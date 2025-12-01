В ВСУ опровергли заявления рф о захвате Ставков и Новоселовки в Донецкой области
Киев • УНН
Вооруженные силы Украины опровергли заявления российского военного руководства о захвате населенных пунктов Ставки и Новоселовка в Донецкой области. Командир 60-й ОМБр Дмитрий Рогозюк подчеркнул, что оснований для таких заявлений нет, а украинские подразделения стойко удерживают занятые рубежи.
В Вооруженных силах Украины опровергли заявления российского военного руководства о захвате населенных пунктов Ставки и Новоселовка в Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба Третьего армейского корпуса, пишет УНН.
Командование 20-й армии и Минобороны рф заявило о якобы захвате н.п. Ставки и Новоселовка в зоне ответственности 60-й отдельной механизированной бригады Третьего армейского корпуса. И это - очередная информационная манипуляция
Военные отметили, что враг использует старую тактику: инфильтрирует отдельные группы в район неподконтрольных ему поселков с целью снять постановочные видео с триколором, имитировать якобы контроль и выдать потери за успехи.
Каждую из таких групп систематически уничтожают украинские подразделения, но командиры 20-й армии рф продолжают отчитываться о вымышленных достижениях, чтобы удовлетворить высшее командование.
60-я ОМБр вместе со смежными подразделениями продолжает стойко удерживать занятые рубежи в Донецкой области. И никаких оснований объявлять о "захвате" н.п. Ставки и Новоселовка — не существует
В ВСУ также призывают доверять только подтвержденным данным. Актуальная информация с рубежей корпуса - на официальных страницах украинских подразделений.
