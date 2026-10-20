Удар рф по складах у Дніпрі - троє людей поранені, один опинився в лікарні у важкому стані

Через російський удар по Дніпру постраждали троє людей, один з них у важкому стані опинився в лікарні. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, передає УНН.

Деталі

Троє людей дістали поранень через атаку росіян на склади у передмісті Дніпра. 27-річний чоловік госпіталізований з опіками. Він у важкому стані - йдеться в дописі.

Додатково

В ніч на понеділок, 19 жовтня, росіяни завдали удару по Дніпру. 84-річну постраждалу доправили до лікарні.