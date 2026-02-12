Украина, вероятно, готовится пойти на уступки россии по Донецкой области, однако, чтобы этот процесс был законным, по словам Президента Украины Владимира Зеленского, Украина должна провести референдум, а также выборы, на которых настаивает рф, ведь страна-агрессор хочет избавиться от украинского президента. Об этом пишет The Atlantic со ссылкой на источники и Зеленского, передает УНН.

Детали

Издание отмечает, что Украина почти отказалась от своих предыдущих настояний на том, что владимир путин и его генералы должны предстать перед законом за военные преступления, а Зеленский согласился встретиться с путиным практически где угодно, кроме москвы, без каких-либо предварительных условий.

Источники издания заявили: "Украина, возможно, готова принять самую сложную уступку из всех: отказаться от контроля над территорией на востоке Донецкой области".

"Чтобы узаконить такой компромисс, они рассматривали возможность проведения референдума по мирному плану этой весной, что позволит украинцам проголосовать за соглашение, которое включает потерю территории. Они могли бы совместить это с президентскими выборами, надеясь дать Зеленскому новый мандат впервые с 2019 года", - отмечает издание.

Как заявил Зеленский, его устроит такой подход, поскольку это поможет увеличить явку избирателей и усложнит для россиян сомнение в результатах, однако, подчеркнув, что это "должна быть правильная сделка",

"Я не думаю, что нам следует выставлять плохую сделку на референдум. Идея проведения выборов во время войны принадлежала россиянам. Они хотят избавиться от меня", - добавил Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский считает предпочтительнее вообще не заключать никаких соглашений с рф, чем заставлять украинцев принять плохое соглашение.