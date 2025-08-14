На Херсонщині російські обстріли забрали життя жінки та поранили трьох людей - прокуратура

Внаслідок масованих атак російської армії на Херсонщині 14 серпня загинула 70-річна жінка, ще троє людей отримали поранення. Правоохоронці фіксують наслідки обстрілів та розпочали досудове розслідування воєнних злочинів. Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура, пише УНН.

Деталі

У Херсонській області тривають наслідки нової хвилі обстрілів з боку російських військ. За даними слідства, протягом дня 14 серпня ворог застосував артилерію, зокрема реактивну, а також безпілотники для атак на населені пункти регіону.

Серед жертв – 70-річна мешканка Херсона, яка отримала травми, несумісні з життям, внаслідок артилерійського удару. Ще одна жінка постраждала після падіння вибухівки на приватне подвір’я, скинутої дроном.

Станом на 17:00 відомо про одну загиблу людину та трьох поранених - повідомили в прокуратурі.

Крім того, поранення отримали двоє людей, серед них 16-річний хлопець, під час ударів реактивної артилерії в районі Молодіжного.

Окрім людських втрат, обстріли призвели до руйнування приватних і багатоквартирних будинків, пошкодження автотранспорту та закладу вищої освіти.

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури відкрито досудові розслідування за фактами воєнних злочинів (ч. 1 та 2 ст. 438 Кримінального кодексу України). Правоохоронці документують наслідки атак та збирають докази для притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо

Напередодні, 13 серпня у Херсонській області російські загарбники атакували дронами легкове авто та катеру "швидкої допомоги", внаслідок чого загинув чоловік і була поранена жінка.