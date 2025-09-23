$41.250.00
Зеленський прибув до Нью-Йорка. На порядку денному участь в Генасамблеї ООН та десятки зустрічей
17:45 • 11275 перегляди
Трамп 23 вересня проведе зустріч із Зеленським - Білий дім
22 вересня, 12:19 • 20647 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: суд засудив Косова до довічного увʼязнення
22 вересня, 11:53 • 25888 перегляди
Базова соціальна допомога вже в "Дії": замінить п'ять різних виплат
Ексклюзив
22 вересня, 11:25 • 38387 перегляди
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
22 вересня, 09:32 • 53614 перегляди
"Стіна дронів" для захисту ЄС: що передбачає проєкт і яка роль України
Ексклюзив
22 вересня, 07:19 • 51376 перегляди
Принцип "я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі" більше не працює - економіст
22 вересня, 05:49 • 27445 перегляди
ГУР вперше в історії спалило два російські літаки-амфібії Бе-12 в Криму: показали відео
22 вересня, 05:30 • 48780 перегляди
Рош га-Шана 2025 в Умані: традиції святкування та заходи безпеки
21 вересня, 20:36 • 24706 перегляди
Генасамблея ООН стартує у Нью-Йорку: Україна вимагає рішучої відповіді на російську агресію - МЗС
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

У Запоріжжі та області лунають вибухи через загрозу БпЛА та керованих авіаційних бомб

Київ • УНН

 • 6 перегляди

У Запорізькій області та місті лунають вибухи через ворожі БпЛА ударного типу та керовані авіаційні бомби. Голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив про повторні вибухи, зокрема в Заводському районі Запоріжжя.

У Запоріжжі та області лунають вибухи через загрозу БпЛА та керованих авіаційних бомб
Фото ілюстративне

У Запоріжжі та області лунають вибухи через загрозу БпЛА та керованих авіаційних бомб. Про це пише УНН із посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федорова.

Повторні вибухи у Запорізькій області. Ворожий БпЛА  ударного типу в напрямку м. Запоріжжя (Заводський район)

- зазначає Федоров.

Окрім дронів, у напрямку міста також зафіксовано КАБи. Мешканців закликають бути обережними та дотримуватися правил безпеки. Ситуація контролюється силами оборони та рятувальними службами.

Нагадаємо

У ніч проти 22 вересня російська армія атакувала Запоріжжя щонайменше п’ятьма авіабомбами, спричинивши пожежі та руйнування. Внаслідок обстрілу є загиблі та постраждалі.

На Запоріжжі будують десятки кілометрів антидронових тунелів для захисту логістики - Федоров19.09.25, 13:39 • 8008 переглядiв

Вероніка Марченко

СуспільствоВійна в Україні
Запорізька область
Іван Федоров
Запоріжжя