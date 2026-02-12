$43.030.06
Эксклюзив
16:21 • 11272 просмотра
Кто такой зоопсихолог и когда животному действительно нужен специалист по поведению
Эксклюзив
16:03 • 18639 просмотра
В столовой ВР начались проверки после подозрений об отравлении нардепов
12 февраля, 14:09 • 17417 просмотра
Зеленский наградил скелетониста Гераскевича орденом Свободы за гражданское мужество
12 февраля, 13:47 • 22114 просмотра
Умеров заявил, что украинские компании получили разрешения на экспорт оружия
Эксклюзив
12 февраля, 11:56 • 21695 просмотра
Мирные переговоры между Украиной и россией - когда ожидать прекращения огня
Эксклюзив
12 февраля, 11:18 • 21846 просмотра
Клиника Odrex в центре нового скандала: правоохранители расследуют самовольный захват земли
12 февраля, 09:49 • 23411 просмотра
Генштаб подтвердил поражение арсенала ГРАУ ракетами "Фламинго" и предприятия ОПК рф
12 февраля, 09:16 • 28667 просмотра
Украинец Гераскевич назвал "ценой достоинства" дисквалификацию МОК на Олимпиаде-2026Photo
12 февраля, 08:30 • 74442 просмотра
Олимпиада-2026: МОК официально сообщил о дисквалификации Гераскевича
Эксклюзив
11 февраля, 19:42 • 49870 просмотра
Списание тысяч гривен чаевых: в Glovo заявили о техническом сбое, деньги обещают вернуть
Украина, возможно, готова пойти на уступки по Донецкой области - The Atlantic

Киев • УНН

 • 108 просмотра

Украина, возможно, готовится отдать Донецкую область, рассматривая референдум и выборы для узаконивания компромисса. Зеленский готов встретиться с путиным, но не в москве.

Украина, возможно, готова пойти на уступки по Донецкой области - The Atlantic

Украина, вероятно, готовится пойти на уступки россии по Донецкой области, однако, чтобы этот процесс был законным, по словам Президента Украины Владимира Зеленского, Украина должна провести референдум, а также выборы, на которых настаивает рф, ведь страна-агрессор хочет избавиться от украинского президента. Об этом пишет The Atlantic со ссылкой на источники и Зеленского, передает УНН

Детали 

Издание отмечает, что Украина почти отказалась от своих предыдущих настояний на том, что владимир путин и его генералы должны предстать перед законом за военные преступления, а Зеленский согласился встретиться с путиным практически где угодно, кроме москвы, без каких-либо предварительных условий. 

Источники издания заявили: "Украина, возможно, готова принять самую сложную уступку из всех: отказаться от контроля над территорией на востоке Донецкой области".

"Чтобы узаконить такой компромисс, они рассматривали возможность проведения референдума по мирному плану этой весной, что позволит украинцам проголосовать за соглашение, которое включает потерю территории. Они могли бы совместить это с президентскими выборами, надеясь дать Зеленскому новый мандат впервые с 2019 года", - отмечает издание. 

Как заявил Зеленский, его устроит такой подход, поскольку это поможет увеличить явку избирателей и усложнит для россиян сомнение в результатах, однако, подчеркнув, что это "должна быть правильная сделка", 

"Я не думаю, что нам следует выставлять плохую сделку на референдум. Идея проведения выборов во время войны принадлежала россиянам. Они хотят избавиться от меня", - добавил Зеленский. 

Напомним 

Президент Украины Владимир Зеленский считает предпочтительнее вообще не заключать никаких соглашений с рф, чем заставлять украинцев принять плохое соглашение.

Павел Башинский

Война в УкраинеПолитика
российская пропаганда
Военное положение
Война в Украине
Государственная граница Украины
Владимир Путин
Донецкая область
Владимир Зеленский
Украина