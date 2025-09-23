В Запорожье и области раздаются взрывы из-за угрозы БпЛА и управляемых авиационных бомб
Киев • УНН
В Запорожской области и городе раздаются взрывы из-за вражеских БпЛА ударного типа и управляемых авиационных бомб. Глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил о повторных взрывах, в частности в Заводском районе Запорожья.
Повторные взрывы в Запорожской области. Вражеский БпЛА ударного типа в направлении г. Запорожье (Заводской район)
Кроме дронов, в направлении города также зафиксированы КАБы. Жителей призывают быть осторожными и соблюдать правила безопасности. Ситуация контролируется силами обороны и спасательными службами.
Напомним
В ночь на 22 сентября российская армия атаковала Запорожье по меньшей мере пятью авиабомбами, вызвав пожары и разрушения. В результате обстрела есть погибшие и пострадавшие.
