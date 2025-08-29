Удар по Києву у ніч на 28 серпня: ліквідацію наслідків обстрілу завершено
Київ • УНН
ДСНС завершила ліквідацію наслідків нічного обстрілу Києва 28 серпня. У Дарницькому районі зруйновано п'ятиповерхівку, загинуло 22 мешканці, з них четверо дітей. Загалом по місту 25 загиблих.
У ДСНС повідомили, що ліквідацію наслідків нічного обстрілу у ніч проти 28 серпня у Києві завершено. Найбільші руйнування – у Дарницькому районі, де зруйновано п’ятиповерхівку, який забрав життя 22 мешканців будинку, серед яких - четверо дітей. Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає УНН.
Деталі
"Київ: ліквідацію наслідків нічного обстрілу завершено. У ніч проти 28 серпня росія завдала комбінованого удару по столиці. Найбільші руйнування – у Дарницькому районі, де зруйновано п’ятиповерхівку. Цей удар забрав життя 22 мешканців будинку, серед них – четверо дітей. Ще 3 людей загинуло на інших локаціях", - йдеться в повідомленні.
В ДСНС повідомили, що підрозділи ДСНС працювали на 19 локаціях у 6 районах міста, де було залучено понад 700 рятувальників, майже 150 одиниць техніки та 7 собак. Врятовано 15 людей, у т.ч. 4 дітей.
Психологи ДСНС, Нацполіція та Червоний Хрест надали допомогу 312 громадянам. Вивезено понад 3150 тонн конструкцій і сміття, прибрано 26 пошкоджених авто.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Європейської ради Антоніу Коштою, під час якої він повідомив, що кількість загиблих внаслідок удару росіян по Києву зросла до 25 людей. Це свідчить, що російський диктатор володимир путін хоче продовжувати вбивства, не рухатися до миру.