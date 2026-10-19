Удар по Дніпру: пошкоджено будинки, постраждала 84-річна жінка, під завалами можуть бути люди
Київ • УНН
росіяни вдарили по Дніпру, пошкодивши приватні будинки. 84-річну постраждалу доправили до лікарні, під завалами можуть бути заблоковані люди.
В ніч на понеділок, 19 жовтня, росіяни завдали удару по Дніпру. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує УНН.
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За його словами, внаслідок удару пошкоджені приватні будинки.
За попередньою інформацією, у них можуть бути заблоковані люди. На місці працюють усі служби.
Згодом він уточнив, що 84-річна жінка постраждала через атаку росіян на Дніпро. Медики доправили її до лікарні.
Нагадаємо
росіяни ввечері у суботу, 17 жовтня, атакували об’єкт критичної інфраструктури у Дніпрі.
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