У зв’язку з погіршенням погодних умов оборонна операція в Покровську ускладнена - ДШВ
Київ • УНН
Щільний туман у Покровську на Донеччині ускладнив роботу українських підрозділів, особливо повітряної розвідки. Попри це, Сили оборони знищили 29 окупантів та поранили ще 9.
Щільний туман, який тримався над Покровському на Донеччині протягом усієї вчорашньої доби, значно ускладнив роботу українських підрозділів, зокрема повітряної розвідки. Це обмежує видимість, а також можливості виявляти та знищувати противника, проте Сили оборони продовжують стримувати російські війська. Про це повідомляє 7 корпус ДШВ, передає УНН.
Деталі
Сили оборони продовжують стримувати російські війська по всій лінії бойового зіткнення у смузі відповідальності 7 корпусу ШР ДШВ. У зв’язку з погіршенням погодних умов оборонна операція в Покровську ускладнена. Щільний туман, який тримався над містом протягом усієї вчорашньої доби, значно ускладнив роботу українських підрозділів, зокрема повітряної розвідки. Це обмежує видимість, а також можливості виявляти та знищувати противника
В корпусі повідомили, що ворог намагається використовувати погіршення видимості для нарощування сил, створення укриттів у забудовах та підготовки умов для подальшого наступу. За несприятливих погодних умов противник має можливість заводити у місто більше особового складу.
Підрозділи у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ, попри несприятливі погодні умови, не припиняють повітряну розвідку, коригування та вогневе ураження ворожих груп. За 27-28 листопада українські військові у Покровську знищили 29 окупантів, ще 9 - поранені. Більшість противників ліквідовані у стрілецьких боях
Нагадаємо
Як повідомляв УНН, загальна кількість бойових зіткнень уздовж усієї лінії фронту становить 157 з початку доби 29 листопада.