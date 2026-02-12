Краще взагалі не укладати жодної угоди, ніж змушувати свій народ прийняти погану - Зеленський
Київ • УНН
Президент Зеленський заявив, що не укладатиме жодної угоди з рф, якщо вона буде поганою для України. Він готовий продовжувати боротьбу для забезпечення гідного та тривалого миру.
Президент України Володимир Зеленський вважає за краще взагалі не укладати жодної угоди з рф, ніж змушувати українців прийняти погану угоду. Про це Зеленський сказав в інтерв’ю The Atlantic, передає УНН.
Деталі
Як пише видання, деякі члени близького оточення Зеленського занепокоєні тим, що його вікно для укладення угоди закривається, і що Україна страждатиме від років безперервних боїв, якщо цієї весни не буде досягнуто кінця війни.
Водночас, видання зазначає, що Зеленський сказав, що "він волів би взагалі не укласти жодної угоди, ніж змусити свій народ прийняти погану".
"Навіть після чотирьох років інтенсивної війни він каже, що готовий продовжувати боротьбу, якщо це потрібно для забезпечення гідного та тривалого миру. Україна не програє", - сказав Президент.
Він наголосив, що не погодиться на угоду на принизливих умовах.
Нагадаємо
Четвертий раунд переговорів заплановано на вівторок або середу, сказав Зеленський Bloomberg, хоча незрозуміло, чи погодиться росія на переговори в США. На порядку денному стоїть пропозиція США щодо створення вільної економічної зони як буфера у східному регіоні Донбас, варіант, до якого, за словами українського лідера, обидві сторони конфлікту ставляться скептично, пише видання.