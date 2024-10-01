Україна націоналізувала шість полімерних підприємств, що належали росіянам

Націоналізовано шість українських підприємств, які належали російським підприємцям. Про це повідомив Офіс Генпрокурора, пише УНН.

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Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції України до співвласників російської корпорації "група поліпластик". В дохід держави стягнуто корпоративні права шести українських підприємств, серед яких два трубних заводи.

В Офісі Генпрокурора наголосили, що "група поліпластик" є великим промисловим конгломератом, який спеціалізується на виробництві високотехнологічних полімерних труб та композитних полімерних матеріалів. Має в своїй структурі науково-дослідницьку базу для проведення досліджень та розробок в сфері композитних полімерів, які мають широке коло застосування – починаючи з виробництва полімерних труб, та, закінчуючи виробництвом комплектуючих частин до стрілецької зброї.

Розслідуванням встановлено, що власники конгломерату підтримують загарбницьку політику держави-агресора. Вони матеріально-технічно забезпечують функціонування окупаційних адміністрацій півострова Крим, беруть участь в розробці матеріалу для вдосконалення зразка стрілецької зброї, яка поставляється на замовлення міністерства оборони рф. Також власники корпорації постачають полімери до підприємств військовопромислового комплексу рф