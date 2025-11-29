В связи с ухудшением погодных условий оборонная операция в Покровске затруднена - ДШВ

Плотный туман, который держался над Покровском в Донецкой области в течение всех вчерашних суток, значительно усложнил работу украинских подразделений, в частности воздушной разведки. Это ограничивает видимость, а также возможности выявлять и уничтожать противника, однако Силы обороны продолжают сдерживать российские войска. Об этом сообщает 7 корпус ДШВ, передает УНН.

Детали

Силы обороны продолжают сдерживать российские войска по всей линии боевого соприкосновения в полосе ответственности 7 корпуса ШР ДШВ. В связи с ухудшением погодных условий оборонительная операция в Покровске затруднена. Плотный туман, который держался над городом в течение всех вчерашних суток, значительно усложнил работу украинских подразделений, в частности воздушной разведки. Это ограничивает видимость, а также возможности выявлять и уничтожать противника - говорится в сообщении.

В корпусе сообщили, что враг пытается использовать ухудшение видимости для наращивания сил, создания укрытий в застройках и подготовки условий для дальнейшего наступления. При неблагоприятных погодных условиях противник имеет возможность заводить в город больше личного состава.

Подразделения в полосе ответственности 7 корпуса ДШВ, несмотря на неблагоприятные погодные условия, не прекращают воздушную разведку, корректировку и огневое поражение вражеских групп. За 27-28 ноября украинские военные в Покровске уничтожили 29 оккупантов, еще 9 - ранены. Большинство противников ликвидированы в стрелковых боях - добавили в корпусе.

Напомним

Как сообщал УНН, общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта составляет 157 с начала суток 29 ноября.