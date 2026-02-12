Україна, можливо, готова піти на поступки щодо Донецької області - The Atlantic

$43.030.06
51.210.04
ukenru
Ексклюзив
16:21 • 11268 перегляди
Хто такий зоопсихолог та коли тварині справді потрібен фахівець з поведінки
Ексклюзив
16:03 • 18628 перегляди
У їдальні ВР почалися перевірки після підозр про отруєння нардепів
12 лютого, 14:09 • 17410 перегляди
Зеленський нагородив скелетоніста Гераскевича орденом Свободи за громадянську мужність
12 лютого, 13:47 • 22106 перегляди
Умєров заявив, що українські компанії отримали дозволи на експорт зброї
Ексклюзив
12 лютого, 11:56 • 21690 перегляди
Мирні переговори між Україною та росією - коли очікувати на припинення вогню
Ексклюзив
12 лютого, 11:18 • 21845 перегляди
Клініка Odrex у центрі нового скандалу: правоохоронці розслідують самовільне захоплення землі
12 лютого, 09:49 • 23411 перегляди
Генштаб підтвердив ураження арсеналу ГРАУ ракетами "Фламінго" і підприємства ОПК рф
12 лютого, 09:16 • 28667 перегляди
Українець Гераскевич назвав "ціною гідності" дискваліфікацію МОК на Олімпіаді-2026Photo
12 лютого, 08:30 • 74442 перегляди
Олімпіада-2026: МОК офіційно повідомив про дискваліфікацію Гераскевича
Ексклюзив
11 лютого, 19:42 • 49869 перегляди
Списання тисяч гривень чайових: у Glovo заявили про технічний збій, гроші обіцяють повернути
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
2.8м/с
91%
732мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету12 лютого, 11:15 • 35161 перегляди
Назар Задніпровський пояснив, чому Галина Безрук обрала роботу в росії замість України12 лютого, 13:20 • 17505 перегляди
Наталія Могилевська розкрила секрет схуднення на 25 кг і назвала свій раціонPhoto12 лютого, 14:29 • 13517 перегляди
Рада готує сценарії виборів під час війни та вже обіцяє перший документ12 лютого, 14:42 • 11386 перегляди
На Буковині затримали чоловіка, причетного до викрадення 13-річної дівчиниPhoto16:48 • 6066 перегляди
Публікації
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету12 лютого, 11:15 • 35165 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат11 лютого, 13:50 • 77523 перегляди
Від "Доктора Пі" до "Справи Odrex": 5 найгучніших медичних скандалів Photo11 лютого, 12:28 • 68853 перегляди
Чому сотням тисяч пенсіонерів призупинили виплати та як їх відновити11 лютого, 10:54 • 72012 перегляди
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
Ексклюзив
11 лютого, 09:00 • 79139 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Михайло Федоров
Денис Шмигаль
Андрій Сибіга
Марк Рютте
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Велика Британія
Мілан
Реклама
УНН Lite
Наталія Могилевська розкрила секрет схуднення на 25 кг і назвала свій раціонPhoto12 лютого, 14:29 • 13524 перегляди
Назар Задніпровський пояснив, чому Галина Безрук обрала роботу в росії замість України12 лютого, 13:20 • 17513 перегляди
Аліна Гросу під пісню "Волошки" розкрила стать свого первісткаVideo12 лютого, 08:43 • 43930 перегляди
Дженніфер Еністон розповіла, як тримає форму у 5711 лютого, 16:53 • 38288 перегляди
Ріанна з кільцем на пальці підігріває чутки про заручиниPhoto11 лютого, 14:59 • 39948 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Starlink
Опалення
Дипломатка

Україна, можливо, готова піти на поступки щодо Донецької області - The Atlantic

Київ • УНН

 • 100 перегляди

Україна, можливо, готується віддати Донецьку область, розглядаючи референдум та вибори для узаконення компромісу. Зеленський готовий зустрітися з Путіним, але не в Москві.

Україна, можливо, готова піти на поступки щодо Донецької області - The Atlantic

Україна, ймовірно, готується піти на поступки росії щодо Донецької області, однак, щоб цей процес був законний, за словами Президента України Володимира Зеленського, Україна має провести референдум, а також вибори, на яких наполягає рф, адже країна-агресор хоче позбутися українського президента. Про це пише The Atlantic з посиланням на джерела та Зеленського, передає УНН

Деталі 

Видання зазначає, що Україна майже відмовилася від своїх попередніх наполягань на тому, що володимир путін та його генерали мають постати перед законом за воєнні злочини, а Зеленський погодився зустрітися з путіним практично будь-де, окрім москви, без жодних попередніх умов. 

Джерела видання заявили: "Україна, можливо, готова прийняти найскладнішу поступку з усіх: відмовитися від контролю над територією на сході Донецької області".

"Щоб узаконити такий компроміс, вони розглядали можливість проведення референдуму щодо мирного плану цієї весни, що дозволить українцям проголосувати за угоду, яка включає втрату території. Вони могли б поєднати це з президентськими виборами, сподіваючись дати Зеленському новий мандат вперше з 2019 року", - зазначає видання. 

Як заявив Зеленський, що його влаштує такий підхід, оскільки це допоможе збільшити явку виборців і ускладнить для росіян сумнів у результатах, однак, наголосивши, що це "має бути правильна угода", 

"Я не думаю, що нам слід виставляти погану угоду на референдум. Ідея проведення виборів під час війни належала росіянам. Вони хочуть позбутися мене", - додав Зеленський. 

Нагадаємо 

Президент України Володимир Зеленський вважає за краще взагалі не укладати жодної угоди з рф, ніж змушувати українців прийняти погану угоду.

Павло Башинський

Війна в УкраїніПолітика
російська пропаганда
Воєнний стан
Війна в Україні
Державний кордон України
Володимир Путін
Донецька область
Володимир Зеленський
Україна