotoVideo
Ексклюзив
30 грудня, 15:27 • 28411 перегляди
Східний гороскоп на 2026 рік: що віщує Рік Червоного Вогняного Коня для всіх знаків
30 грудня, 15:00 • 24960 перегляди
Зеленський: зустрічі радників "коаліції охочих" в Україні і лідерів у Франції планують 3 і 6 січня, команда Трампа готова до участі у дієвих форматах
30 грудня, 13:51 • 22685 перегляди
Операція рф для зриву домовленостей Зеленського і Трампа: у розвідці розвінчали фейк про "атаку" на резиденцію путіна
30 грудня, 13:07 • 23149 перегляди
"Атака" БПЛА на резиденцію путіна: у ISW не знайшли доказів причетності України
30 грудня, 12:27 • 18522 перегляди
У новорічну ніч в Україні діятимуть графіки відключень - Держенергонагляд
Ексклюзив
30 грудня, 11:22 • 17562 перегляди
Як відпустити рік, що минає, і зайти в новий без емоційного вантажу: поради психолога
30 грудня, 11:09 • 23295 перегляди
пєсков відмовився надати докази атаки БПЛА на резиденцію путіна, закликавши "вірити на слово" кремлюVideo
30 грудня, 09:46 • 34200 перегляди
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнімPhoto
30 грудня, 04:26 • 22428 перегляди
армія рф більше не зростає - Зеленський заявив про великі втрати росіян на фронті
Публікації
Ексклюзиви
Україна передала Європі список компаній, що забезпечували компонентами російський "орєшнік" - експерт

Київ • УНН

 • 150 перегляди

Україна надала Європі перелік усіх компаній, які постачали запчастини для російського комплексу "орєшнік". Тепер очікується, що західні партнери приймуть адміністративні рішення щодо санкцій проти цих фірм.

Україна передала Європі список компаній, що забезпечували компонентами російський "орєшнік" - експерт

Україна вже передала Європі список усіх компаній, які давали запчастини для російського комплексу "орєшнік". Про це розповів голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, тепер за західними партнерами - прийняття адміністративних рішень.

Україна передала весь перелік фірм, які забезпечували компонентами виготовлення цієї ракети. Якщо ми говоримо про послідовність у санкційній політиці, то очікуємо накладення санкцій проти цих фірм

- сказав Кузан.

Нагадаємо

Defence Express засумнівалися, що "орєшнік" вже стоїть на бойовому чергуванні у білорусі.

Ракетний комплекс рф "орєшнік" заступив на бойове чергування у білорусі30.12.25, 10:15 • 11865 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Війна в Україні
Війна в Україні
Європа
Україна