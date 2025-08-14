У Женеві тимчасово скасували плату за транспорт через рекордне забруднення повітря

$41.430.02
Ексклюзив
06:07 • 248 перегляди
Є дефіцит й ситуація погіршується кожного місяця: експерт про водіїв приватних маршруток
13 серпня, 19:25 • 13131 перегляди
Кабмін пропонує посилити відповідальність за порушення комендантської години
13 серпня, 16:57 • 29347 перегляди
Трамп назвав умову зустрічі з путіним та Зеленським
13 серпня, 15:45 • 34695 перегляди
Ми узгодили 5 спільних принципів щодо завершення війни: Зеленський про перемовини із президентом США та європейськими лідерами
Ексклюзив
13 серпня, 14:07 • 36366 перегляди
Defence City − можливість не втратити авіацію: у Верховній Раді працюють над підтримкою галузі
13 серпня, 13:29 • 40008 перегляди
Кількість цивільних жертв в Україні у липні досягла трирічного максимуму, більше було лише на початку вторгнення рф - ООН
Ексклюзив
13 серпня, 12:02 • 74634 перегляди
Військовий оглядач про Ми-8: передача контролю за ремонтом компанії з російським слідом – це ризик
Ексклюзив
13 серпня, 10:06 • 77154 перегляди
У Запоріжжі чоловік стріляв по ТЦК - поліція
Ексклюзив
13 серпня, 09:48 • 148139 перегляди
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
13 серпня, 09:00 • 66391 перегляди
Скандал на концерті Макса Коржа у Польщі: у МЗС підтвердили затримання трьох українців
"Я не такий диктатор": президент Сербії Вучич зробив заяву щодо другого терміну13 серпня, 20:26 • 3940 перегляди
"Коаліція рішучих": Жодних обмежень ЗСУ та вето на шляху України до ЄС і НАТО у "мирній" угоді13 серпня, 23:47 • 3516 перегляди
США і росія обговорюють "окупацію" України за моделлю Ізраїлю - The TimesPhoto14 серпня, 00:06 • 6444 перегляди
Масові протести у Сербії: відомо про десятки пораненихVideo01:04 • 6030 перегляди
Зустріч Трампа та путіна на Алясці: росія не збирається йти на поступки - ISW04:22 • 6928 перегляди
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
Ексклюзив
13 серпня, 09:48 • 148140 перегляди
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний впливPhoto
Ексклюзив
13 серпня, 08:39 • 124041 перегляди
Перший євротрофей сезону: у Суперкубку УЄФА зіграють "ПСЖ" - "Тоттенгем"PhotoVideo13 серпня, 06:18 • 114923 перегляди
В Україні з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій: скільки отримуватимуть школярі та студенти12 серпня, 17:43 • 125822 перегляди
Правовий парадокс або як Верховний Суд по різному застосував одну і ту саму норму закону в аналогічних справах12 серпня, 16:50 • 96860 перегляди
Balenciaga продає сумку, схожу на пакет із супермаркету за 1000 доларів13 серпня, 14:38 • 23273 перегляди
Дочка експрезидента США Джо Байдена Ешлі подає на розлучення після 13 років шлюбу13 серпня, 12:40 • 45924 перегляди
Автомобіль Тоні Старка з "Месників" вперше з'явиться на публіціPhotoVideo13 серпня, 06:39 • 99333 перегляди
Леонардо Ді Капріо не впізнала і обшукала поліція на ІбіціVideo13 серпня, 05:47 • 115901 перегляди
Прем'єру "Шрек 5" офіційно відкладено: нову дату виходу у кінотеатрах вже встановлено Video12 серпня, 18:19 • 48649 перегляди
Brent
Криптовалюта
WhatsApp
Крилата ракета
Безпілотний літальний апарат

У Женеві тимчасово скасували плату за транспорт через рекордне забруднення повітря

Київ • УНН

 • 38 перегляди

Женева тимчасово скасувала плату за громадський транспорт через пік забруднення озоном. Це один із заходів для боротьби з високою температурою та забрудненням.

У Женеві тимчасово скасували плату за транспорт через рекордне забруднення повітря

У швейцарському місті Женева тимчасово скасували плату за громадський транспорт. Це є першим випадком в рамках низки заходів, спрямованих на боротьбу зі зростанням рівня забруднення в місті, повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

У публікації йдеться про те, що Женева наразі переживає серйозний пік забруднення озоном. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, він може викликати проблеми з диханням, головний біль і напади астми.

Також повідомляється, що у вівторок температура досягла 37 градусів за Цельсієм. У зв’язку з несприятливими умовами пасажирам громадського транспорту Женеви не потрібно буде купувати квитки, а перевірка квитків буде призупинена до поліпшення ситуації із забрудненням повітря.

Крім того, з 6 ранку (04:00 за Гринвічем) до 10 вечора в центрі міста дозволяється рух лише автомобілів з низьким рівнем викидів, повідомляє Reuters.

Нагадаємо

Вчені з Ексетерського університету виявили, що зростання ультрафіолетового випромінювання призводить до хімічних змін у листі хвойних дерев, які роблять їх легкозаймистими та підвищують ризик масштабних лісових пожеж.

Євген Устименко

СуспільствоНовини СвітуПодіїПогода та довкілля
Женева
Всесвітня організація охорони здоров'я
Reuters