Твердих відповідей рф щодо зустрічі наступного тижня ще немає - Зеленський
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський повідомив про відсутність твердих відповідей від росії щодо запропонованої зустрічі наступного тижня. Українська переговорна група постійно працює, але росія поки що маніпулює.
Деталі
Зеленський повідомив, що українська переговорна група постійно працює – "хлопці на зв’язку з американською стороною".
Україна готова до зустрічей. На жаль зараз іще не маємо достатньо твердих відповідей від росії щодо того, що запропоновано на наступний тиждень. Поки чуємо хіба чергові маніпуляції з "орєшніком", це точно не про мир
Нагадаємо
"Четвертий раунд заплановано на вівторок або середу", сказав Зеленський Bloomberg, хоча незрозуміло, чи погодиться росія на переговори в США. На порядку денному стоїть пропозиція США щодо створення вільної економічної зони як буфера у східному регіоні Донбас, варіант, до якого, за словами українського лідера, обидві сторони конфлікту ставляться скептично, пише видання.