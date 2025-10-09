Удари рф знищили понад половину видобутку газу в Україні - Bloomberg
Київ • УНН
російські удари знищили понад половину внутрішнього виробництва природного газу в Україні, що змусить країну витратити 1,9 млрд євро на імпорт палива. Це еквівалентно майже 20% річного споживання України, і імпортні потреби можуть зрости через російські атаки.
Нещодавні російські удари знищили більше половини внутрішнього виробництва природного газу в Україні. Ймовірно, це змусить країну витратити 1,9 млрд євро (2,2 млрд доларів) на імпорт палива, щоб пережити майбутню зиму, повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.
Деталі
Газова інфраструктура України, яка до російського повномасштабного вторгнення була здатна задовольнити внутрішній попит, з початку цього року зазнає все більш інтенсивних ракетних і дронових ударів.
На початку цього тижня Україна повідомила союзникам і партнерам, що російські обстріли Харківської та Полтавської областей 3 жовтня знищив приблизно 60% газового виробництва країни.
Якщо удари триватимуть, Україні до кінця березня наступного року, ймовірно, доведеться закупити приблизно 4,4 мільярда кубометрів газу на суму майже 2 мільярди євро. Це еквівалентно майже 20% річного споживання України, йдеться в публікації.
З початку цього року Україна закупила 4,58 млрд кубометрів газу у закордонних постачальників, у тому числі 3,67 млрд з кінця минулого опалювального сезону. І хоча офіційний Київ оцінив, що до кінця цього року імпортні потреби країни досягнуть 5,8 млрд, на початку цього тижня він повідомив союзникам, що ця цифра може зрости через російські атаки, повідомляє Bloomberg.
Крім того, Україна шукає кошти для придбання перехоплювачів дронів та військових засобів дальньої дії для захисту від російських атак.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Кабмін ухвалить постанову про збереження фіксованої ціни на природний газ для побутових споживачів.