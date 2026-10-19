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Financial Times

Удар по Дніпру: пошкоджено будинки, постраждала 84-річна жінка, під завалами можуть бути люди

Київ • УНН

 • 654 перегляди

росіяни вдарили по Дніпру, пошкодивши приватні будинки. 84-річну постраждалу доправили до лікарні, під завалами можуть бути заблоковані люди.

Удар по Дніпру: пошкоджено будинки, постраждала 84-річна жінка, під завалами можуть бути люди

В ніч на понеділок, 19 жовтня, росіяни завдали удару по Дніпру. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує УНН.

Деталі

За його словами, внаслідок удару пошкоджені приватні будинки.

За попередньою інформацією, у них можуть бути заблоковані люди. На місці працюють усі служби.

- констатував Ганжа.

Згодом він уточнив, що 84-річна жінка постраждала через атаку росіян на Дніпро. Медики доправили її до лікарні.

Нагадаємо

росіяни ввечері у суботу, 17 жовтня, атакували об’єкт критичної інфраструктури у Дніпрі.

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Вадим Хлюдзинський

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