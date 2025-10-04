Удар рф по вокзалу Шостки: среди пострадавших железнодорожница и трое детей, поражены два поезда

$41.280.00
Генштаб подтвердил поражение НПЗ в Ленинградской области, вражеского корабля и техники, а также командного пункта 8-й армии рф
08:00 • 15374 просмотра
Как подготовить дом к холодам: чек-лист
3 октября, 16:00 • 39927 просмотра
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное время
3 октября, 14:35 • 58960 просмотра
Стефанишина о шатдауне: пока прямого влияния на помощь Украине нет
Эксклюзив
3 октября, 12:39 • 69485 просмотра
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Эксклюзив
3 октября, 12:36 • 64279 просмотра
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год
3 октября, 10:33 • 37860 просмотра
россияне совершили самую масштабную атаку на газодобывающую инфраструктуру Украины - Нафтогаз
Эксклюзив
3 октября, 09:51 • 51405 просмотра
Национальное военное кладбище: когда достроят второй комплекс и новые детали
Эксклюзив
3 октября, 09:02 • 34215 просмотра
Цена мечты: сколько стоит вырастить профессионального футболиста
3 октября, 08:00 • 21400 просмотра
Блэкаут на ЗАЭС: в Минэнерго заявили, что на днях россияне уже ремонтировали один из дизель-генераторов
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Названы пять трав и специй, улучшающих пищеварение
"Салют флоту": Трамп анонсировал крупнейшее в истории празднование морской мощи США
Нетаньяху удивлен заявлением Трампа о готовности ХАМАС к миру - СМИ
Украину накроют дожди с грозами: прогноз погоды на субботу
Беспилотники атаковали один из крупнейших НПЗ России в Ленинградской области
публикации
Как подготовить дом к холодам: чек-листPhoto08:00 • 15368 просмотра
Три самых вкусных рецепта солянки: мясная, сборная и рыбнаяPhoto3 октября, 14:14 • 36478 просмотра
От государственной измены до рейдерства: темная сторона работы детективов НАБУ3 октября, 12:41 • 47565 просмотра
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Эксклюзив
3 октября, 12:39 • 69483 просмотра
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год
Эксклюзив
3 октября, 12:36 • 64278 просмотра
Удар рф по вокзалу Шостки: среди пострадавших железнодорожница и трое детей, поражены два поезда

Киев • УНН

 • 632 просмотра

В результате удара по вокзалу Шостки пострадали железнодорожница-кассир и трое детей среди пассажиров. Поражены два поезда: пригородный Терещенская-Новгород-Северский и Шостка-Киев.

Удар рф по вокзалу Шостки: среди пострадавших железнодорожница и трое детей, поражены два поезда

Среди пострадавших от удара рф по вокзалу в Шостке, которых, по некоторым данным, около 30, известно о пострадавшей железнодорожнице-кассире и троих детях среди пассажиров, поражены два поезда, сообщили в АО "Укрзализныця" в субботу в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Удар по вокзалу Шостки. Поражены два поезда: пригородный Терещенская-Новгород-Северский и Шостка-Киев. Второй удар по электровозу пришелся на момент, когда уже шла эвакуация", - сообщили в компании.

В УЗ указали, что "подлая атака с целью остановить сообщение с нашими прифронтовыми общинами".

Нашей пострадавшей сотруднице (кассиру пригородного поезда) и пострадавшим пассажирам (среди них трое детей) оказывается медицинская помощь в больницах

- отметили в Укрзализныце.

Атака рф на поезда в Шостке: сообщается об около 30 пострадавших, прокуратура говорит о 8 госпитализированных04.10.25, 13:42 • 908 просмотров

Юлия Шрамко

