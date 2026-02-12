Твердих відповідей рф щодо зустрічі наступного тижня ще немає - Зеленський

Зараз немає достатньо твердих відповідей від росії щодо запропонованої зустрічі на наступний тиждень. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Зеленський повідомив, що українська переговорна група постійно працює – "хлопці на зв’язку з американською стороною".

Україна готова до зустрічей. На жаль зараз іще не маємо достатньо твердих відповідей від росії щодо того, що запропоновано на наступний тиждень. Поки чуємо хіба чергові маніпуляції з "орєшніком", це точно не про мир