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Україна націоналізувала шість полімерних підприємств, що належали росіянам

Київ • УНН

 • 53362 перегляди

Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Мін'юсту про націоналізацію шести українських підприємств російської "групи поліпластик". Власники конгломерату підтримують агресію рф та постачають полімери для ВПК росії.

Націоналізовано шість українських підприємств, які належали російським підприємцям. Про це повідомив Офіс Генпрокурора, пише УНН.

Деталі

Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції України до співвласників російської корпорації "група поліпластик". В дохід держави стягнуто корпоративні права шести українських підприємств, серед яких два трубних заводи.

В Офісі Генпрокурора наголосили, що "група поліпластик" є великим промисловим конгломератом, який спеціалізується на виробництві високотехнологічних полімерних труб та композитних полімерних матеріалів. Має в своїй структурі науково-дослідницьку базу для проведення досліджень та розробок в сфері композитних полімерів, які мають широке коло застосування – починаючи з виробництва полімерних труб, та, закінчуючи виробництвом комплектуючих частин до стрілецької зброї.

Розслідуванням встановлено, що власники конгломерату підтримують загарбницьку політику держави-агресора. Вони матеріально-технічно забезпечують функціонування окупаційних адміністрацій півострова Крим, беруть участь в розробці матеріалу для вдосконалення зразка стрілецької зброї, яка поставляється на замовлення міністерства оборони рф. Також власники корпорації постачають полімери до підприємств військовопромислового комплексу рф

- додали в ОГП.

Нагадаємо

СБУ сприяла націоналізації активів російського олігарха Віктора Кононова в Україні на суму понад 2 млрд грн. Вищий антикорупційний суд передав у дохід держави 100% акцій ПрАТ "Вінницяпобутхім" та все майно компанії.

Мін'юст просить ВАКС націоналізувати активи екскерівника охорони Януковича на понад 100 млн грн26.09.24, 13:39 • 14056 переглядiв

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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