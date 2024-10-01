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Украина национализировала шесть полимерных предприятий, принадлежавших россиянам

Украина национализировала шесть полимерных предприятий, принадлежавших россиянам

Киев  •  УНН

1 октября 2024, 12:04  •  1052 просмотра

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Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Минюста о национализации шести украинских предприятий российской "группы полипластик". Владельцы конгломерата поддерживают агрессию рф и поставляют полимеры для ВПК России.

Национализированы шесть украинских предприятий, которые принадлежали российским предпринимателям. Об этом сообщил Офис Генпрокурора, пишет УНН.

Детали

Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Министерства юстиции Украины к совладельцам российской корпорации "группа полипластик". В доход государства взысканы корпоративные права шести украинских предприятий, среди которых два трубных завода.

В Офисе Генпрокурора отметили, что "группа полипластик" является крупным промышленным конгломератом, который специализируется на производстве высокотехнологичных полимерных труб и композитных полимерных материалов. Имеет в своей структуре научно-исследовательскую базу для проведения исследований и разработок в сфере композитных полимеров, которые имеют широкий круг применения - начиная с производства полимерных труб, и, заканчивая производством комплектующих частей к стрелковому оружию.

Расследованием установлено, что владельцы конгломерата поддерживают захватническую политику государства-агрессора. Они материально-технически обеспечивают функционирование оккупационных администраций полуострова Крым, участвуют в разработке материала для совершенствования образца стрелкового оружия, которое поставляется по заказу министерства обороны РФ. Также владельцы корпорации поставляют полимеры на предприятия военно-промышленного комплекса рф

- добавили в ОГП.

Напомним

СБУ способствовала национализации активов российского олигарха Виктора Кононова в Украине на сумму более 2 млрд грн. Высший антикоррупционный суд передал в доход государства 100% акций ЧАО "Винницапобутхим" и все имущество компании.

Минюст просит ВАКС национализировать активы экс-руководителя охраны Януковича на более 100 млн грн26 сентября 2024, 10:39 • 13574 просмотра

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

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