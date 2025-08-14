$41.510.09
Ексклюзив
14:49 • 1906 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
14:23 • 6966 перегляди
Зустріч Трампа та путіна на Алясці: що відомо на цей час
Ексклюзив
13:54 • 11655 перегляди
БАДи під прицілом: кому вигідно витіснити біодобавки з України
Ексклюзив
12:57 • 12245 перегляди
"Це можна кваліфікувати як підрив нацбезпеки" - Олексій Баганець про рішення Державіаслужби щодо Ми-8
11:53 • 17063 перегляди
Зеленський повідомив про новий обмін: повернули 84 людини, у тому числі утримуваних з 2014 рокуPhoto
09:32 • 31763 перегляди
Верховний Суд самоусунувся від виконання конституційних обовʼязків у справі банку "Конкорд" - суддя у відставці
Ексклюзив
14 серпня, 08:11 • 99015 перегляди
Чи вплинули погодні умови на урожай картоплі в Україні: в Асоціації виробників дали відповідь
14 серпня, 07:55 • 56293 перегляди
В Україні підтвердили нові субваріанти коронавірусу "Nimbus" та "Stratus" - МОЗ
14 серпня, 07:51 • 52932 перегляди
КНДР може перекинути до росії ще 6000 військових та до сотні одиниць техніки - Буданов
Ексклюзив
14 серпня, 06:07 • 48107 перегляди
Є дефіцит й ситуація погіршується кожного місяця: експерт про водіїв приватних маршруток
На Херсонщині російські обстріли забрали життя жінки та поранили трьох людей - прокуратура

Київ • УНН

 • 176 перегляди

Масовані атаки російської армії на Херсонщині 14 серпня призвели до загибелі 70-річної жінки та поранень трьох людей. Прокуратура розпочала досудове розслідування воєнних злочинів.

На Херсонщині російські обстріли забрали життя жінки та поранили трьох людей - прокуратура

Внаслідок масованих атак російської армії на Херсонщині 14 серпня загинула 70-річна жінка, ще троє людей отримали поранення. Правоохоронці фіксують наслідки обстрілів та розпочали досудове розслідування воєнних злочинів. Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура, пише УНН.

Деталі

У Херсонській області тривають наслідки нової хвилі обстрілів з боку російських військ. За даними слідства, протягом дня 14 серпня ворог застосував артилерію, зокрема реактивну, а також безпілотники для атак на населені пункти регіону.

Серед жертв – 70-річна мешканка Херсона, яка отримала травми, несумісні з життям, внаслідок артилерійського удару. Ще одна жінка постраждала після падіння вибухівки на приватне подвір’я, скинутої дроном.

Станом на 17:00 відомо про одну загиблу людину та трьох поранених

- повідомили в прокуратурі.

Крім того, поранення отримали двоє людей, серед них 16-річний хлопець, під час ударів реактивної артилерії в районі Молодіжного.

Окрім людських втрат, обстріли призвели до руйнування приватних і багатоквартирних будинків, пошкодження автотранспорту та закладу вищої освіти.

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури відкрито досудові розслідування за фактами воєнних злочинів (ч. 1 та 2 ст. 438 Кримінального кодексу України). Правоохоронці документують наслідки атак та збирають докази для притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо

Напередодні, 13 серпня у Херсонській області російські загарбники атакували дронами легкове авто та катеру "швидкої допомоги", внаслідок чого загинув чоловік і була поранена жінка.

Степан Гафтко

СуспільствоВійна
Херсонська область
Херсон