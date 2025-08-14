На Херсонщине российские обстрелы унесли жизнь женщины и ранили трех человек - прокуратура

В результате массированных атак российской армии на Херсонщине 14 августа погибла 70-летняя женщина, еще три человека получили ранения. Правоохранители фиксируют последствия обстрелов и начали досудебное расследование военных преступлений. Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура, пишет УНН.

Детали

В Херсонской области продолжаются последствия новой волны обстрелов со стороны российских войск. По данным следствия, в течение дня 14 августа враг применил артиллерию, в том числе реактивную, а также беспилотники для атак на населенные пункты региона.

Среди жертв – 70-летняя жительница Херсона, которая получила травмы, несовместимые с жизнью, в результате артиллерийского удара. Еще одна женщина пострадала после падения взрывчатки на частный двор, сброшенной дроном.

По состоянию на 17:00 известно об одном погибшем человеке и трех раненых - сообщили в прокуратуре.

Кроме того, ранения получили два человека, среди них 16-летний парень, во время ударов реактивной артиллерии в районе Молодежного.

Помимо человеческих потерь, обстрелы привели к разрушению частных и многоквартирных домов, повреждению автотранспорта и учреждения высшего образования.

Под процессуальным руководством Херсонской областной прокуратуры открыты досудебные расследования по фактам военных преступлений (ч. 1 и 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины). Правоохранители документируют последствия атак и собирают доказательства для привлечения виновных к ответственности.

Напомним

Накануне, 13 августа в Херсонской области российские захватчики атаковали дронами легковой автомобиль и катер "скорой помощи", в результате чего погиб мужчина и была ранена женщина.