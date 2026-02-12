$43.030.06
Ексклюзив
16:21 • 8410 перегляди
Хто такий зоопсихолог та коли тварині справді потрібен фахівець з поведінки
Ексклюзив
16:03 • 13982 перегляди
У їдальні ВР почалися перевірки після підозр про отруєння нардепів
14:09 • 14680 перегляди
13:47 • 18830 перегляди
Умєров заявив, що українські компанії отримали дозволи на експорт зброї
13:47 • 18830 перегляди
Умєров заявив, що українські компанії отримали дозволи на експорт зброї
Ексклюзив
12 лютого, 11:56 • 19632 перегляди
Мирні переговори між Україною та росією - коли очікувати на припинення вогню
Ексклюзив
12 лютого, 11:18 • 20950 перегляди
12 лютого, 09:49 • 22725 перегляди
Генштаб підтвердив ураження арсеналу ГРАУ ракетами "Фламінго" і підприємства ОПК рф
12 лютого, 09:49 • 22725 перегляди
12 лютого, 09:16 • 28344 перегляди
Українець Гераскевич назвав "ціною гідності" дискваліфікацію МОК на Олімпіаді-2026
12 лютого, 09:16 • 28344 перегляди
12 лютого, 08:30 • 74183 перегляди
Олімпіада-2026: МОК офіційно повідомив про дискваліфікацію Гераскевича
12 лютого, 08:30 • 74183 перегляди
Олімпіада-2026: МОК офіційно повідомив про дискваліфікацію Гераскевича
Ексклюзив
11 лютого, 19:42 • 49488 перегляди
Списання тисяч гривень чайових: у Glovo заявили про технічний збій, гроші обіцяють повернути
Твердих відповідей рф щодо зустрічі наступного тижня ще немає - Зеленський

Київ • УНН

 • 24 перегляди

Президент України Володимир Зеленський повідомив про відсутність твердих відповідей від росії щодо запропонованої зустрічі наступного тижня. Українська переговорна група постійно працює, але росія поки що маніпулює.

Твердих відповідей рф щодо зустрічі наступного тижня ще немає - Зеленський

Зараз немає достатньо твердих відповідей від росії щодо запропонованої зустрічі на наступний тиждень. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Деталі

Зеленський повідомив, що українська переговорна група постійно працює – "хлопці на зв’язку з американською стороною".

Україна готова до зустрічей. На жаль зараз іще не маємо достатньо твердих відповідей від росії щодо того, що запропоновано на наступний тиждень. Поки чуємо хіба чергові маніпуляції з "орєшніком", це точно не про мир 

- повідомив Зеленський.

Зеленський назвав території питанням наступних переговорів із США, очікує зустріч у "вівторок або середу"11.02.26, 16:43 • 31366 переглядiв

Нагадаємо

"Четвертий раунд заплановано на вівторок або середу", сказав Зеленський Bloomberg, хоча незрозуміло, чи погодиться росія на переговори в США. На порядку денному стоїть пропозиція США щодо створення вільної економічної зони як буфера у східному регіоні Донбас, варіант, до якого, за словами українського лідера, обидві сторони конфлікту ставляться скептично, пише видання.

Антоніна Туманова

Політика
російська пропаганда
Воєнний стан
Війна в Україні
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна