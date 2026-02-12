$43.030.06
Ексклюзив
16:21 • 9136 перегляди
Хто такий зоопсихолог та коли тварині справді потрібен фахівець з поведінки
Ексклюзив
16:03 • 14769 перегляди
14:09 • 15100 перегляди
У їдальні ВР почалися перевірки після підозр про отруєння нардепів
14:09 • 15100 перегляди
13:47 • 19340 перегляди
Зеленський нагородив скелетоніста Гераскевича орденом Свободи за громадянську мужність
13:47 • 19340 перегляди
Умєров заявив, що українські компанії отримали дозволи на експорт зброї
Ексклюзив
12 лютого, 11:56 • 19937 перегляди
12 лютого, 11:56 • 19937 перегляди
Мирні переговори між Україною та росією - коли очікувати на припинення вогню
Ексклюзив
12 лютого, 11:18 • 21157 перегляди
12 лютого, 11:18 • 21157 перегляди
Клініка Odrex у центрі нового скандалу: правоохоронці розслідують самовільне захоплення землі
12 лютого, 09:49 • 22873 перегляди
12 лютого, 09:49 • 22873 перегляди
Генштаб підтвердив ураження арсеналу ГРАУ ракетами "Фламінго" і підприємства ОПК рф
12 лютого, 09:16 • 28431 перегляди
12 лютого, 09:16 • 28431 перегляди
Українець Гераскевич назвав "ціною гідності" дискваліфікацію МОК на Олімпіаді-2026
12 лютого, 08:30 • 74257 перегляди
12 лютого, 08:30 • 74257 перегляди
Олімпіада-2026: МОК офіційно повідомив про дискваліфікацію Гераскевича
Ексклюзив
11 лютого, 19:42 • 49570 перегляди
11 лютого, 19:42 • 49570 перегляди
Списання тисяч гривень чайових: у Glovo заявили про технічний збій, гроші обіцяють повернути
Краще взагалі не укладати жодної угоди, ніж змушувати свій народ прийняти погану - Зеленський

Київ • УНН

 • 136 перегляди

Президент Зеленський заявив, що не укладатиме жодної угоди з рф, якщо вона буде поганою для України. Він готовий продовжувати боротьбу для забезпечення гідного та тривалого миру.

Краще взагалі не укладати жодної угоди, ніж змушувати свій народ прийняти погану - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає за краще взагалі не укладати жодної угоди з рф, ніж змушувати українців прийняти погану угоду. Про це Зеленський сказав в інтерв’ю The Atlantic, передає УНН

Деталі 

Як пише видання, деякі члени близького оточення Зеленського занепокоєні тим, що його вікно для укладення угоди закривається, і що Україна страждатиме від років безперервних боїв, якщо цієї весни не буде досягнуто кінця війни.

Водночас, видання зазначає, що Зеленський сказав, що "він волів би взагалі не укласти жодної угоди, ніж змусити свій народ прийняти погану". 

"Навіть після чотирьох років інтенсивної війни він каже, що готовий продовжувати боротьбу, якщо це потрібно для забезпечення гідного та тривалого миру. Україна не програє", - сказав Президент. 

Він наголосив, що не погодиться на угоду на принизливих умовах.

Твердих відповідей рф щодо зустрічі наступного тижня ще немає - Зеленський12.02.26, 21:16 • 452 перегляди

Нагадаємо 

Четвертий раунд переговорів заплановано на вівторок або середу, сказав Зеленський Bloomberg, хоча незрозуміло, чи погодиться росія на переговори в США. На порядку денному стоїть пропозиція США щодо створення вільної економічної зони як буфера у східному регіоні Донбас, варіант, до якого, за словами українського лідера, обидві сторони конфлікту ставляться скептично, пише видання.

Павло Башинський

