Удар рф по складам в Днепре - трое человек ранены, один оказался в больнице в тяжёлом состоянии

В результате российского удара по Днепру пострадали трое человек, один из них в тяжелом состоянии оказался в больнице. Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа, передает УНН.

Детали

Трое человек получили ранения в результате атаки россиян на склады в пригороде Днепра. 27-летний мужчина госпитализирован с ожогами. Он находится в тяжелом состоянии - говорится в сообщении.

Дополнительно

В ночь на понедельник, 19 октября, россияне нанесли удар по Днепру. 84-летнюю пострадавшую доставили в больницу.