Удар по Днепру: повреждены дома, пострадала 84-летняя женщина, под завалами могут находиться люди
Киев • УНН
Россияне нанесли удар по Днепру, повредив частные дома. 84-летнюю пострадавшую доставили в больницу, под завалами могут быть заблокированы люди.
В ночь на понедельник, 19 октября, россияне нанесли удар по Днепру. Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, информирует УНН.
Детали
По его словам, в результате удара повреждены частные дома.
По предварительной информации, в них могут быть заблокированы люди. На месте работают все службы.
Позже он уточнил, что 84-летняя женщина пострадала из-за атаки россиян на Днепр. Медики доставили ее в больницу.
Напомним
россияне вечером в субботу, 17 октября, атаковали объект критической инфраструктуры в Днепре.
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