У зв’язку з погіршенням погодних умов оборонна операція в Покровську ускладнена - ДШВ

15:10 • 1048 перегляди
Відставка Єрмака може послабити політичний контроль Зеленського - NYT
14:28 • 3050 перегляди
В Україну йде похолодання до +9 градусів: прогноз погоди у неділю 30 листопада
12:33 • 6826 перегляди
Зеленський: час змінювати базові документи щодо оборони України, включаючи план оборони, дав завдання Шмигалю
12:07 • 8896 перегляди
Запаси води в Європі виснажуються через кліматичні зміни - Guardian
11:00 • 10572 перегляди
"Розраховуємо, що результати зустрічей у Женеві будуть зараз доопрацьовані": Зеленський назвав завдання делегації на чолі з Умєровим у США
10:28 • 12616 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Афіпського НПЗ, авіаремонтного заводу та інших об’єктів окупантів
29 листопада, 08:59 • 13377 перегляди
Над Україною знешкодили 558 з 596 запущених рф дронів та 19 з 36 ракет, включно з "Кинджалом"
29 листопада, 07:54 • 15197 перегляди
рф атакувала енергетику у Києві та 5 областях: понад пів мільйона споживачів без світла
29 листопада, 02:21 • 25376 перегляди
"Я не хочу створювати проблем для Зеленського, тому вирушаю на фронт" - Єрмак після звільнення та обшуківPhoto
28 листопада, 20:59 • 35463 перегляди
Зустріч з посланцем Трампа та американською делегацією замість Єрмака проведе Рустем Умеров – FT
Зафіксовано наслідки атаки у п’яти районах Київщини: Фастів знеструмлено, є поранені29 листопада, 06:37 • 11139 перегляди
Умєров і Кислиця вже вирушили до США для обговорення мирного плану Трампа29 листопада, 06:47 • 3890 перегляди
У рф заявили про атаку дронів на Афіпський НПЗ у краснодарському краї, виникла пожежаVideo29 листопада, 07:36 • 7992 перегляди
Буданов прямує на переговори до США - The Economist29 листопада, 07:59 • 13104 перегляди
Перекладач Орбана спотворив слова путіна під час зустрічі в москві - ЗМІ12:55 • 5718 перегляди
“Репараційний” кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
Ексклюзив
28 листопада, 13:56 • 58058 перегляди
10 поширених помилок, які роблять новачки на новій роботі28 листопада, 12:04 • 45400 перегляди
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерієюPhoto28 листопада, 11:00 • 53179 перегляди
Понад 2 млн гривень на житло для ВПО з окупованих територій: хто саме з переселенців може оформити ваучер28 листопада, 10:45 • 51432 перегляди
Наскільки безпечно спати з котом чи собакою в одному ліжку: ветеринар розповіла про ризики
Ексклюзив
28 листопада, 08:06 • 57278 перегляди
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Віталій Кличко
Андрій Єрмак
Дональд Трамп
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Київська область
Покровськ
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 32542 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 50500 перегляди
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23 • 70160 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 102002 перегляди
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11 • 116537 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Х-47М2 «Кинджал»
Дипломатка
Опалення

У зв’язку з погіршенням погодних умов оборонна операція в Покровську ускладнена - ДШВ

Київ • УНН

 • 44 перегляди

Щільний туман у Покровську на Донеччині ускладнив роботу українських підрозділів, особливо повітряної розвідки. Попри це, Сили оборони знищили 29 окупантів та поранили ще 9.

У зв’язку з погіршенням погодних умов оборонна операція в Покровську ускладнена - ДШВ

Щільний туман, який тримався над Покровському на Донеччині протягом усієї вчорашньої доби, значно ускладнив роботу українських підрозділів, зокрема повітряної розвідки. Це обмежує видимість, а також можливості виявляти та знищувати противника, проте Сили оборони продовжують стримувати російські війська. Про це повідомляє 7 корпус ДШВ, передає УНН.

Деталі

Сили оборони продовжують стримувати російські війська по всій лінії бойового зіткнення у смузі відповідальності 7 корпусу ШР ДШВ. У зв’язку з погіршенням погодних умов оборонна операція в Покровську ускладнена. Щільний туман, який тримався над містом протягом усієї вчорашньої доби, значно ускладнив роботу українських підрозділів, зокрема повітряної розвідки. Це обмежує видимість, а також можливості виявляти та знищувати противника

- йдеться в повідомленні.

В корпусі повідомили, що ворог намагається використовувати погіршення видимості для нарощування сил, створення укриттів у забудовах та підготовки умов для подальшого наступу. За несприятливих погодних умов противник має можливість заводити у місто більше особового складу.

Підрозділи у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ, попри несприятливі погодні умови, не припиняють повітряну розвідку, коригування та вогневе ураження ворожих груп. За 27-28 листопада українські військові у Покровську знищили 29 окупантів, ще 9 - поранені. Більшість противників ліквідовані у стрілецьких боях

- додали в корпусі.

Нагадаємо

Як повідомляв УНН, загальна кількість бойових зіткнень уздовж усієї лінії фронту становить 157 з початку доби 29 листопада.

Павло Башинський

СуспільствоВійна в Україні
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Покровськ
Донецька область