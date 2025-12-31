Україна передала Європі список компаній, що забезпечували компонентами російський "орєшнік" - експерт
Україна надала Європі перелік усіх компаній, які постачали запчастини для російського комплексу "орєшнік". Тепер очікується, що західні партнери приймуть адміністративні рішення щодо санкцій проти цих фірм.
Україна вже передала Європі список усіх компаній, які давали запчастини для російського комплексу "орєшнік". Про це розповів голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан, повідомляє УНН.
За його словами, тепер за західними партнерами - прийняття адміністративних рішень.
Україна передала весь перелік фірм, які забезпечували компонентами виготовлення цієї ракети. Якщо ми говоримо про послідовність у санкційній політиці, то очікуємо накладення санкцій проти цих фірм
Defence Express засумнівалися, що "орєшнік" вже стоїть на бойовому чергуванні у білорусі.
