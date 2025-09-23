У Запоріжжі та області лунають вибухи через загрозу БпЛА та керованих авіаційних бомб
Київ • УНН
У Запорізькій області та місті лунають вибухи через ворожі БпЛА ударного типу та керовані авіаційні бомби. Голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив про повторні вибухи, зокрема в Заводському районі Запоріжжя.
У Запоріжжі та області лунають вибухи через загрозу БпЛА та керованих авіаційних бомб. Про це пише УНН із посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федорова.
Повторні вибухи у Запорізькій області. Ворожий БпЛА ударного типу в напрямку м. Запоріжжя (Заводський район)
Окрім дронів, у напрямку міста також зафіксовано КАБи. Мешканців закликають бути обережними та дотримуватися правил безпеки. Ситуація контролюється силами оборони та рятувальними службами.
Нагадаємо
У ніч проти 22 вересня російська армія атакувала Запоріжжя щонайменше п’ятьма авіабомбами, спричинивши пожежі та руйнування. Внаслідок обстрілу є загиблі та постраждалі.
