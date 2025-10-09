Удары рф уничтожили более половины добычи газа в Украине - Bloomberg
Киев • УНН
российские удары уничтожили более половины внутреннего производства природного газа в Украине, что вынудит страну потратить 1,9 млрд евро на импорт топлива. Это эквивалентно почти 20% годового потребления Украины, и импортные потребности могут возрасти из-за российских атак.
Недавние российские удары уничтожили более половины внутренней добычи природного газа в Украине. Вероятно, это вынудит страну потратить 1,9 млрд евро (2,2 млрд долларов) на импорт топлива, чтобы пережить предстоящую зиму, сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.
Подробности
Газовая инфраструктура Украины, которая до российского полномасштабного вторжения была способна удовлетворить внутренний спрос, с начала этого года подвергается все более интенсивным ракетным и дроновым ударам.
В начале этой недели Украина сообщила союзникам и партнерам, что российские обстрелы Харьковской и Полтавской областей 3 октября уничтожили примерно 60% газового производства страны.
Если удары продолжатся, Украине до конца марта следующего года, вероятно, придется закупить примерно 4,4 миллиарда кубометров газа на сумму почти 2 миллиарда евро. Это эквивалентно почти 20% годового потребления Украины, говорится в публикации.
С начала этого года Украина закупила 4,58 млрд кубометров газа у зарубежных поставщиков, в том числе 3,67 млрд с конца прошлого отопительного сезона. И хотя официальный Киев оценил, что к концу этого года импортные потребности страны достигнут 5,8 млрд, в начале этой недели он сообщил союзникам, что эта цифра может вырасти из-за российских атак, сообщает Bloomberg.
Кроме того, Украина ищет средства для приобретения перехватчиков дронов и военных средств дальнего действия для защиты от российских атак.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Кабмин примет постановление о сохранении фиксированной цены на природный газ для бытовых потребителей.