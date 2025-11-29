У зв’язку з погіршенням погодних умов оборонна операція в Покровську ускладнена - ДШВ

Щільний туман, який тримався над Покровському на Донеччині протягом усієї вчорашньої доби, значно ускладнив роботу українських підрозділів, зокрема повітряної розвідки. Це обмежує видимість, а також можливості виявляти та знищувати противника, проте Сили оборони продовжують стримувати російські війська. Про це повідомляє 7 корпус ДШВ, передає УНН.

Деталі

Сили оборони продовжують стримувати російські війська по всій лінії бойового зіткнення у смузі відповідальності 7 корпусу ШР ДШВ. У зв’язку з погіршенням погодних умов оборонна операція в Покровську ускладнена. Щільний туман, який тримався над містом протягом усієї вчорашньої доби, значно ускладнив роботу українських підрозділів, зокрема повітряної розвідки. Це обмежує видимість, а також можливості виявляти та знищувати противника - йдеться в повідомленні.

В корпусі повідомили, що ворог намагається використовувати погіршення видимості для нарощування сил, створення укриттів у забудовах та підготовки умов для подальшого наступу. За несприятливих погодних умов противник має можливість заводити у місто більше особового складу.

Підрозділи у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ, попри несприятливі погодні умови, не припиняють повітряну розвідку, коригування та вогневе ураження ворожих груп. За 27-28 листопада українські військові у Покровську знищили 29 окупантів, ще 9 - поранені. Більшість противників ліквідовані у стрілецьких боях - додали в корпусі.

Нагадаємо

Як повідомляв УНН, загальна кількість бойових зіткнень уздовж усієї лінії фронту становить 157 з початку доби 29 листопада.