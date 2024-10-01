Україна націоналізувала шість полімерних підприємств, що належали росіянам
Київ • УНН
Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Мін'юсту про націоналізацію шести українських підприємств російської "групи поліпластик". Власники конгломерату підтримують агресію рф та постачають полімери для ВПК росії.
Націоналізовано шість українських підприємств, які належали російським підприємцям. Про це повідомив Офіс Генпрокурора, пише УНН.
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Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції України до співвласників російської корпорації "група поліпластик". В дохід держави стягнуто корпоративні права шести українських підприємств, серед яких два трубних заводи.
В Офісі Генпрокурора наголосили, що "група поліпластик" є великим промисловим конгломератом, який спеціалізується на виробництві високотехнологічних полімерних труб та композитних полімерних матеріалів. Має в своїй структурі науково-дослідницьку базу для проведення досліджень та розробок в сфері композитних полімерів, які мають широке коло застосування – починаючи з виробництва полімерних труб, та, закінчуючи виробництвом комплектуючих частин до стрілецької зброї.
Розслідуванням встановлено, що власники конгломерату підтримують загарбницьку політику держави-агресора. Вони матеріально-технічно забезпечують функціонування окупаційних адміністрацій півострова Крим, беруть участь в розробці матеріалу для вдосконалення зразка стрілецької зброї, яка поставляється на замовлення міністерства оборони рф. Також власники корпорації постачають полімери до підприємств військовопромислового комплексу рф
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