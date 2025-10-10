$41.400.09
В Запорожье мужчина во время ссоры передал знакомой гранату, которая взорвалась в ее руках, женщина погибла: полиция открыла производство

Киев • УНН

 • 82 просмотра

В Запорожье 35-летний мужчина во время конфликта выдернул чеку из гранаты и передал ее 31-летней знакомой, которая погибла от взрыва. Еще два человека получили ранения, подозреваемый задержан, ему грозит пожизненное заключение.

В Запорожье мужчина во время ссоры передал знакомой гранату, которая взорвалась в ее руках, женщина погибла: полиция открыла производство

В Запорожье 35-летний мужчина во время конфликта со знакомой выдернул чеку из гранаты и передал женщине боеприпас, который сразу взорвался. От полученных травм она погибла, еще два человека получили ранения. Полиция задержала подозреваемого, ему грозит пожизненное заключение, пишет УНН со ссылкой на полицию Запорожской области.

Детали

Как указано, инцидент произошел 8 октября в 04:10 в Заводском районе в одном из многоквартирных домов.

35-летний горожанин поссорился со своей 31-летней знакомой. Во время спора фигурант использовал гранату как средство для разрешения конфликта - выдернул из нее чеку и без всяких объяснений передал женщине через открытую входную дверь в квартиру. Сразу после того, как потерпевшая взяла боеприпас в руки, он взорвался, нанеся ей смертельные травмы. В это время рядом с женщиной в подъезде находились еще два человека. Они получили осколочные ранения

- сообщили правоохранители.

Отмечено, что злоумышленник пытался скрыться от полицейских, поэтому для его розыска привлекли все наряды полиции. На месте происшествия правоохранители собрали вещественные доказательства, опросили свидетелей и изучили видеозаписи с камер наблюдения, что помогло в поисках.

При поддержке спецназовцев БПОП его задержали на основании ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. 8 октября следователи под процессуальным руководством Запорожской специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона сообщили задержанному о подозрении. Ему инкриминируют преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и п. 5 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины

- добавили в полиции.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Продолжается досудебное расследование.

Алена Уткина

ОбществоКриминал и ЧП
Ручная граната
Национальная полиция Украины
Запорожье