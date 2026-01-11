У Запоріжжі та області відновили світло після масштабного знеструмлення - ОВА

Енергетикам вдалося стабілізувати систему та відновити електропостачання в Запорізькій області після масового нічного блекауту. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, пише УНН.

Деталі

За словами посадовця, першочергово живлення було подано на об’єкти критичної інфраструктури - лікарні, помпові станції та системи теплопостачання.

Наразі тривають локальні відновлювальні роботи у Хортицькому районі обласного центру, де процес поновлення живлення ще не завершено. Усі профільні служби продовжують працювати в посиленому режимі, щоб якнайшвидше під’єднати решту побутових споживачів. Влада закликає мешканців вмикати енергомісткі прилади поступово, аби уникнути перевантаження мережі в перші години після підключення.

Дякую всім екстреним та комунальним службам, енергетикам, диспетчерам і ремонтним бригадам за професійну, злагоджену та відповідальну роботу. Завдяки вам область вкотре вистояла та оперативно повернулась до нормального життя - йдеться у дописі Федорова.

