Украина передала Европе список компаний, обеспечивавших компонентами российский "орешник" - эксперт

Украина уже передала Европе список всех компаний, которые поставляли запчасти для российского комплекса "Орешник". Об этом рассказал глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан, сообщает УНН.

Подробности

По его словам, теперь за западными партнерами — принятие административных решений.

Украина передала весь перечень фирм, которые обеспечивали компонентами изготовление этой ракеты. Если мы говорим о последовательности в санкционной политике, то ожидаем наложения санкций против этих фирм - сказал Кузан.

Напомним

