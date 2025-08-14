У Женеві тимчасово скасували плату за транспорт через рекордне забруднення повітря

У швейцарському місті Женева тимчасово скасували плату за громадський транспорт. Це є першим випадком в рамках низки заходів, спрямованих на боротьбу зі зростанням рівня забруднення в місті, повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

У публікації йдеться про те, що Женева наразі переживає серйозний пік забруднення озоном. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, він може викликати проблеми з диханням, головний біль і напади астми.

Також повідомляється, що у вівторок температура досягла 37 градусів за Цельсієм. У зв’язку з несприятливими умовами пасажирам громадського транспорту Женеви не потрібно буде купувати квитки, а перевірка квитків буде призупинена до поліпшення ситуації із забрудненням повітря.

Крім того, з 6 ранку (04:00 за Гринвічем) до 10 вечора в центрі міста дозволяється рух лише автомобілів з низьким рівнем викидів, повідомляє Reuters.

Нагадаємо

