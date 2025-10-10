$41.400.09
У Запоріжжі чоловік під час сварки передав знайомій гранату, яка вибухнула в її руках, жінка загинула: поліція відкрила провадження

Київ • УНН

 • 102 перегляди

У Запоріжжі 35-річний чоловік під час конфлікту висмикнув чеку з гранати та передав її 31-річній знайомій, яка загинула від вибуху. Ще двоє людей отримали поранення, підозрюваного затримано, йому загрожує довічне ув'язнення.

У Запоріжжі 35-річний чоловік під час конфлікту зі знайомою висмикнув чеку з гранати й передав жінці боєприпас, який одразу вибухнув. Від отриманих травм вона загинула, ще двоє людей дістали поранення. Поліція затримала підозрюваного, йому загрожує довічне ув’язнення, пише УНН із посиланням на поліцію Запорізької області.

Деталі

Як вказано, інцидент стався 8 жовтня о 04:10 у Заводському районі в одному із багатоквартирних будинків.

35-річний містянин посварився зі своєю 31-річною знайомою. Під час суперечки фігурант використав гранату як засіб для вирішення конфлікту - висмикнув з неї чеку та без жодних пояснень передав жінці через відкриті вхідні двері до квартири. Одразу після того, як потерпіла взяла боєприпас у руки, він вибухнув, завдавши їй смертельних травм. У цей час поруч із жінкою у під’їзді перебували ще двоє людей. Вони отримали осколкові поранення

- повідомили правоохоронці.

Зазначено, що зловмисник намагався сховатися від поліцейських, тож для його розшуку залучили усі наряди поліції. На місці події правоохоронці зібрали речові докази, опитали свідків та вивчили відеозаписи з камер спостереження, що допомогло у пошуках.

За підтримки спецпризначенців БПОП його затримали на підставі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. 8 жовтня слідчі під процесуальним керівництвом Запорізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону повідомили затриманому про підозру. Йому інкримінують злочини, передбачені ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та п. 5 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України

- додали у поліції.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. Триває досудове розслідування.

Альона Уткіна

