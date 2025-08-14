В Женеве временно отменили плату за транспорт из-за рекордного загрязнения воздуха

$41.430.02
48.080.12
ukenru
Эксклюзив
06:07 • 364 просмотра
Есть дефицит и ситуация ухудшается каждый месяц: эксперт о водителях частных маршруток
13 августа, 19:25 • 13258 просмотра
Кабмин предлагает усилить ответственность за нарушение комендантского часа
13 августа, 16:57 • 29472 просмотра
Трамп назвал условие встречи с путиным и Зеленским
13 августа, 15:45 • 34803 просмотра
Мы согласовали 5 общих принципов по завершению войны: Зеленский о переговорах с президентом США и европейскими лидерами
Эксклюзив
13 августа, 14:07 • 36456 просмотра
Defence City – возможность не потерять авиацию: в Верховной Раде работают над поддержкой отрасли
13 августа, 13:29 • 40070 просмотра
Число жертв среди гражданских в Украине в июле достигло трехлетнего максимума, больше было только в начале вторжения рф - ООН
Эксклюзив
13 августа, 12:02 • 74678 просмотра
Военный обозреватель о Ми-8: передача контроля за ремонтом компании с российским следом – это риск
Эксклюзив
13 августа, 10:06 • 77170 просмотра
В Запорожье мужчина стрелял по ТЦК - полиция
Эксклюзив
13 августа, 09:48 • 148235 просмотра
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
13 августа, 09:00 • 66402 просмотра
Скандал на концерте Макса Коржа в Польше: в МИД подтвердили задержание трех украинцев
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+22°
1.4м/с
60%
756мм
Популярные новости
"Я не такой диктатор": президент Сербии Вучич сделал заявление относительно второго срока13 августа, 20:26 • 4150 просмотра
"Коаліция решительных": Никаких ограничений ВСУ и вето на пути Украины в ЕС и НАТО в "мирном" соглашении13 августа, 23:47 • 3744 просмотра
США и Россия обсуждают оккупацию Украины по модели Израиля - источники The TimesPhoto14 августа, 00:06 • 6674 просмотра
Массовые протесты в Сербии: известно о десятках раненыхVideo01:04 • 6264 просмотра
Россия отказывается идти на территориальные уступки Украине и сохраняет старые цели войны04:22 • 7182 просмотра
публикации
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
Эксклюзив
13 августа, 09:48 • 148237 просмотра
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияниеPhoto
Эксклюзив
13 августа, 08:39 • 124121 просмотра
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"PhotoVideo13 августа, 06:18 • 114986 просмотра
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты12 августа, 17:43 • 125889 просмотра
Правовой парадокс, или как Верховный Суд по-разному применил одну и ту же норму закона в аналогичных делах12 августа, 16:50 • 96925 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Фридрих Мерц
Эмманюэль Макрон
Денис Шмыгаль
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Аляска
Европа
Германия
Реклама
УНН Lite
Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов13 августа, 14:38 • 23312 просмотра
Дочь экс-президента США Джо Байдена Эшли подает на развод после 13 лет брака13 августа, 12:40 • 45957 просмотра
Автомобиль Тони Старка из "Мстителей" впервые появится на публикеPhotoVideo13 августа, 06:39 • 99371 просмотра
Леонардо Ди Каприо не узнала и обыскала полиция на ИбицеVideo13 августа, 05:47 • 115934 просмотра
Премьера «Шрека 5» официально отложена: новая дата выхода в кинотеатрах уже установленаVideo12 августа, 18:19 • 48677 просмотра
Актуальное
Нефть марки Brent
Криптовалюта
WhatsApp
Крылатая ракета
Беспилотный летательный аппарат

В Женеве временно отменили плату за транспорт из-за рекордного загрязнения воздуха

Киев • УНН

 • 84 просмотра

Женева временно отменила плату за общественный транспорт из-за пика загрязнения озоном. Это одна из мер по борьбе с высокой температурой и загрязнением.

В Женеве временно отменили плату за транспорт из-за рекордного загрязнения воздуха

В швейцарском городе Женева временно отменили плату за общественный транспорт. Это первый случай в рамках ряда мер, направленных на борьбу с ростом уровня загрязнения в городе, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

В публикации говорится о том, что Женева сейчас переживает серьезный пик загрязнения озоном. По данным Всемирной организации здравоохранения, он может вызывать проблемы с дыханием, головную боль и приступы астмы.

Также сообщается, что во вторник температура достигла 37 градусов по Цельсию. В связи с неблагоприятными условиями пассажирам общественного транспорта Женевы не нужно будет покупать билеты, а проверка билетов будет приостановлена до улучшения ситуации с загрязнением воздуха.

Кроме того, с 6 утра (04:00 по Гринвичу) до 10 вечера в центре города разрешается движение только автомобилей с низким уровнем выбросов, сообщает Reuters.

Напомним

Ученые из Эксетерского университета обнаружили, что рост ультрафиолетового излучения приводит к химическим изменениям в листьях хвойных деревьев, которые делают их легковоспламеняющимися и повышают риск масштабных лесных пожаров.

Евгений Устименко

ОбществоНовости МираПроисшествияПогода и окружающая среда
Женева
Всемирная организация здравоохранения
Reuters