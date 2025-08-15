"Україна хоче миру, але не будь-якою ціною" - Матернова про саміт Трампа-путіна

Напередодні запланованого саміту за участі Трампа та путіна в Алясці, представниця Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова нагадала, що ключові рішення про майбутнє нашої держави мають ухвалюватися лише за участі України та з гарантіями безпеки від союзників. Про це пише Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова, передає УНН.

Деталі

Катерина Матернова наголосила, що поки світ сподівається на домовленості про припинення вогню, росія продовжує атакувати мирне населення. Найбільш показовим прикладом стала трагедія у Херсонській області, що сталася ввечері 14 серпня.

Учора ввечері в Херсонській області. Сім убитих. Дев'ять поранених. Понад 100 зруйнованих будинків. А коли рятувальники прибирали трупи, російський безпілотник знову вдарив, поранивши троє офіцерів - зазначила посол ЄС.

Також вона зауважила, що український народ, попри щоденні обстріли, руйнування та втрати, демонструє незламність і готовність боротися за свою свободу. Україна продовжує захищати власну територію вже 1257-й день, хоча на початку вторгнення прогнозували лише кілька днів опору.

Я щиро сподіваюся, що США і президент Трамп пам'ятатимуть про це завтра. В ім'я сьогоднішніх українських жертв і всіх інших загиблих унаслідок російських атак - наголосила вона.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп під час участі у відеоконференції з європейськими союзниами "чітко заявив", що буде вимагати від російського диктатора володимира путіна безумовного припинення вогню.