Кто такой зоопсихолог и когда животному действительно нужен специалист по поведению
В столовой ВР начались проверки после подозрений об отравлении нардепов
Зеленский наградил скелетониста Гераскевича орденом Свободы за гражданское мужество
Умеров заявил, что украинские компании получили разрешения на экспорт оружия
Мирные переговоры между Украиной и россией - когда ожидать прекращения огня
Клиника Odrex в центре нового скандала: правоохранители расследуют самовольный захват земли
Генштаб подтвердил поражение арсенала ГРАУ ракетами "Фламинго" и предприятия ОПК рф
Украинец Гераскевич назвал "ценой достоинства" дисквалификацию МОК на Олимпиаде-2026Photo
Олимпиада-2026: МОК официально сообщил о дисквалификации Гераскевича
Списание тысяч гривен чаевых: в Glovo заявили о техническом сбое, деньги обещают вернуть
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Лучше вообще не заключать никакого соглашения, чем заставлять свой народ принять плохое - Зеленский

Киев • УНН

 • 476 просмотра

Президент Зеленский заявил, что не будет заключать никакого соглашения с рф, если оно будет плохим для Украины. Он готов продолжать борьбу для обеспечения достойного и длительного мира.

Лучше вообще не заключать никакого соглашения, чем заставлять свой народ принять плохое - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский предпочитает вообще не заключать никаких соглашений с рф, чем заставлять украинцев принять плохое соглашение. Об этом Зеленский сказал в интервью The Atlantic, передает УНН

Детали 

Как пишет издание, некоторые члены близкого окружения Зеленского обеспокоены тем, что его окно для заключения сделки закрывается, и что Украина будет страдать от лет непрерывных боев, если этой весной не будет достигнут конец войны.

В то же время, издание отмечает, что Зеленский сказал, что "он предпочел бы вообще не заключать никаких сделок, чем заставить свой народ принять плохую". 

"Даже после четырех лет интенсивной войны он говорит, что готов продолжать борьбу, если это нужно для обеспечения достойного и длительного мира. Украина не проиграет", - сказал Президент. 

Он подчеркнул, что не согласится на сделку на унизительных условиях.

Твердых ответов рф по встрече на следующей неделе еще нет - Зеленский

Напомним 

Четвертый раунд переговоров запланирован на вторник или среду, сказал Зеленский Bloomberg, хотя непонятно, согласится ли россия на переговоры в США. На повестке дня стоит предложение США по созданию свободной экономической зоны в качестве буфера в восточном регионе Донбасс, вариант, к которому, по словам украинского лидера, обе стороны конфликта относятся скептически, пишет издание.

Павел Башинский

Война в УкраинеПолитика
Война в Украине
Bloomberg L.P.
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина