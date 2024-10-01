Украина национализировала шесть полимерных предприятий, принадлежавших россиянам

Национализированы шесть украинских предприятий, которые принадлежали российским предпринимателям. Об этом сообщил Офис Генпрокурора, пишет УНН.

Детали

Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Министерства юстиции Украины к совладельцам российской корпорации "группа полипластик". В доход государства взысканы корпоративные права шести украинских предприятий, среди которых два трубных завода.

В Офисе Генпрокурора отметили, что "группа полипластик" является крупным промышленным конгломератом, который специализируется на производстве высокотехнологичных полимерных труб и композитных полимерных материалов. Имеет в своей структуре научно-исследовательскую базу для проведения исследований и разработок в сфере композитных полимеров, которые имеют широкий круг применения - начиная с производства полимерных труб, и, заканчивая производством комплектующих частей к стрелковому оружию.

Расследованием установлено, что владельцы конгломерата поддерживают захватническую политику государства-агрессора. Они материально-технически обеспечивают функционирование оккупационных администраций полуострова Крым, участвуют в разработке материала для совершенствования образца стрелкового оружия, которое поставляется по заказу министерства обороны РФ. Также владельцы корпорации поставляют полимеры на предприятия военно-промышленного комплекса рф - добавили в ОГП.

Напомним

СБУ способствовала национализации активов российского олигарха Виктора Кононова в Украине на сумму более 2 млрд грн. Высший антикоррупционный суд передал в доход государства 100% акций ЧАО "Винницапобутхим" и все имущество компании.

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