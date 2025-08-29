Масштабный удар рф по Киеву: Президент сообщил о 25 погибших

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Европейского совета Антониу Коштой, во время которой он сообщил, что число погибших в результате удара россиян по Киеву возросло до 25 человек. Это свидетельствует, что российский диктатор владимир путин хочет продолжать убийства, не двигаться к миру, пишет УНН со ссылкой на сообщение Президента в Telegram.

Детали

Спасибо за искренние соболезнования нашим людям, всем семьям, которые потеряли своих родных и близких в результате вчерашнего российского обстрела Киева. По состоянию на это время известно о 25 погибших, среди которых четверо детей, десятки людей пострадали. Абсолютно подлый удар, который демонстрирует истинные намерения путина - продолжать убийства, а не делать шаги к миру - подчеркнул Зеленский.

Президент напомнил, что Украина много раз заявляла о том, что готова к встрече на уровне лидеров.

Об этом мы говорили с Президентом Трампом и с нашими европейскими друзьями. Но мы не видим никаких сигналов о такой же готовности со стороны россии. Именно поэтому должно быть давление. Мы рассчитываем, что 19-й пакет санкций Евросоюза будет действительно сильным - подчеркнул глава государства.

Кошта после встречи лидеров ЕС по Украине: пришло время ускориться с гарантиями безопасности, "подобными статье 5 НАТО"

Также Зеленский и Кошта обсудили наработки гарантий безопасности. Президент добавил, что сейчас идет соответствующая работа над финализацией всех компонентов.

Гарантии будут состоять из трех блоков. Одной из основных мы видим членство Украины в Евросоюзе. Ожидаем, что уже вскоре мы одновременно с Молдовой будем иметь прогресс в этом вопросе - добавил Зеленский.

Кроме того, во время встречи речь шла о дополнительном финансировании для производства украинских дронов и реализации программ SAFE и PURL.

Антониу готов способствовать тому, чтобы сделать эти инструменты еще более эффективными. Договорились о встрече в ближайшее время. Всегда рад видеть Антониу в Украине - подытожил Президент.

Дополнение

Владимир Зеленский обсудил с Антониу Коштой дальнейшие шаги и подготовку нового, 19-го пакета санкций Евросоюза против россии. Давление должно усиливаться, пока рф не сделает реальных шагов, чтобы остановить войну.