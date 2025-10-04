Удар рф по вокзалу Шостки: среди пострадавших железнодорожница и трое детей, поражены два поезда
Киев • УНН
В результате удара по вокзалу Шостки пострадали железнодорожница-кассир и трое детей среди пассажиров. Поражены два поезда: пригородный Терещенская-Новгород-Северский и Шостка-Киев.
Среди пострадавших от удара рф по вокзалу в Шостке, которых, по некоторым данным, около 30, известно о пострадавшей железнодорожнице-кассире и троих детях среди пассажиров, поражены два поезда, сообщили в АО "Укрзализныця" в субботу в Telegram, пишет УНН.
Детали
"Удар по вокзалу Шостки. Поражены два поезда: пригородный Терещенская-Новгород-Северский и Шостка-Киев. Второй удар по электровозу пришелся на момент, когда уже шла эвакуация", - сообщили в компании.
В УЗ указали, что "подлая атака с целью остановить сообщение с нашими прифронтовыми общинами".
Нашей пострадавшей сотруднице (кассиру пригородного поезда) и пострадавшим пассажирам (среди них трое детей) оказывается медицинская помощь в больницах
