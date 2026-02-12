$43.030.06
Кто такой зоопсихолог и когда животному действительно нужен специалист по поведению
В столовой ВР начались проверки после подозрений об отравлении нардепов
Зеленский наградил скелетониста Гераскевича орденом Свободы за гражданское мужество
Умеров заявил, что украинские компании получили разрешения на экспорт оружия
Мирные переговоры между Украиной и россией - когда ожидать прекращения огня
Клиника Odrex в центре нового скандала: правоохранители расследуют самовольный захват земли
Генштаб подтвердил поражение арсенала ГРАУ ракетами "Фламинго" и предприятия ОПК рф
Украинец Гераскевич назвал "ценой достоинства" дисквалификацию МОК на Олимпиаде-2026Photo
Олимпиада-2026: МОК официально сообщил о дисквалификации Гераскевича
Списание тысяч гривен чаевых: в Glovo заявили о техническом сбое, деньги обещают вернуть
Твердых ответов рф по встрече на следующей неделе еще нет - Зеленский

Киев • УНН

 • 524 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об отсутствии твердых ответов от россии относительно предложенной встречи на следующей неделе. Украинская переговорная группа постоянно работает, но россия пока манипулирует.

Твердых ответов рф по встрече на следующей неделе еще нет - Зеленский

Сейчас нет достаточно твердых ответов от россии относительно предложенной встречи на следующую неделю. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Детали

Зеленский сообщил, что украинская переговорная группа постоянно работает – "ребята на связи с американской стороной".

Украина готова к встречам. К сожалению, сейчас еще не имеем достаточно твердых ответов от России относительно того, что предложено на следующую неделю. Пока слышим разве очередные манипуляции с "орешником", это точно не о мире 

- сообщил Зеленский.

Зеленский назвал территории вопросом следующих переговоров с США, ожидает встречу во "вторник или среду"

Напомним

"Четвертый раунд запланирован на вторник или среду", сказал Зеленский Bloomberg, хотя непонятно, согласится ли россия на переговоры в США. На повестке дня стоит предложение США по созданию свободной экономической зоны как буфера в восточном регионе Донбасс, вариант, к которому, по словам украинского лидера, обе стороны конфликта относятся скептически, пишет издание.

Антонина Туманова

Политика
российская пропаганда
Военное положение
Война в Украине
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина