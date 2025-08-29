Масштабный удар рф по Киеву: Президент сообщил о 25 погибших

$41.260.06
48.130.25
ukenru
Эксклюзив
14:32 • 11258 просмотра
Эксперт о Defence City: правильный старт, но нужны дополнительные инструменты поддержки для критически важных компаний
12:28 • 43455 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto
Эксклюзив
12:17 • 44880 просмотра
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на биржеPhoto
Эксклюзив
29 августа, 08:48 • 32252 просмотра
РОЗОВЫЕ ОЧКИ ДЕМОКРАТИИ
Эксклюзив
29 августа, 06:38 • 47974 просмотра
Вражеский удар по кораблю ВМС: число жертв возросло
Эксклюзив
29 августа, 06:25 • 38508 просмотра
Моди и путин едут в Китай: политолог объяснил их цели
29 августа, 05:00 • 65271 просмотра
Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства РоссииPhoto
Эксклюзив
28 августа, 15:40 • 69176 просмотра
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
Эксклюзив
28 августа, 13:53 • 66006 просмотра
43% доли обслуживания миссий ООН за Украиной: отечественные авиакомпании завоевывают позиции на глобальном рынке
28 августа, 13:37 • 161064 просмотра
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+27°
3м/с
21%
750мм
Популярные новости
Более 60 украинских военнопленных идентифицированы в колонии в чечне: что известно об их судьбе29 августа, 10:52 • 24689 просмотра
Генштаб о переданных вагнеровцами фалангах пальцев украинских бойцов: идут переговорные процессы11:34 • 26062 просмотра
Акция "Стол памяти": тысячи заведений и воинские части вспоминают павших защитников УкраиныPhotoVideo12:35 • 37608 просмотра
Вместо развития – бездействие: как государственные институты подрывают будущее авиации12:47 • 35421 просмотра
Ермак встретился с Виткоффом: стали известны детали14:23 • 25458 просмотра
публикации
Вместо развития – бездействие: как государственные институты подрывают будущее авиации12:47 • 36506 просмотра
Акция "Стол памяти": тысячи заведений и воинские части вспоминают павших защитников УкраиныPhotoVideo12:35 • 38736 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto12:28 • 43454 просмотра
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на биржеPhoto
Эксклюзив
12:17 • 44879 просмотра
Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства РоссииPhoto29 августа, 05:00 • 65270 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляйен
Жозеп Боррель
Андрій Єрмак
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Германия
Латвия
Реклама
УНН Lite
Создатель популярной игрушки Labubu вошел в топ-100 самых богатых людей мира, заняв 86 местоPhoto13:11 • 15077 просмотра
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 153308 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 182366 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 183770 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12 • 170960 просмотра
Актуальное
Хранитель
Ми-8
E-6 Mercury
Детонатор
Боеприпасы

Масштабный удар рф по Киеву: Президент сообщил о 25 погибших

Киев • УНН

 • 18 просмотра

Зеленский встретился с президентом Европейского совета Антониу Коштой, сообщив о 25 погибших, включая четырех детей, в результате российского удара по Киеву. Обсуждались гарантии безопасности, членство Украины в ЕС, финансирование дронов и 19-й пакет санкций ЕС.

Масштабный удар рф по Киеву: Президент сообщил о 25 погибших

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Европейского совета Антониу Коштой, во время которой он сообщил, что число погибших в результате удара россиян по Киеву возросло до 25 человек. Это свидетельствует, что российский диктатор владимир путин хочет продолжать убийства, не двигаться к миру, пишет УНН со ссылкой на сообщение Президента в Telegram.

Детали

Спасибо за искренние соболезнования нашим людям, всем семьям, которые потеряли своих родных и близких в результате вчерашнего российского обстрела Киева. По состоянию на это время известно о 25 погибших, среди которых четверо детей, десятки людей пострадали. Абсолютно подлый удар, который демонстрирует истинные намерения путина - продолжать убийства, а не делать шаги к миру

- подчеркнул Зеленский.

Президент напомнил, что Украина много раз заявляла о том, что готова к встрече на уровне лидеров.

Об этом мы говорили с Президентом Трампом и с нашими европейскими друзьями. Но мы не видим никаких сигналов о такой же готовности со стороны россии. Именно поэтому должно быть давление. Мы рассчитываем, что 19-й пакет санкций Евросоюза будет действительно сильным

- подчеркнул глава государства.

Кошта после встречи лидеров ЕС по Украине: пришло время ускориться с гарантиями безопасности, "подобными статье 5 НАТО"19.08.2025, 16:39 • 2986 просмотров

Также Зеленский и Кошта обсудили наработки гарантий безопасности. Президент добавил, что сейчас идет соответствующая работа над финализацией всех компонентов.

Гарантии будут состоять из трех блоков. Одной из основных мы видим членство Украины в Евросоюзе. Ожидаем, что уже вскоре мы одновременно с Молдовой будем иметь прогресс в этом вопросе

- добавил Зеленский.

Кроме того, во время встречи речь шла о дополнительном финансировании для производства украинских дронов и реализации программ SAFE и PURL.

Антониу готов способствовать тому, чтобы сделать эти инструменты еще более эффективными. Договорились о встрече в ближайшее время. Всегда рад видеть Антониу в Украине

- подытожил Президент.

Дополнение

Владимир Зеленский обсудил с Антониу Коштой дальнейшие шаги и подготовку нового, 19-го пакета санкций Евросоюза против россии. Давление должно усиливаться, пока рф не сделает реальных шагов, чтобы остановить войну.

Павел Зинченко

Война в УкраинеПолитикаКиев
Владимир Путин
Антониу Кошта
Европейский совет
Европейский Союз
Владимир Зеленский
Украина
Молдова
Киев