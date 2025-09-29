$41.490.00
Трамп разрешил Украине наносить дальнобойные удары по территории рф - Келлог
Новые возможности и осторожность в планах: астропрогноз для всех знаков зодиака на 29 сентября - 5 октября
Кража детских колготок: воры пробирались по туннелю и резали стену
Более 12 часов длилась массированная российская атака на Украину: мы будем наносить ответные удары - Зеленский
Витамин D: почему он нужен организму и когда врачи его назначают
россию не допустили в Совет ИКАО, не хватило шести голосов
Если россия хочет блэкаут в Киеве, то получит блэкаут в москве - Зеленский
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотреть
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
Украина готова присоединиться к проекту "Стена дронов": технические команды для подготовки может отправить прямо сейчас
В Европе стали активнее покупать автомобили: бестселлером стал Volkswagen T-Roc

Киев • УНН

 • 1260 просмотра

В августе 2025 года количество новых регистраций легковых автомобилей в Европе выросло на 5% до 790 177 единиц. Самым популярным автомобилем стал Volkswagen T-Roc с результатом 14 693 реализованных авто.

Кроссовер Volkswagen T-Roc возглавил европейский авторынок в августе 2025 года, который вырос на 5% по сравнению с прошлогодним показателем, пишет УНН со ссылкой на Укравтопром.

Детали

По данным JATO, в августе 2025 года количество новых регистраций легковых автомобилей в Европе (EU, EFTA, UK) выросло на 5% по сравнению с тем же месяцем в 2024 году до 790 177 единиц.

Самым популярным автомобилем у европейских потребителей стал кроссовер Volkswagen T-Roc, который завершил месяц с показателем 14693 реализованных авто, что на 14% больше, чем в прошлом году.

Его ближайшие конкуренты - Dacia Sandero и Toyota Yaris Cross.

Топ-10 моделей новых авто в Европе в августе 2025 года:

  1. Volkswagen T-Roc - 14693 ед. (+14%).
    1. Dacia Sandero - 13834 ед. (-11%).
      1. Toyota Yaris Cross - 12201 ед. (-8%).
        1. Volkswagen Tiguan - 12094 ед. (+23%).
          1. Renault Clio - 12091 ед. (-1%).
            1. Hyundai Tucson - 11350 ед. (+28%).
              1. Dacia Duster - 9813 ед. (-16%).
                1. Toyota Yaris - 9666 ед. (-6%).
                  1. Opel Corsa - 9585 ед. (+2%).
                    1. Volkswagen Golf - 9444 ед. (-2%).

                      Юлия Шрамко

