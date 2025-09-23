$41.250.00
48.420.36
20:12 • 2406 просмотра
Зеленский прибыл в Нью-Йорк. На повестке дня участие в Генассамблее ООН и десятки встречVideo
17:45 • 11336 просмотра
Трамп 23 сентября проведет встречу с Зеленским - Белый дом
22 сентября, 12:19 • 20703 просмотра
Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд приговорил Косова к пожизненному заключениюPhoto
22 сентября, 11:53 • 25939 просмотра
Базовая социальная помощь уже в "Дія": заменит пять разных выплатVideo
Эксклюзив
22 сентября, 11:25 • 38452 просмотра
"Золотая карта" от Трампа: может ли Украина использовать американский опыт инвестиций в обмен на право на проживание или рабочую визу?
22 сентября, 09:32 • 53654 просмотра
"Стена дронов" для защиты ЕС: что предусматривает проект и какова роль Украины
Эксклюзив
22 сентября, 07:19 • 51408 просмотра
Принцип "я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи" больше не работает - экономист
22 сентября, 05:49 • 27447 просмотра
ГУР впервые в истории сожгло два российских самолета-амфибии Бе-12 в Крыму: показали видеоVideo
22 сентября, 05:30 • 48810 просмотра
Рош ха-Шана 2025 в Умани: традиции празднования и меры безопасности
21 сентября, 20:36 • 24709 просмотра
Генассамблея ООН стартует в Нью-Йорке: Украина требует решительного ответа на российскую агрессию - МИД
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

В Запорожье и области раздаются взрывы из-за угрозы БпЛА и управляемых авиационных бомб

Киев • УНН

 • 38 просмотра

В Запорожской области и городе раздаются взрывы из-за вражеских БпЛА ударного типа и управляемых авиационных бомб. Глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил о повторных взрывах, в частности в Заводском районе Запорожья.

В Запорожье и области раздаются взрывы из-за угрозы БпЛА и управляемых авиационных бомб
Фото иллюстративное

В Запорожье и области раздаются взрывы из-за угрозы БпЛА и управляемых авиационных бомб. Об этом пишет УНН со ссылкой на главу Запорожской ОВА Ивана Федорова.

Повторные взрывы в Запорожской области. Вражеский БпЛА  ударного типа в направлении г. Запорожье (Заводской район)

- отмечает Федоров.

Кроме дронов, в направлении города также зафиксированы КАБы. Жителей призывают быть осторожными и соблюдать правила безопасности. Ситуация контролируется силами обороны и спасательными службами.

Напомним

В ночь на 22 сентября российская армия атаковала Запорожье по меньшей мере пятью авиабомбами, вызвав пожары и разрушения. В результате обстрела есть погибшие и пострадавшие.

В Запорожье строят десятки километров антидроновых тоннелей для защиты логистики - Федоров19.09.25, 13:39 • 8008 просмотров

Вероника Марченко

ОбществоВойна в Украине
Запорожская область
Иван Федоров
Запорожье