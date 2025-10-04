Удар рф по вокзалу Шостки: серед постраждалих залізничниця та троє дітей, уражено два потяги
Київ • УНН
Внаслідок удару по вокзалу Шостки постраждали залізничниця-касирка та троє дітей серед пасажирів. Уражено два потяги: приміський Терещенська-Новгород-Сіверський та Шостка-Київ.
Серед постраждалих від удару рф по вокзалу у Шостці, яких, за деякими даними, близько 30, відомо про постраждалу залізничницю-касирку та трьох дітей серед пасажирів, уражено да потяги, повідомили в АТ "Укрзалізниця" у суботу у Telegram, пише УНН.
Деталі
"Удар по вокзалу Шостки. Вражено два потяги: приміський Терещенська-Новгород-Сіверський та Шостка-Київ. Другий удар по електровозу припав на момент, коли вже тривала евакуація", - повідомили у компанії.
В УЗ вказали, що "підла атака з метою зупинити сполучення з нашими прифронтовими громадами".
Нашій постраждалій співробітниці (касирці приміського поїзда) та постраждалим пасажирам (серед них троє дітей) надається медична допомога в лікарнях
