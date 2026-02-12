Твердых ответов рф по встрече на следующей неделе еще нет - Зеленский
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об отсутствии твердых ответов от россии относительно предложенной встречи на следующей неделе. Украинская переговорная группа постоянно работает, но россия пока манипулирует.
Сейчас нет достаточно твердых ответов от россии относительно предложенной встречи на следующую неделю. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
Детали
Зеленский сообщил, что украинская переговорная группа постоянно работает – "ребята на связи с американской стороной".
Украина готова к встречам. К сожалению, сейчас еще не имеем достаточно твердых ответов от России относительно того, что предложено на следующую неделю. Пока слышим разве очередные манипуляции с "орешником", это точно не о мире
Зеленский назвал территории вопросом следующих переговоров с США, ожидает встречу во "вторник или среду"11.02.26, 16:43 • 31436 просмотров
Напомним
"Четвертый раунд запланирован на вторник или среду", сказал Зеленский Bloomberg, хотя непонятно, согласится ли россия на переговоры в США. На повестке дня стоит предложение США по созданию свободной экономической зоны как буфера в восточном регионе Донбасс, вариант, к которому, по словам украинского лидера, обе стороны конфликта относятся скептически, пишет издание.