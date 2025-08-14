На Херсонщине российские обстрелы унесли жизнь женщины и ранили трех человек - прокуратура

$41.510.09
48.650.57
ukenru
Эксклюзив
14:49 • 1420 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
14:23 • 6322 просмотра
Встреча Трампа и путина на Аляске: что известно на данное время
Эксклюзив
13:54 • 11346 просмотра
БАДы под прицелом: кому выгодно вытеснить биодобавки из Украины
Эксклюзив
12:57 • 12050 просмотра
"Это можно квалифицировать как подрыв нацбезопасности" – Алексей Баганец о решении Госавиаслужбы по Ми-8
11:53 • 16860 просмотра
Зеленский сообщил о новом обмене: вернули 84 человека, в том числе удерживаемых с 2014 годаPhoto
09:32 • 31566 просмотра
Верховный Суд самоустранился от выполнения конституционных обязанностей по делу банка "Конкорд" - судья в отставке
Эксклюзив
14 августа, 08:11 • 98450 просмотра
Повлияли ли погодные условия на урожай картофеля в Украине: в Ассоциации производителей дали ответ
14 августа, 07:55 • 56041 просмотра
В Украине подтверждены новые субварианты коронавируса "Nimbus" и "Stratus" - Минздрав
14 августа, 07:51 • 52691 просмотра
КНДР может перебросить в россию еще 6000 военных и до сотни единиц техники - Буданов
Эксклюзив
14 августа, 06:07 • 47908 просмотра
Есть дефицит и ситуация ухудшается каждый месяц: эксперт о водителях частных маршруток
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+26°
4.3м/с
35%
755мм
Популярные новости
Зеленский прибыл на Даунинг-стрит для встречи со СтармеромVideo14 августа, 08:48 • 77265 просмотра
В мире есть только три страны, имеющие опыт ведения современной войны - Буданов14 августа, 08:55 • 37926 просмотра
Присциллу Пресли обвинили в «отключении» дочери от аппарата жизнеобеспечения: вдова музыканта отвергла иск на 50 млн долларов09:44 • 48693 просмотра
Кузьминых против Кузьминых: как нардеп воюет с несуществующим маркетингом и противоречит сам себе12:29 • 18471 просмотра
Топ питательных и полезных перекусов для насыщенного рабочего дняPhoto13:14 • 11941 просмотра
публикации
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Эксклюзив
14:49 • 1420 просмотра
Встреча Трампа и путина на Аляске: что известно на данное время14:23 • 6322 просмотра
БАДы под прицелом: кому выгодно вытеснить биодобавки из Украины
Эксклюзив
13:54 • 11346 просмотра
Топ питательных и полезных перекусов для насыщенного рабочего дняPhoto13:14 • 12162 просмотра
Кузьминых против Кузьминых: как нардеп воюет с несуществующим маркетингом и противоречит сам себе12:29 • 18732 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кароль Навроцкий
Махмуд Аббас
Петр Порошенко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Аляска
Белый дом
Европа
Реклама
УНН Lite
Netflix показал трейлер второй части второго сезона «Уэнсдей»Video14:12 • 2216 просмотра
Присциллу Пресли обвинили в «отключении» дочери от аппарата жизнеобеспечения: вдова музыканта отвергла иск на 50 млн долларов09:44 • 49199 просмотра
Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов13 августа, 14:38 • 45073 просмотра
Дочь экс-президента США Джо Байдена Эшли подает на развод после 13 лет брака13 августа, 12:40 • 66159 просмотра
Автомобиль Тони Старка из "Мстителей" впервые появится на публикеPhotoVideo13 августа, 06:39 • 118489 просмотра
Актуальное
Фокс Ньюс
Ми-8
Старлинк
YouTube
Таймс

На Херсонщине российские обстрелы унесли жизнь женщины и ранили трех человек - прокуратура

Киев • УНН

 • 30 просмотра

Массированные атаки российской армии на Херсонщине 14 августа привели к гибели 70-летней женщины и ранениям трех человек. Прокуратура начала досудебное расследование военных преступлений.

На Херсонщине российские обстрелы унесли жизнь женщины и ранили трех человек - прокуратура

В результате массированных атак российской армии на Херсонщине 14 августа погибла 70-летняя женщина, еще три человека получили ранения. Правоохранители фиксируют последствия обстрелов и начали досудебное расследование военных преступлений. Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура, пишет УНН.

Детали

В Херсонской области продолжаются последствия новой волны обстрелов со стороны российских войск. По данным следствия, в течение дня 14 августа враг применил артиллерию, в том числе реактивную, а также беспилотники для атак на населенные пункты региона.

Среди жертв – 70-летняя жительница Херсона, которая получила травмы, несовместимые с жизнью, в результате артиллерийского удара. Еще одна женщина пострадала после падения взрывчатки на частный двор, сброшенной дроном.

По состоянию на 17:00 известно об одном погибшем человеке и трех раненых

- сообщили в прокуратуре.

Кроме того, ранения получили два человека, среди них 16-летний парень, во время ударов реактивной артиллерии в районе Молодежного.

Помимо человеческих потерь, обстрелы привели к разрушению частных и многоквартирных домов, повреждению автотранспорта и учреждения высшего образования.

Под процессуальным руководством Херсонской областной прокуратуры открыты досудебные расследования по фактам военных преступлений (ч. 1 и 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины). Правоохранители документируют последствия атак и собирают доказательства для привлечения виновных к ответственности.

Напомним

Накануне, 13 августа в Херсонской области российские захватчики атаковали дронами легковой автомобиль и катер "скорой помощи", в результате чего погиб мужчина и была ранена женщина.

Степан Гафтко

ОбществоВойна
Херсонская область
Херсон