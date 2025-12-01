У ЗСУ спростували заяви рф про захоплення Ставків та Новоселівки на Донеччині
Київ • УНН
Збройні сили України спростували заяви російського військового керівництва щодо захоплення населених пунктів Ставки та Новоселівка на Донеччині. Командир 60-ї ОМБр Дмитро Рогозюк наголосив, що підстав для таких заяв немає, а українські підрозділи стійко утримують зайняті рубежі.
У Збройних силах України спростували заяви російського військового керівництва про захоплення населених пунктів Ставки і Новоселівка у Донецькій області. Про це повідомляє пресслужба Третього армійського корпусу, пише УНН.
Командування 20-ї армії та Міноборони рф заявило про нібито захоплення н.п. Ставки та Новоселівка у зоні відповідальності 60-ї окремої механізованої бригади Третього армійського корпусу. І це - чергова інформаційна маніпуляція
Військові зазначили, що ворог використовує стару тактику: інфільтрує окремі групи в район непідконтрольних йому селищ з метою зняти постановочні відео з триколором, зімітувати нібито контроль і видати втрати за успіхи.
Кожну з таких груп систематично знищують українські підрозділи, але командири 20-ї армії РФ продовжують звітувати про вигадані досягнення, щоб задовольнити вище командування.
60-та ОМБр разом із суміжними підрозділами продовжує стійко утримувати зайняті рубежі на Донеччині. І жодних підстав оголошувати про "захоплення" н.п. Ставки та Новоселівка — не існує
У ЗСУ також закликають довіряти лише підтвердженим даним. Актуальна інформація з рубежів корпусу - на офіційних сторінках українських підрозділів.
