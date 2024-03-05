У ЄС почали перегляд транспортної угоди з Україною, аби задовольнити вимоги польських перевізників
Київ • УНН
Польща заявляє, що Європейська комісія погодилася переглянути транспортну угоду з Україною, щоб задовольнити вимоги польських далекобійників.
Європейська комісія погодилася працювати над змінами в угоді Європейського Союзу з Україною про автомобільні перевезення вантажів, затребуваних польськими далекобійниками. Про це Reuters повідомила пресслужба міністерства інфраструктури Польщі, передає УНН.
Європейська комісія розпочала процедуру перегляду Угоди між Європейським Союзом і Україною про автомобільне перевезення вантажів.
Деталі
Перегляд угоди, що скасував більшість обмежень для водіїв, які перевозять вантажі між Україною та Європейським Союзом, був однією з ключових вимог польських далекобійників, які наприкінці року на кілька тижнів заблокували деякі пункти пропуску з Україною.
Нам вдалося переконати наших партнерів у необхідності працювати над переглядом цієї угоди, яка стала однією з головних причин протестів польських перевізників.
Пропозиції виконавчої влади ЄС щодо змін в угоді були направлені на подальше обговорення державами-членами, повідомили в міністерстві.
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Контекст
У листопаді польські перевізники заблокували пункти пропуску на кордоні з Україною, протестуючи проти, на їхню думку, недобросовісної конкуренції з боку їхніх українських колег.
Вони вимагали від ЄС відновити дозволи для українських транспортних компаній на роботу в блоці та для європейських далекобійників, які в’їжджають в Україну, які були призупинені у 2022 році разом із митними зборами, щоб допомогти Києву після вторгнення Росії.
Протест було призупинено в січні після того, як уряд у Варшаві пообіцяв підтримати їхні вимоги в переговорах з Брюсселем і обговорити фінансову підтримку ЄС для постраждалих польських транспортних компаній.
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