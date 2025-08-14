В Женеве временно отменили плату за транспорт из-за рекордного загрязнения воздуха

В швейцарском городе Женева временно отменили плату за общественный транспорт. Это первый случай в рамках ряда мер, направленных на борьбу с ростом уровня загрязнения в городе, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

В публикации говорится о том, что Женева сейчас переживает серьезный пик загрязнения озоном. По данным Всемирной организации здравоохранения, он может вызывать проблемы с дыханием, головную боль и приступы астмы.

Также сообщается, что во вторник температура достигла 37 градусов по Цельсию. В связи с неблагоприятными условиями пассажирам общественного транспорта Женевы не нужно будет покупать билеты, а проверка билетов будет приостановлена до улучшения ситуации с загрязнением воздуха.

Кроме того, с 6 утра (04:00 по Гринвичу) до 10 вечера в центре города разрешается движение только автомобилей с низким уровнем выбросов, сообщает Reuters.

Напомним

Ученые из Эксетерского университета обнаружили, что рост ультрафиолетового излучения приводит к химическим изменениям в листьях хвойных деревьев, которые делают их легковоспламеняющимися и повышают риск масштабных лесных пожаров.