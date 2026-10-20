Удар рф по складам в Днепре - трое человек ранены, один оказался в больнице в тяжёлом состоянии
Киев • УНН
В результате атаки на склады в пригороде Днепра пострадали три человека. 27-летний мужчина с ожогами находится в тяжёлом состоянии.
В результате российского удара по Днепру пострадали трое человек, один из них в тяжелом состоянии оказался в больнице. Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа, передает УНН.
Детали
Трое человек получили ранения в результате атаки россиян на склады в пригороде Днепра. 27-летний мужчина госпитализирован с ожогами. Он находится в тяжелом состоянии
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В ночь на понедельник, 19 октября, россияне нанесли удар по Днепру. 84-летнюю пострадавшую доставили в больницу.