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The Washington Post

Удар рф по складах у Дніпрі - троє людей поранені, один опинився в лікарні у важкому стані

Київ • УНН

 • 1410 перегляди

Внаслідок атаки на склади у передмісті Дніпра постраждали троє людей. 27-річний чоловік з опіками перебуває у важкому стані.

Удар рф по складах у Дніпрі - троє людей поранені, один опинився в лікарні у важкому стані

Через російський удар по Дніпру постраждали троє людей, один з них у важкому стані опинився в лікарні. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, передає УНН.

Деталі

Троє людей дістали поранень через атаку росіян на склади у передмісті Дніпра. 27-річний чоловік госпіталізований з опіками. Він у важкому стані

- йдеться в дописі.

Додатково

В ніч на понеділок, 19 жовтня, росіяни завдали удару по Дніпру. 84-річну постраждалу доправили до лікарні.

Євген Устименко

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