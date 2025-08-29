Удар по Києву у ніч на 28 серпня: ліквідацію наслідків обстрілу завершено

$41.260.06
48.130.25
ukenru
Ексклюзив
14:32 • 22314 перегляди
Експерт про Defence City: правильний старт, але потрібні додаткові інструменти підтримки для критично важливих компаній
29 серпня, 12:28 • 102774 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto
Ексклюзив
29 серпня, 12:17 • 97995 перегляди
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржіPhoto
Ексклюзив
29 серпня, 08:48 • 60300 перегляди
РОЖЕВІ ОКУЛЯРИ ДЕМОКРАТІЇ
Ексклюзив
29 серпня, 06:38 • 72933 перегляди
Ворожий удар по кораблю ВМС: кількість жертв зросла
Ексклюзив
29 серпня, 06:25 • 50312 перегляди
Моді і путін їдуть до Китаю: політолог пояснив їхні цілі
29 серпня, 05:00 • 96629 перегляди
Річниця Іловайської трагедії: символ підступності росії Photo
Ексклюзив
28 серпня, 15:40 • 71911 перегляди
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
28 серпня, 13:53 • 68166 перегляди
43% частки обслуговування місій ООН за Україною: вітчизняні авіакомпанії завойовують позиції на глобальному ринку
28 серпня, 13:37 • 162356 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+22°
0м/с
37%
750мм
Популярнi новини
Понад 60 українських військовополонених ідентифіковано в колонії у чечні: що відомо про їхню долю29 серпня, 10:52 • 50008 перегляди
Генштаб про передані вагнерівцями фалангів пальців українських бійців: йдуть перемовні процеси 29 серпня, 11:34 • 52015 перегляди
Акція "Стіл памʼяті": тисячі закладів та військові частини згадують полеглих захисників УкраїниPhotoVideo29 серпня, 12:35 • 87909 перегляди
Замість розвитку - бездіяльність: як державні інституції підривають майбутнє авіації29 серпня, 12:47 • 83294 перегляди
Єрмак зустрівся з Віткоффом: стали відомі деталі14:23 • 58846 перегляди
Публікації
Замість розвитку - бездіяльність: як державні інституції підривають майбутнє авіації29 серпня, 12:47 • 83796 перегляди
Акція "Стіл памʼяті": тисячі закладів та військові частини згадують полеглих захисників УкраїниPhotoVideo29 серпня, 12:35 • 88423 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto29 серпня, 12:28 • 102758 перегляди
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржіPhoto
Ексклюзив
29 серпня, 12:17 • 97983 перегляди
Річниця Іловайської трагедії: символ підступності росії Photo29 серпня, 05:00 • 96618 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Сергій Кислиця
Кая Каллас
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Німеччина
Туреччина
Реклама
УНН Lite
Творець популярної іграшки Labubu увійшов до топ-100 найбагатших людей світу, посівши 86 місцеPhoto29 серпня, 13:11 • 30211 перегляди
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 167559 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 195659 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 196422 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12 • 182094 перегляди
Актуальне
Financial Times
The Guardian
E-6 Mercury
Детонатор
Боєприпаси

Удар по Києву у ніч на 28 серпня: ліквідацію наслідків обстрілу завершено

Київ • УНН

 • 20 перегляди

ДСНС завершила ліквідацію наслідків нічного обстрілу Києва 28 серпня. У Дарницькому районі зруйновано п'ятиповерхівку, загинуло 22 мешканці, з них четверо дітей. Загалом по місту 25 загиблих.

Удар по Києву у ніч на 28 серпня: ліквідацію наслідків обстрілу завершено

У ДСНС повідомили, що ліквідацію наслідків нічного обстрілу у ніч проти 28 серпня у Києві завершено. Найбільші руйнування – у Дарницькому районі, де зруйновано п’ятиповерхівку, який забрав життя 22 мешканців будинку, серед яких - четверо дітей. Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає УНН.

Деталі

"Київ: ліквідацію наслідків нічного обстрілу завершено. У ніч проти 28 серпня росія завдала комбінованого удару по столиці. Найбільші руйнування – у Дарницькому районі, де зруйновано п’ятиповерхівку. Цей удар забрав життя 22 мешканців будинку, серед них – четверо дітей. Ще 3 людей загинуло на інших локаціях", - йдеться в повідомленні.

В ДСНС повідомили, що підрозділи ДСНС працювали на 19 локаціях у 6 районах міста, де було залучено понад 700 рятувальників, майже 150 одиниць техніки та 7 собак. Врятовано 15 людей, у т.ч. 4 дітей.

Психологи ДСНС, Нацполіція та Червоний Хрест надали допомогу 312 громадянам. Вивезено понад 3150 тонн конструкцій і сміття, прибрано 26 пошкоджених авто.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Європейської ради Антоніу Коштою, під час якої він повідомив, що кількість загиблих внаслідок удару росіян по Києву зросла до 25 людей. Це свідчить, що російський диктатор володимир путін хоче продовжувати вбивства, не рухатися до миру.

Павло Башинський

СуспільствоВійна в Україні
Володимир Путін
Національна поліція України
Антоніу Кошта
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Європейська рада
Володимир Зеленський
Київ