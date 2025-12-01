У ЗСУ спростували заяви рф про захоплення Ставків та Новоселівки на Донеччині

У Збройних силах України спростували заяви російського військового керівництва про захоплення населених пунктів Ставки і Новоселівка у Донецькій області. Про це повідомляє пресслужба Третього армійського корпусу, пише УНН.

Командування 20-ї армії та Міноборони рф заявило про нібито захоплення н.п. Ставки та Новоселівка у зоні відповідальності 60-ї окремої механізованої бригади Третього армійського корпусу. І це - чергова інформаційна маніпуляція

Військові зазначили, що ворог використовує стару тактику: інфільтрує окремі групи в район непідконтрольних йому селищ з метою зняти постановочні відео з триколором, зімітувати нібито контроль і видати втрати за успіхи.

Кожну з таких груп систематично знищують українські підрозділи, але командири 20-ї армії РФ продовжують звітувати про вигадані досягнення, щоб задовольнити вище командування.

60-та ОМБр разом із суміжними підрозділами продовжує стійко утримувати зайняті рубежі на Донеччині. І жодних підстав оголошувати про "захоплення" н.п. Ставки та Новоселівка — не існує