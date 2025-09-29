У Європі почали активніше купувати автомобілі: бестселером став Volkswagen T-Roc
Київ • УНН
У серпні 2025 року кількість нових реєстрацій легкових автомобілів у Європі зросла на 5% до 790 177 одиниць. Найпопулярнішим автомобілем став Volkswagen T-Roc з результатом 14 693 реалізованих авто.
Кросовер Volkswagen T-Roc очолив європейський авторинок у серпні 2025 року, який зріс на 5% у порівнянні з торішнім показником, пише УНН з посиланням на Укравтопром.
Деталі
За даними JATO, у серпні 2025 року кількість нових реєстрацій легкових автомобілів у Європі (EU, EFTA, UK) зросла на 5% порівняно з тим самим місяцем у 2024 році до 790 177 одиниць.
Найпопулярнішим автомобілем у європейських споживачів став кросовер Volkswagen T-Roc, який завершив місяць з показником 14693 реалізованих авто, що на 14% більше, ніж торік.
Його найближчі конкуренти - Dacia Sandero та Toyota Yaris Cross.
Топ-10 моделей нових авто у Європі в серпні 2025 року:
- Volkswagen T-Roc - 14693 од. (+14%).
- Dacia Sandero - 13834 од. (-11%).
- Toyota Yaris Cross - 12201 од. (-8%).
- Volkswagen Tiguan - 12094 од. (+23%).
- Renault Clio - 12091 од. (-1%).
- Hyundai Tucson - 11350 од. (+28%).
- Dacia Duster - 9813 од. (-16%).
- Toyota Yaris - 9666 од. (-6%).
- Opel Corsa - 9585 од. (+2%).
- Volkswagen Golf - 9444 од. (-2%).
Кросовери захопили топ-10: назвали бестселери липня04.08.25, 10:07 • 4573 перегляди