В Запорожье мужчина во время ссоры передал знакомой гранату, которая взорвалась в ее руках, женщина погибла: полиция открыла производство

В Запорожье 35-летний мужчина во время конфликта со знакомой выдернул чеку из гранаты и передал женщине боеприпас, который сразу взорвался. От полученных травм она погибла, еще два человека получили ранения. Полиция задержала подозреваемого, ему грозит пожизненное заключение, пишет УНН со ссылкой на полицию Запорожской области.

Как указано, инцидент произошел 8 октября в 04:10 в Заводском районе в одном из многоквартирных домов.

35-летний горожанин поссорился со своей 31-летней знакомой. Во время спора фигурант использовал гранату как средство для разрешения конфликта - выдернул из нее чеку и без всяких объяснений передал женщине через открытую входную дверь в квартиру. Сразу после того, как потерпевшая взяла боеприпас в руки, он взорвался, нанеся ей смертельные травмы. В это время рядом с женщиной в подъезде находились еще два человека. Они получили осколочные ранения