Масштабний удар рф по Києву: Президент повідомив про 25 загиблих

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Європейської ради Антоніу Коштою, під час якої він повідомив, що кількість загиблих внаслідок удару росіян по Києву зросла до 25 людей. Це свідчить, що російський диктатор володимир путін хоче продовжувати вбивства, не рухатися до миру, пише УНН з посиланням на допис Президента в Telegram.

Деталі

Дякую за щирі співчуття нашим людям, усім родинам, які втратили своїх рідних і близьких унаслідок вчорашнього російського обстрілу Києва. Станом на цей час відомо про 25 загиблих, серед яких четверо дітей, десятки людей постраждали. Абсолютно підлий удар, який демонструє справжні наміри путіна - продовжувати вбивства, а не робити кроки до миру - підкреслив Зеленський.

Президент нагадав, що Україна багато разів заявляла про те, що готова до зустрічі на рівні лідерів.

Про це ми говорили з Президентом Трампом і з нашими європейськими друзями. Але ми не бачимо жодних сигналів про таку ж готовність із боку росії. Саме тому має бути тиск. Ми розраховуємо, що 19-й пакет санкцій Євросоюзу буде справді сильним - наголосив глава держави.

Кошта після зустрічі лідерів ЄС щодо України: час пришвидшитися з гарантіями безпеки, "подібними до статті 5 НАТО"

Також Зеленський і Кошта обговорили напрацювання гарантій безпеки. Президент додав, що зараз триває відповідна робота над фіналізацією всіх компонентів.

Гарантії складатимуться з трьох блоків. Однією з основних ми бачимо членство України у Євросоюзі. Очікуємо, що вже незабаром ми одночасно з Молдовою матимемо прогрес у цьому питанні - додав Зеленський.

Крім того, під час зустрічі йшлося про додаткове фінансування для виробництва українських дронів і реалізацію програм SAFE і PURL.

Антоніу готовий сприяти тому, щоб зробити ці інструменти ще більш ефективними. Домовилися про зустріч найближчим часом. Завжди радий бачити Антоніу в Україні - підсумував Президент.

Доповнення

Володимир Зеленський обговорив з Антоніу Коштою подальші кроки та підготовку нового, 19-го пакету санкцій Євросоюзу проти росії. Тиск має посилюватися, поки рф не зробить реальних кроків, щоб зупинити війну.