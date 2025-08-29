Удар по Киеву в ночь на 28 августа: ликвидация последствий обстрела завершена
Киев • УНН
ГСЧС завершила ликвидацию последствий ночного обстрела Киева 28 августа. В Дарницком районе разрушен пятиэтажный дом, погибло 22 жителя, из них четверо детей. Всего по городу 25 погибших.
В ГСЧС сообщили, что ликвидация последствий ночного обстрела в ночь на 28 августа в Киеве завершена. Наибольшие разрушения – в Дарницком районе, где разрушен пятиэтажный дом, унесший жизни 22 жителей дома, среди которых – четверо детей. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает УНН.
Детали
"Киев: ликвидация последствий ночного обстрела завершена. В ночь на 28 августа россия нанесла комбинированный удар по столице. Наибольшие разрушения – в Дарницком районе, где разрушен пятиэтажный дом. Этот удар унес жизни 22 жителей дома, среди них – четверо детей. Еще 3 человека погибли на других локациях", - говорится в сообщении.
В ГСЧС сообщили, что подразделения ГСЧС работали на 19 локациях в 6 районах города, где было задействовано более 700 спасателей, почти 150 единиц техники и 7 собак. Спасено 15 человек, в т.ч. 4 детей.
Психологи ГСЧС, Нацполиция и Красный Крест оказали помощь 312 гражданам. Вывезено более 3150 тонн конструкций и мусора, убрано 26 поврежденных авто.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Европейского совета Антониу Коштой, во время которой он сообщил, что количество погибших в результате удара россиян по Киеву возросло до 25 человек. Это свидетельствует, что российский диктатор владимир путин хочет продолжать убийства, не двигаться к миру.