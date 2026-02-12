Україна, можливо, готова піти на поступки щодо Донецької області - The Atlantic
Київ • УНН
Україна, можливо, готується віддати Донецьку область, розглядаючи референдум та вибори для узаконення компромісу. Зеленський готовий зустрітися з Путіним, але не в Москві.
Україна, ймовірно, готується піти на поступки росії щодо Донецької області, однак, щоб цей процес був законний, за словами Президента України Володимира Зеленського, Україна має провести референдум, а також вибори, на яких наполягає рф, адже країна-агресор хоче позбутися українського президента. Про це пише The Atlantic з посиланням на джерела та Зеленського, передає УНН.
Деталі
Видання зазначає, що Україна майже відмовилася від своїх попередніх наполягань на тому, що володимир путін та його генерали мають постати перед законом за воєнні злочини, а Зеленський погодився зустрітися з путіним практично будь-де, окрім москви, без жодних попередніх умов.
Джерела видання заявили: "Україна, можливо, готова прийняти найскладнішу поступку з усіх: відмовитися від контролю над територією на сході Донецької області".
"Щоб узаконити такий компроміс, вони розглядали можливість проведення референдуму щодо мирного плану цієї весни, що дозволить українцям проголосувати за угоду, яка включає втрату території. Вони могли б поєднати це з президентськими виборами, сподіваючись дати Зеленському новий мандат вперше з 2019 року", - зазначає видання.
Як заявив Зеленський, що його влаштує такий підхід, оскільки це допоможе збільшити явку виборців і ускладнить для росіян сумнів у результатах, однак, наголосивши, що це "має бути правильна угода",
"Я не думаю, що нам слід виставляти погану угоду на референдум. Ідея проведення виборів під час війни належала росіянам. Вони хочуть позбутися мене", - додав Зеленський.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський вважає за краще взагалі не укладати жодної угоди з рф, ніж змушувати українців прийняти погану угоду.