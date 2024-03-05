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У ЄС почали перегляд транспортної угоди з Україною, аби задовольнити вимоги польських перевізників

Київ • УНН

 • 32960 перегляди

Польща заявляє, що Європейська комісія погодилася переглянути транспортну угоду з Україною, щоб задовольнити вимоги польських далекобійників.

У ЄС почали перегляд транспортної угоди з Україною, аби задовольнити вимоги польських перевізників

Європейська комісія погодилася працювати над змінами в угоді Європейського Союзу з Україною про автомобільні перевезення вантажів, затребуваних польськими далекобійниками. Про це Reuters повідомила  пресслужба міністерства інфраструктури Польщі, передає УНН.

Європейська комісія розпочала процедуру перегляду Угоди між Європейським Союзом і Україною про автомобільне перевезення вантажів.

- йдеться в повідомленні відомства.

Деталі

Перегляд угоди, що скасував більшість обмежень для водіїв, які перевозять вантажі між Україною та Європейським Союзом, був однією з ключових вимог польських далекобійників, які наприкінці року на кілька тижнів заблокували деякі пункти пропуску з Україною.

Нам вдалося переконати наших партнерів у необхідності працювати над переглядом цієї угоди, яка стала однією з головних причин протестів польських перевізників.

– цитує видання міністра інфраструктури Даріуша Клімчака заяву.

Пропозиції виконавчої влади ЄС щодо змін в угоді були направлені на подальше обговорення державами-членами, повідомили в міністерстві.

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Контекст

У листопаді польські перевізники заблокували пункти пропуску на кордоні з Україною, протестуючи проти, на їхню думку, недобросовісної конкуренції з боку їхніх українських колег.

Вони вимагали від ЄС відновити дозволи для українських транспортних компаній на роботу в блоці та для європейських далекобійників, які в’їжджають в Україну, які були призупинені у 2022 році разом із митними зборами, щоб допомогти Києву після вторгнення Росії.

Протест було призупинено в січні після того, як уряд у Варшаві пообіцяв підтримати їхні вимоги в переговорах з Брюсселем і обговорити фінансову підтримку ЄС для постраждалих польських транспортних компаній.

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Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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