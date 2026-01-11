$42.990.00
10 січня, 11:45
Синоптики дали прогноз погоди на три дні: чи підуть в Україні морози на спад
10 січня, 08:55
Шість тисяч французьких військових можуть бути розміщені в Україні після укладення мирної угоди - ЗМІ
10 січня, 08:49
Радбез ООН збереться 12 січня через застосування росією ракети "Орєшнік" проти України
10 січня, 08:27
Де відключення довгострокові, а де екстрені та скільком споживачам повернули світло: оперативна ситуація в енергосистемі України
9 січня, 23:09
Нафта подорожчала на 2% через заворушення в Ірані та ескалацію в Україні
9 січня, 20:32
США та Україна підпишуть угоду про реконструкцію на 800 млрд доларів - The Telegraph
9 січня, 15:56
У Раду надійшли заяви про відставку Федорова та Шмигаля
9 січня, 14:55
Обмеження руху на низці трас скасували: актуальна ситуація на дорогах
9 січня, 14:44
Україна надала право на видобуток літію другу Трампа - NYT
9 січня, 13:30
Інфляція за рік сповільнилася до 8%: на що зросли ціни і що подешевшало
У Запоріжжі та області відновили світло після масштабного знеструмлення - ОВА

Київ • УНН

 • 4 перегляди

Енергетики стабілізували систему та відновили електропостачання в Запорізькій області після масового нічного знеструмлення. Живлення подано на критичну інфраструктуру, тривають локальні роботи.

У Запоріжжі та області відновили світло після масштабного знеструмлення - ОВА

Енергетикам вдалося стабілізувати систему та відновити електропостачання в Запорізькій області після масового нічного блекауту. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, пише УНН.

Деталі

За словами посадовця, першочергово живлення було подано на об’єкти критичної інфраструктури - лікарні, помпові станції та системи теплопостачання.

Наразі тривають локальні відновлювальні роботи у Хортицькому районі обласного центру, де процес поновлення живлення ще не завершено. Усі профільні служби продовжують працювати в посиленому режимі, щоб якнайшвидше під’єднати решту побутових споживачів. Влада закликає мешканців вмикати енергомісткі прилади поступово, аби уникнути перевантаження мережі в перші години після підключення.

Дякую всім екстреним та комунальним службам, енергетикам, диспетчерам і ремонтним бригадам за професійну, злагоджену та відповідальну роботу. Завдяки вам область вкотре вистояла та оперативно повернулась до нормального життя

- йдеться у дописі Федорова.  

Запорізька та частина Дніпропетровської області залишилися без світла - ОВА
11.01.26, 03:12

Степан Гафтко

