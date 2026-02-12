Лучше вообще не заключать никакого соглашения, чем заставлять свой народ принять плохое - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский предпочитает вообще не заключать никаких соглашений с рф, чем заставлять украинцев принять плохое соглашение. Об этом Зеленский сказал в интервью The Atlantic, передает УНН.

Детали

Как пишет издание, некоторые члены близкого окружения Зеленского обеспокоены тем, что его окно для заключения сделки закрывается, и что Украина будет страдать от лет непрерывных боев, если этой весной не будет достигнут конец войны.

В то же время, издание отмечает, что Зеленский сказал, что "он предпочел бы вообще не заключать никаких сделок, чем заставить свой народ принять плохую".

"Даже после четырех лет интенсивной войны он говорит, что готов продолжать борьбу, если это нужно для обеспечения достойного и длительного мира. Украина не проиграет", - сказал Президент.

Он подчеркнул, что не согласится на сделку на унизительных условиях.

Твердых ответов рф по встрече на следующей неделе еще нет - Зеленский

Напомним

Четвертый раунд переговоров запланирован на вторник или среду, сказал Зеленский Bloomberg, хотя непонятно, согласится ли россия на переговоры в США. На повестке дня стоит предложение США по созданию свободной экономической зоны в качестве буфера в восточном регионе Донбасс, вариант, к которому, по словам украинского лидера, обе стороны конфликта относятся скептически, пишет издание.