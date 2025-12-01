В ВСУ опровергли заявления рф о захвате Ставков и Новоселовки в Донецкой области

$42.270.07
09:32 • 6176 просмотра
Переговоры Украины и США были конструктивными, но есть "непростые вещи, над которыми еще предстоит поработать": Зеленский определил следующие шаги
09:14 • 10915 просмотра
Лидеры ЕС готовятся рассмотреть юридическое предложение по финансированию Украины для решения до саммита на фоне сопротивления Бельгии - Politico
07:43 • 19327 просмотра
Кармическое Полнолуние, меняющее курс: астропрогноз 1-7 декабря
07:28 • 14832 просмотра
Послевоенные границы доминировали в переговорах между США и Украиной, Зеленский хотел обсудить вопрос территорий с Трампом - Axios
1 декабря, 06:00 • 25060 просмотра
«УЗ-3000», бронирование работников, обновленные правила финансового мониторинга: чего ожидать украинцам с декабря
30 ноября, 18:02 • 35790 просмотра
Делегации США и Украины обсуждают график выборов и обмен территориями - WSJ
30 ноября, 15:17 • 48695 просмотра
Украинская делегация прибыла на место переговоров в МайамиVideo
30 ноября, 11:44 • 41440 просмотра
Оксана Маркарова стала советником президента по вопросам восстановления и инвестиций
30 ноября, 10:20 • 42670 просмотра
Украина вводит синхронные с США санкции против российской энергетики, под ударом "Лукойл" и "Роснефть" – Зеленский
30 ноября, 07:27 • 39390 просмотра
ПВО Украины перехватила большинство БПЛА во время ночной атаки: уничтожено и подавлено 104 вражеских дронаPhoto
Популярные новости
Переговоры во Флориде: вопрос гарантий безопасности для Киева остался нерешенным - WSJ1 декабря, 02:45 • 25842 просмотра
НАТО рассматривает возможность превентивного удара по россии - Financial Times1 декабря, 03:12 • 14441 просмотра
Боев на фронте за сутки стало меньше: какая ситуация на направлениях - карта от ГенштабаPhoto1 декабря, 06:15 • 12617 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo08:53 • 6140 просмотра
Минздрав обязан реагировать на публичные жалобы пациентов и проводить внеплановые проверки клиник, где есть угроза жизни и здоровью - юристы09:30 • 9322 просмотра
Вместо выздоровления опасные инфекции: пациенты Odrex сталкиваются с тяжелыми послеоперационными осложнениямиPhoto12:30 • 164 просмотра
Минздрав обязан реагировать на публичные жалобы пациентов и проводить внеплановые проверки клиник, где есть угроза жизни и здоровью - юристы09:30 • 9434 просмотра
Кармическое Полнолуние, меняющее курс: астропрогноз 1-7 декабря
07:43 • 19336 просмотра
«УЗ-3000», бронирование работников, обновленные правила финансового мониторинга: чего ожидать украинцам с декабря1 декабря, 06:00 • 25065 просмотра
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 69699 просмотра
В ВСУ опровергли заявления рф о захвате Ставков и Новоселовки в Донецкой области

Киев • УНН

 • 16 просмотра

Вооруженные силы Украины опровергли заявления российского военного руководства о захвате населенных пунктов Ставки и Новоселовка в Донецкой области. Командир 60-й ОМБр Дмитрий Рогозюк подчеркнул, что оснований для таких заявлений нет, а украинские подразделения стойко удерживают занятые рубежи.

В ВСУ опровергли заявления рф о захвате Ставков и Новоселовки в Донецкой области

В Вооруженных силах Украины опровергли заявления российского военного руководства о захвате населенных пунктов Ставки и Новоселовка в Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба Третьего армейского корпуса, пишет УНН.

Командование 20-й армии и Минобороны рф заявило о якобы захвате н.п. Ставки и Новоселовка в зоне ответственности 60-й отдельной механизированной бригады Третьего армейского корпуса. И это - очередная информационная манипуляция

- говорится в сообщении.

Военные отметили, что враг использует старую тактику: инфильтрирует отдельные группы в район неподконтрольных ему поселков с целью снять постановочные видео с триколором, имитировать якобы контроль и выдать потери за успехи.

Каждую из таких групп систематически уничтожают украинские подразделения, но командиры 20-й армии рф продолжают отчитываться о вымышленных достижениях, чтобы удовлетворить высшее командование.

60-я ОМБр вместе со смежными подразделениями продолжает стойко удерживать занятые рубежи в Донецкой области. И никаких оснований объявлять о "захвате" н.п. Ставки и Новоселовка — не существует

- подчеркнул командир бригады Дмитрий Рогозюк.

В ВСУ также призывают доверять только подтвержденным данным. Актуальная информация с рубежей корпуса - на официальных страницах украинских подразделений.

В связи с ухудшением погодных условий оборонная операция в Покровске затруднена - ДШВ29.11.25, 17:37 • 5308 просмотров

Ольга Розгон

Война в Украине
Село
российская пропаганда
Война в Украине
Столкновения
Донецкая область
Вооруженные силы Украины