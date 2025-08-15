$41.510.09
«Украина хочет мира, но не любой ценой» — Посол ЕС

Киев • УНН

 • 98 просмотра

Представитель ЕС в Украине Катарина Матернова подчеркнула, что решения о будущем Украины должны приниматься с ее участием и с гарантиями безопасности от союзников. Она также отметила, что Россия продолжает атаковать мирное население, несмотря на надежды на прекращение огня.

«Украина хочет мира, но не любой ценой» — Посол ЕС

Накануне запланированного саммита с участием Трампа и путина на Аляске, представитель Европейского Союза в Украине Катарина Матернова напомнила, что ключевые решения о будущем нашего государства должны приниматься только при участии Украины и с гарантиями безопасности от союзников. Об этом пишет Посол ЕС в Украине Катарина Матернова, передает УНН. 

Детали

Госпожа Посол подчеркнула, что пока мир надеется на договоренности о прекращении огня, россия продолжает атаковать мирное население. Наиболее показательным примером стала трагедия в Херсонской области, произошедшая вечером 14 августа. 

Вчера вечером в Херсонской области. Семь убитых. Девять раненых. Более 100 разрушенных домов. А когда спасатели убирали трупы, российский беспилотник снова ударил, ранив троих офицеров

- отметила Матернова.

Также она отметила, что украинский народ, несмотря на ежедневные обстрелы, разрушения и потери, демонстрирует несокрушимость и готовность бороться за свою свободу. Украина продолжает защищать собственную территорию уже 1257-й день, хотя в начале вторжения прогнозировали лишь несколько дней сопротивления.

Я искренне надеюсь, что США и президент Трамп будут помнить об этом завтра. Во имя сегодняшних украинских жертв и всех других погибших в результате российских атак

- подчеркнула она.

Напомним 

Президент США Дональд Трамп во время участия в видеоконференции с европейскими союзниками "четко заявил", что будет требовать от российского диктатора владимира путина безусловного прекращения огня. 

Вероника Марченко

политика
Дональд Трамп
Европейский Союз
Херсонская область
Соединённые Штаты
Украина