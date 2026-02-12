Твердых ответов рф по встрече на следующей неделе еще нет - Зеленский

Сейчас нет достаточно твердых ответов от россии относительно предложенной встречи на следующую неделю. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Зеленский сообщил, что украинская переговорная группа постоянно работает – "ребята на связи с американской стороной".

Украина готова к встречам. К сожалению, сейчас еще не имеем достаточно твердых ответов от России относительно того, что предложено на следующую неделю. Пока слышим разве очередные манипуляции с "орешником", это точно не о мире