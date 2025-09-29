$41.490.00
7762 перегляди
Трамп дозволив Україні завдавати далекобійних ударів по території рф - Келлог
Ексклюзив
28 вересня, 08:59 • 35625 перегляди
Нові можливості та обережність у планах: астропрогноз для всіх знаків зодіаку на 29 вересня - 5 жовтняPhoto
Ексклюзив
28 вересня, 08:33 • 59120 перегляди
Крадіжка дитячих колготок: злодії пробирались тунелем та різали стіну
28 вересня, 07:36 • 40677 перегляди
Понад 12 годин тривала масована російська атака на Україну: ми будемо завдавати ударів у відповідь - Зеленський
Ексклюзив
28 вересня, 06:00 • 40352 перегляди
Вітамін D: чому він потрібен організму та коли лікарі його призначають
27 вересня, 16:24 • 63345 перегляди
росію не допустили до Ради ІСАО, забракло шести голосів
27 вересня, 15:30 • 71502 перегляди
Якщо росія хоче блекаут у Києві, то отримає блекаут у москві - Зеленський
26 вересня, 14:33 • 92829 перегляди
П'ять довгоочікуваних кінопрем’єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитисьVideo
Ексклюзив
26 вересня, 14:01 • 152876 перегляди
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
26 вересня, 13:31 • 56818 перегляди
Україна готова долучитись до проєкту "Стіна дронів": технічні команди для підготовки може відправити просто заразPhoto
У Європі почали активніше купувати автомобілі: бестселером став Volkswagen T-Roc

Київ • УНН

 • 1514 перегляди

У серпні 2025 року кількість нових реєстрацій легкових автомобілів у Європі зросла на 5% до 790 177 одиниць. Найпопулярнішим автомобілем став Volkswagen T-Roc з результатом 14 693 реалізованих авто.

У Європі почали активніше купувати автомобілі: бестселером став Volkswagen T-Roc

Кросовер Volkswagen T-Roc очолив європейський авторинок у серпні 2025 року, який зріс на 5% у порівнянні з торішнім показником, пише УНН з посиланням на Укравтопром.

Деталі

За даними JATO, у серпні 2025 року кількість нових реєстрацій легкових автомобілів у Європі (EU, EFTA, UK) зросла на 5% порівняно з тим самим місяцем у 2024 році до 790 177 одиниць.

Найпопулярнішим автомобілем у європейських споживачів став кросовер Volkswagen T-Roc, який завершив місяць з показником 14693 реалізованих авто, що на 14% більше, ніж торік.

Його найближчі конкуренти - Dacia Sandero та Toyota Yaris Cross.

Топ-10 моделей нових авто у Європі в серпні 2025 року:

  1. Volkswagen T-Roc - 14693 од. (+14%).
    1. Dacia Sandero - 13834 од. (-11%).
      1. Toyota Yaris Cross - 12201 од. (-8%).
        1. Volkswagen Tiguan - 12094 од. (+23%).
          1. Renault Clio - 12091 од. (-1%).
            1. Hyundai Tucson - 11350 од. (+28%).
              1. Dacia Duster - 9813 од. (-16%).
                1. Toyota Yaris - 9666 од. (-6%).
                  1. Opel Corsa - 9585 од. (+2%).
                    1. Volkswagen Golf - 9444 од. (-2%).

                      Кросовери захопили топ-10: назвали бестселери липня04.08.25, 10:07 • 4573 перегляди

                      Юлія Шрамко

                      Новини СвітуАвто
                      Volkswagen
                      Hyundai
                      Toyota
                      Велика Британія
                      Європа