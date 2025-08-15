$41.510.09
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 32809 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
14 серпня, 14:23 • 48144 перегляди
Зустріч Трампа та путіна на Алясці: що відомо на цей час
Ексклюзив
14 серпня, 13:54 • 44493 перегляди
БАДи під прицілом: кому вигідно витіснити біодобавки з України
Ексклюзив
14 серпня, 12:57 • 32302 перегляди
"Це можна кваліфікувати як підрив нацбезпеки" - Олексій Баганець про рішення Державіаслужби щодо Ми-8
14 серпня, 11:53 • 35450 перегляди
Зеленський повідомив про новий обмін: повернули 84 людини, у тому числі утримуваних з 2014 рокуPhoto
14 серпня, 09:32 • 50102 перегляди
Верховний Суд самоусунувся від виконання конституційних обовʼязків у справі банку "Конкорд" - суддя у відставці
Ексклюзив
14 серпня, 08:11 • 165035 перегляди
Чи вплинули погодні умови на урожай картоплі в Україні: в Асоціації виробників дали відповідь
14 серпня, 07:55 • 88148 перегляди
В Україні підтвердили нові субваріанти коронавірусу "Nimbus" та "Stratus" - МОЗ
14 серпня, 07:51 • 85819 перегляди
КНДР може перекинути до росії ще 6000 військових та до сотні одиниць техніки - Буданов
Ексклюзив
14 серпня, 06:07 • 75500 перегляди
Є дефіцит й ситуація погіршується кожного місяця: експерт про водіїв приватних маршруток
"Україна хоче миру, але не будь-якою ціною" - Матернова про саміт Трампа-путіна

Київ • УНН

 • 42 перегляди

Представниця ЄС в Україні Катаріна Матернова наголосила, що рішення про майбутнє України мають ухвалюватися за її участі та з гарантіями безпеки від союзників. Вона також зазначила, що росія продовжує атакувати мирне населення, попри сподівання на припинення вогню.

"Україна хоче миру, але не будь-якою ціною" - Матернова про саміт Трампа-путіна

Напередодні запланованого саміту за участі Трампа та путіна в Алясці, представниця Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова нагадала, що ключові рішення про майбутнє нашої держави мають ухвалюватися лише за участі України та з гарантіями безпеки від союзників. Про це пише Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова, передає УНН. 

Деталі

Катерина Матернова наголосила, що поки світ сподівається на домовленості про припинення вогню, росія продовжує атакувати мирне населення. Найбільш показовим прикладом стала трагедія у Херсонській області, що сталася ввечері 14 серпня. 

Учора ввечері в Херсонській області. Сім убитих. Дев'ять поранених. Понад 100 зруйнованих будинків. А коли рятувальники прибирали трупи, російський безпілотник знову вдарив, поранивши троє офіцерів

- зазначила посол ЄС.

Також вона зауважила, що український народ, попри щоденні обстріли, руйнування та втрати, демонструє незламність і готовність боротися за свою свободу. Україна продовжує захищати власну територію вже 1257-й день, хоча на початку вторгнення прогнозували лише кілька днів опору.

Я щиро сподіваюся, що США і президент Трамп пам'ятатимуть про це завтра. В ім'я сьогоднішніх українських жертв і всіх інших загиблих унаслідок російських атак

- наголосила вона.

Нагадаємо 

Президент США Дональд Трамп під час участі у відеоконференції з європейськими союзниами "чітко заявив", що буде вимагати від російського диктатора володимира путіна безумовного припинення вогню. 

Вероніка Марченко

Політика
Дональд Трамп
Європейський Союз
Херсонська область
Сполучені Штати Америки
Україна