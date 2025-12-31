$42.220.15
Украина передала Европе список компаний, обеспечивавших компонентами российский "орешник" - эксперт

Киев • УНН

 • 328 просмотра

Украина предоставила Европе перечень всех компаний, поставлявших запчасти для российского комплекса "орешник". Теперь ожидается, что западные партнеры примут административные решения о санкциях против этих фирм.

Украина передала Европе список компаний, обеспечивавших компонентами российский "орешник" - эксперт

Украина уже передала Европе список всех компаний, которые поставляли запчасти для российского комплекса "Орешник". Об этом рассказал глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан, сообщает УНН.

Подробности

По его словам, теперь за западными партнерами — принятие административных решений.

Украина передала весь перечень фирм, которые обеспечивали компонентами изготовление этой ракеты. Если мы говорим о последовательности в санкционной политике, то ожидаем наложения санкций против этих фирм

- сказал Кузан.

Напомним

Defence Express усомнились, что "Орешник" уже стоит на боевом дежурстве в Беларуси.

Вадим Хлюдзинский

