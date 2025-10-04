Удар рф по вокзалу Шостки: серед постраждалих залізничниця та троє дітей, уражено два потяги

$41.280.00
48.500.00
ukenru
08:29 • 7826 перегляди
Генштаб підтвердив ураження НПЗ у ленінградській області, ворожих корабля і техніки та командного пункту 8-ї армії рф
08:00 • 16212 перегляди
Як підготувати оселю до холодів: чеклістPhoto
3 жовтня, 16:00 • 40427 перегляди
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo
3 жовтня, 14:35 • 59356 перегляди
Стефанішина про шатдаун: наразі прямого впливу на допомогу Україні немає
Ексклюзив
3 жовтня, 12:39 • 69947 перегляди
Держбюджет-2026 рік: голова бюджетного комітету ВР озвучила основний виклик
Ексклюзив
3 жовтня, 12:36 • 64491 перегляди
Що буде з курсом долара та євро: прогноз на 2026 рік
3 жовтня, 10:33 • 37936 перегляди
росіяни здійснили наймасштабнішу атаку на газовидобувну інфраструктуру України - Нафтогаз
Ексклюзив
3 жовтня, 09:51 • 51418 перегляди
Національне військове кладовище: коли добудують другий комплекс та нові деталі
Ексклюзив
3 жовтня, 09:02 • 34224 перегляди
Ціна мрії: скільки коштує виростити професійного футболістаPhoto
3 жовтня, 08:00 • 21426 перегляди
Блекаут на ЗАЕС: в Міненерго заявили, що днями росіяни вже ремонтували один з дизель-генераторів
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+15°
3.1м/с
49%
748мм
Популярнi новини
Названо п'ять трав та спецій, що покращують травлення4 жовтня, 02:14 • 11625 перегляди
"Салют флоту": Трамп анонсував найбільше в історії святкування морської могутності США4 жовтня, 02:42 • 4534 перегляди
Нетаньяху здивований заявою Трампа про готовність ХАМАС до миру - ЗМІ4 жовтня, 03:08 • 5408 перегляди
Україну накриють дощі з грозами: прогноз погоди на суботуPhoto4 жовтня, 03:59 • 12139 перегляди
Безпілотники атакували один із найбільших НПЗ росії в ленінградській областіVideo4 жовтня, 04:16 • 22878 перегляди
Публікації
Як підготувати оселю до холодів: чеклістPhoto08:00 • 16214 перегляди
Три найсмачніші рецепти солянки: м’ясна, збірна та рибнаPhoto3 жовтня, 14:14 • 36671 перегляди
Від державної зради до рейдерства: темний бік роботи детективів НАБУ3 жовтня, 12:41 • 47801 перегляди
Держбюджет-2026 рік: голова бюджетного комітету ВР озвучила основний виклик
Ексклюзив
3 жовтня, 12:39 • 69948 перегляди
Що буде з курсом долара та євро: прогноз на 2026 рік
Ексклюзив
3 жовтня, 12:36 • 64491 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Камала Гарріс
Юлія Свириденко
Олег Кіпер
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Шостка
Сумська область
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свіфт відповіла кількома словами на запитання, коли відбудеться її весілля11:30 • 568 перегляди
Тейлор Свіфт на популярному британському шоу вразила обручкою від Тревіса Келса3 жовтня, 17:13 • 21873 перегляди
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo3 жовтня, 16:00 • 40428 перегляди
Принц Вільям розкрив свої плани щодо спадщини та захисту дітей від медіа3 жовтня, 07:40 • 35597 перегляди
Тарантіно об’єднав "Убити Білла" в один чотиригодинний фільм із ексклюзивною анімацією 2 жовтня, 13:33 • 38381 перегляди
Актуальне
Іскандер (ОТРК)
The Guardian
Свіфт
Шахед-136
MIM-104 Patriot

Удар рф по вокзалу Шостки: серед постраждалих залізничниця та троє дітей, уражено два потяги

Київ • УНН

 • 898 перегляди

Внаслідок удару по вокзалу Шостки постраждали залізничниця-касирка та троє дітей серед пасажирів. Уражено два потяги: приміський Терещенська-Новгород-Сіверський та Шостка-Київ.

Удар рф по вокзалу Шостки: серед постраждалих залізничниця та троє дітей, уражено два потяги

Серед постраждалих від удару рф по вокзалу у Шостці, яких, за деякими даними, близько 30, відомо про постраждалу залізничницю-касирку та трьох дітей серед пасажирів, уражено да потяги, повідомили в АТ "Укрзалізниця" у суботу у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Удар по вокзалу Шостки. Вражено два потяги: приміський Терещенська-Новгород-Сіверський та Шостка-Київ. Другий удар по електровозу припав на момент, коли вже тривала евакуація", - повідомили у компанії.

В УЗ вказали, що "підла атака з метою зупинити сполучення з нашими прифронтовими громадами".

Нашій постраждалій співробітниці (касирці приміського поїзда) та постраждалим пасажирам (серед них троє дітей) надається медична допомога в лікарнях

- зазначили в Укрзалізниці.

Атака рф на потяги в Шостці: повідомляється про близько 30 постраждалих, прокуратура каже про 8 госпіталізованих04.10.25, 13:42 • 1138 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Українська залізниця
Шостка
Київ