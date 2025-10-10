У Запоріжжі чоловік під час сварки передав знайомій гранату, яка вибухнула в її руках, жінка загинула: поліція відкрила провадження

У Запоріжжі 35-річний чоловік під час конфлікту зі знайомою висмикнув чеку з гранати й передав жінці боєприпас, який одразу вибухнув. Від отриманих травм вона загинула, ще двоє людей дістали поранення. Поліція затримала підозрюваного, йому загрожує довічне ув’язнення, пише УНН із посиланням на поліцію Запорізької області.

Як вказано, інцидент стався 8 жовтня о 04:10 у Заводському районі в одному із багатоквартирних будинків.

35-річний містянин посварився зі своєю 31-річною знайомою. Під час суперечки фігурант використав гранату як засіб для вирішення конфлікту - висмикнув з неї чеку та без жодних пояснень передав жінці через відкриті вхідні двері до квартири. Одразу після того, як потерпіла взяла боєприпас у руки, він вибухнув, завдавши їй смертельних травм. У цей час поруч із жінкою у під’їзді перебували ще двоє людей. Вони отримали осколкові поранення